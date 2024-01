Aldi: Üppig bestückter Werkzeugkoffer zum Schleuderpreis

Konkret handelt es sich um einen Alu-Werkzeugkoffer von Brüder Mannesmann, der jetzt mit 160 Teilen im ALDI ONLINESHOP mit einem satten Rabatt zu haben ist. Beachtliche 62 Prozent auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) lassen sich sparen, wenn du dich für den neuen Schnäppchen-Deal entscheidest. Der robuste Koffer beinhaltet die gängigsten Handwerkzeuge, von denen jedes seinen dafür vorgesehenen Platz hat, um stets Ordnung zu haben.

Werkzeugkoffer bei Aldi kaufen – mit umfangreicher Ausstattung

Teil der Ausstattung des abschließbaren Werkzeugkoffers für Hobby- und Profi-Handwerker sind unter anderem sieben Werkstatt-Schraubendreher, zwei Feinmechaniker-Schraubendreher und ein Spannungsprüfer. Ferner hast du Zugriff auf verschiedene Zangen, neun Winkelschraubendreher und diverse Steckschlüssel-Aufsätze. Eine Wasserwaage, ein Schlosserhammer und eine Haushaltssäge samt Ersatz-Sägeblättern sind ebenfalls im Lieferumfang inklusive. Insgesamt sind vier Lagen mit Werkzeug bestückt.

Mit 160 Teilen: Dieser Werkzeugkoffer von Brüder Mannesmann steht jetzt bei Aldi zum Top-Preis zur Verfügung.

Das umfangreiche Sortiment ist mit zehn Jahren Garantie im ALDI ONLINESHOP zu einem Preis von 129 Euro zu haben. Gegenüber dem eigentlich gültigen 339 Euro, die Aldi als UVP angibt, entspricht das dem eingangs erwähnten Rabatt in Höhe von 62 Prozent. Wie gut dieses Angebot ist, zeigt auch ein Blick in andere Onlineshops. Denn dort musst du aktuell laut eines Preisvergleichs mindestens 162 Euro hinlegen, um dir den Werkzeugkofffer kaufen zu können. Der Aldi-Preis bei diesem Angebot lohnt sich also richtig.

Auch eine zinsfreie Ratenzahlung ist möglich

Einmalig berechnet Aldi für den Versand des Werkzeugkoffers übrigens eine Pauschale in Höhe von 5,95 Euro. Bei Bedarf auch bezahlbar in drei zinsfreien Raten in Höhe von 44,98 Euro. Dann erfolgt die Bezahlung über den schwedischen Zahlungsdienstleister Klarna. Die Lieferung des Tool-Sets für Werkstatt, Garage oder Haushalt stellt Aldi in ein bis vier Werktagen in Aussicht.

