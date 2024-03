25 GB zum Kracherpreis – durch dieses Detail wird der Deal noch besser

Du bist auf der Suche nach einem neuen Handytarif? Dann solltest du dir einmal das folgende Angebot ansehen. Denn den monatlich kündbaren O 2 Mobile M Flex mit 25 GB+ Datenvolumen im 5G-Netz bekommst du jetzt schon für nur 19,99 Euro im Monat (noch bis zum 27. März). Den Anschlusspreis von üblicherweise 39,99 Euro schenkt dir O 2 hierbei ebenso. Zusätzlich bekommst du einen Best Choice Gutschein geschenkt, den du in diversen Shops einlösen kannst. Um das tolle Angebot wahrnehmen zu können, trägst du auf dieser Seite einfach deine E-Mail-Adresse ein. Den Link zum Tarif-Deal selbst bekommst du anschließend zugesandt. Alle weiteren Infos zu dem Angebot liefern wir dir hier.

Flexibler 25 GB+ Tarif von O2: Das steckt drin

Der O 2 Mobile M Flex bietet dir einerseits 25 GB Datenvolumen im schnellen 5G-Netz mit bis zu 300 MBit/s. Das Datenpaket erhöht sich aber jedes Jahr noch um weitere 5 GB im Monat. So stehen dir im zweiten Jahr bereits 30 GB monatliches Datenvolumen zur Verfügung und im dritten Jahr dann 35 GB pro Monat. Darüber hinaus steckt in dem Tarif eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze.

Und da EU-Roaming inklusive ist, gelten auch in anderen EU-Ländern dieselben Konditionen – perfekt für den nächsten Urlaub! Dabei ist der Tarif monatlich kündbar. Im Gegensatz zu den meisten anderen Angeboten am Markt bist du also nicht zwei oder gar drei Jahre gebunden.

Das bietet der Gutschein und so holst du ihn dir

Noch besser wird der Deal nun durch den 40 Euro Best Choice Gutschein, den du dir über diese Seite sicherst. Hier trägst du deine E-Mail-Adresse ein und bestellst im Anschluss den O 2 Mobile M Flex direkt über den Link in der Mail, die du daraufhin erhältst. Aber aufgepasst: Den preiswerten Tarif samt Gutschein bekommst du nur, wenn du einen neuen O 2 Mobile M Flex Vertrag bis zum 27. März abschließt. Den Gutschein kannst du anschließend nach Belieben in einem Shop deiner Wahl einlösen. Zum Beispiel bei Amazon, MediaMarkt, H&M oder Ikea.

Der Tarif kostet dich monatlich 19,99 Euro. Weitere Kosten entstehen nicht, da O 2 dir den Anschlusspreis schenkt. Angesichts dessen, dass du hiermit im 5G-Netz surfst und du von einem starken mitwachsenden Datenpolster profitierst, ist das ein wirklich gutes Angebot. Der Gutschein im Wert von 40 Euro ist dabei die Kirsche auf der Torte.