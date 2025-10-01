inside digital Redaktion

Informationen zum Autor sind derzeit nicht verfügbar.
Bist du auf der Suche nach einem High-End-Mähroboter? Im Online-Shop tink findest du derzeit ein starkes Angebot. Es geht um den Husqvarna Automower Aspire R4 mit Garage zum Spitzenpreis. Warum sich das Angebot lohnt und was das Gerät kann, erfährst du hier.
Das brandneue Apple MacBook Air kommt mit M3-Chip und einigen anderen Verbesserungen auf den Markt. Damit löst Apple einige Ärgernisse bisheriger Airs, einige bleiben jedoch auch. Wir zeigen dir, was das neue Ultrabook drauf hat.
Netflix ist einer der populärsten Streaming-Dienste. Aktuell vernimmt man jedoch andere Töne von Netflix, als bislang. Mehr als 400 Spieler, verschiedene Spiele, die man überstehen muss, um weiterzukommen und 4 Millionen US-Dollar für den Gewinner. Was macht Netflix gerade und wie ist der Plan?