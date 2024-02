Aldi wirft E-Bikes raus: Verschiedene Modelle bis zu 55 Prozent billiger

Egal, ob für die entspannte Fahrt zur Arbeit, als Unterstützung bei der nächsten Radtour oder einfach für den Alltag – ein hochwertiges E-Bike ist insbesondere bei kürzeren Strecken eine tolle Alternative zu herkömmlichen Rädern oder sogar Autos. Hast du noch kein Elektrorad? Kein Problem, denn bei Aldi sind diese während des aktuell laufenden Flash Sales bis zu 55 Prozent günstiger und für unter 900 Euro zu haben. So kommst du etwa für 899 Euro an ein 28 Zoll Trekking-Rad der Marke Prophete. Wir schauen uns die verschiedenen Angebote in diesem Artikel genauer an.

Für den Alltag in der Stadt: Preiswerte Prophete E-Bikes bei Aldi

Bleiben wir doch direkt bei dem Prophete Trekking-Rad. Für 899 Euro bekommst du hierbei wahlweise die Herren- oder Damen-Variante des E-Bikes 43 Prozent günstiger. Das Elektrorad verfügt über 28 Zoll große Reifen und liefert dir über einen 250 Watt Hinterradmotor wie gewohnt eine Fahrunterstützung bis zu 25 km/h. Ein weiterer cooler Vorteil ist zudem die Schiebehilfe bis 6 km/h.

Über das Display am Lenker hast du stets alle wichtigen Infos im Blick

Absolut stark ist obendrein der Akku, welcher dir eine Reichweite von bis zu 120 km ermöglicht. So kannst du mit dem E-Bike auch problemlos längere Strecken ohne Pause zurücklegen. Das Rad ist dabei selbstverständlich StVZO-konform, inklusive aller Leuchten und Bremsen. Zudem setzt der Hersteller auf eine 8-Gang-Kettenschaltung zum selbst in die Pedale treten. Das schlichte Design und der praktische Gepäckträger runden das gute Gesamtpaket ab. Für 899 Euro (plus 45,90 Euro Versandkosten) holst du dir somit ein tolles E-Bike – sowohl für den Alltag in der Stadt als auch für längere Radtouren.

Gleichzeitig gibt es mit diesem Prophete E-Bike im Retro-Style ein weiteres Elektrorad der Marke für 899 Euro (plus Versand) bei Aldi im Angebot. Hier sparst du im Vergleich zum UVP sogar satte 50 Prozent! Mit den 28 Zoll Reifen, einer Reichweite von bis zu 130 km sowie der 7-Gang-Nabenschaltung und allen nötigen StVZO-Voraussetzungen holst du dir damit ebenso ein tolles City-Bike. Das Rad ist obendrein aber auch optisch ein echter Hingucker.

Der Retro-Style kann sich wortwörtlich sehen lassen

E-Mountainbike für rasante Radtouren ebenfalls im Angebot

Der größte Rabatt winkt jedoch bei diesem Fischer E-Mountainbike mit 27,5 Zoll Reifen. Hier streicht Aldi im Rahmen des Flash Sales nämlich ganze 55 Prozent vom UVP, wodurch ebenfalls nur noch 899 Euro (plus Versand) auf dem Kassenzettel stehen. Wie der Name schon verrät, eignet sich dieses E-Bike insbesondere für Radtouren durch unebene Strecken wie Wälder und Berge. Hierfür setzt der Hersteller unter anderem auf einen sportlichen MTB-Sattel, eine robuste Federgabel sowie eine 10-Gang-Kettenschaltung. Und auch die Reichweite von bis zu 140 km ist beachtlich.

Die preiswerten E-Bikes sind dabei alle im Rahmen des aktuell laufenden Flash Sales von Aldi günstiger zu haben. Die Rabatt-Aktion läuft noch bis zum 25. Februar und bietet dir neben den Elektrorädern beispielsweise auch äußerst günstige Kopfhörer und vieles mehr.

