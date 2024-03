Das Objekt der Begierde trägt den Namen „X40 SW“ und kommt von Medion – Aldis Hausmarke. Und auf den Preiszettel schreibt der Lebensmitteldiscounter 269 Euro. Dafür bekommst du einen Saugroboter, der dir nicht nur das Staubsaugen, sondern auch das Wischen weitestgehend abnimmt. Was er genau kann, erklären wir dir im Folgenden.

Das kann der Saugroboter von Medion

Der Medion Saugroboter X40 SW kommt in einem klassisch runden Design mit schwarzen Rändern und einer weißen Oberfläche. Er ist sowohl mit einer Saug- als auch Wischfunktion ausgestattet und befreit deine Böden somit selbst von hartnäckigerem Schmutz. Klebrige oder eingetrocknete Flecken wird der Saugroboter jedoch nicht entfernen können. Denn von vibrierenden oder rotierenden Wischpads ist hierbei nicht die Rede. Für ein solches Modell musst du in der Regel tiefer in die Tasche greifen.

Aber dennoch bietet der Saugroboter eine hohe Motorsaugleistung von rund 8.000 Pa und nimmt so zumindest losen Dreck von Hart- und Teppichböden gekonnt auf. Der Schmutz landet dabei in einem Staubbehälter, der rund 0,4 Liter fasst. Dieser ist beutellos, du musst den Behälter also nicht regelmäßig wechseln und verhinderst Folgekosten. Die mitgelieferte Ladestation versorgt den Putzhelfer nach der Reinigung wieder mit Energie. Eine Aufladung soll dabei für bis zu 240 Minuten Laufzeit ausreichen.

Darüber hinaus ist der Saugroboter mit diversen Sensoren ausgestattet, die ihn vor einem Sturz schützen. Mittels Laser-Kartierung findet er sich zudem in deiner Wohnung zurecht. Praktisch ist weiterhin: Du kannst den Saug-Wisch-Roboter per App steuern und darin Reinigungspläne erstellen. So fährt der Haushaltshelfer von allein los und du musst nur noch ab und zu den Staubbehälter leeren und gegebenenfalls Putzwasser auffüllen. Sogar für mehrere Etagen lassen sich Karten erstellen und bei Bedarf kannst du außerdem bestimmte Reinigungszonen definieren.

Der Preis im Check

Und auch ein Blick auf den Preisvergleich lohnt sich. Denn das Angebot bei Aldi ist derzeit ungeschlagen. So zahlst du momentan nur 269 Euro (+ 5,95 Euro Versandkosten) für den Saugroboter mit Wischfunktion. Generell war er in der Vergangenheit maximal wenige Euro günstiger zu haben – die meiste Zeit kostete er um die 300 Euro. Du machst also gerade ein gutes Schnäppchen!