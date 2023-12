UPDF: Umfangreicher PDF-Editor mit AI und Cloud im Test

Erstellen, Bearbeiten, Kommentieren, Transformieren, Teilen und unzählige weitere Funktionen für PDF-Dateien verspricht UPDF. Gleichzeitig handelt es sich bei der Software aber nicht um ein ödes PDF-Programm, wie jedes andere. In Kombination mit AI- und Cloud-Funktionen wird dir hier noch deutlich mehr geboten – und das sowohl daheim am PC als auch unterwegs auf dem Smartphone. Doch wie schlägt sich UPDF im Alltag, geht die Steuerung leicht von der Hand und sind die zusätzlichen Features wirklich nötig? Und was kostet der Spaß überhaupt? Diese und viele weitere Fragen beantworten wir in unserem ausführlichen Test.

Zum Start unseres Tests weiß UPDF direkt mit einer wirklich unkomplizierten Installation und Einrichtung zu punkten. Dies geht nämlich sowohl am Mac, PC und dem Smartphone (iOS und Android) blitzschnell. Herunterladen, auf Wunsch anmelden und schon kann’s losgehen. Besonders cool: Du kannst UPDF auch erst mal ohne Nutzerprofil kostenlos testen – aber natürlich mit Einschränkungen.

Symbole, Unterschriften und Co. können ruckzuck gesetzt werden

Erst einmal probieren wir uns an ganz simplen PDF-Dateien. Diese kannst du entweder per Drag & Drop in das UPDF-Fenster ziehen, oder diese einfach per Rechtsklick damit öffnen. Anschließend stehen dir die unzähligen Funktionen zur freien Verfügung. Und unzählig ist in diesem Fall wortwörtlich gemeint. Den Text anpassen, bearbeiten, kommentieren, markieren, Bilder und Stempel hinzufügen, digitales Unterschreiben und vieles, vieles mehr ist alles möglich und dank des übersichtlichen Designs auch stets schnell erledigt. Zusätzlich gibt es für Neulinge auch viele nützliche Hinweise und Erklärungen.

Nützliche Tutorials machen den Einstieg super unkompliziert

Erstellen, Umwandeln, Komprimieren und Co.

Was dabei direkt auffällt: Sowohl am Mac, Windows-PC als auch am Android-Handy läuft das UPDF-Programm stets flüssig sowie ruckelfrei – und das auch bei größeren Dateien. Apropos große Dateien: PDFs, die aus mehreren Seiten bestehen, können direkt in UPDF organisiert werden. So fügst du neue Seiten hinzu, verschiebst diese innerhalb des Dokuments oder löschst Teile direkt komplett raus. Wer beispielsweise bei einem potenziellen Arbeitgeber direkt einen guten Ersteindruck hinterlassen möchte, kann so eine vollumfängliche und aufgeräumte Bewerbungsmappe erstellen. Hierbei profitierst du übrigens dann noch von einer weiteren Funktion. Du kannst nämlich per Knopfdruck die Dateigröße ruckzuck verringern – ein Segen für Anhänge mit Größen-Beschränkungen.

Notizen und Kommentare: Perfekt fürs Arbeiten im Team

Wer beruflich Verträge oder andere Dokumente erstellen muss, kommt mit UPDF ebenso auf seine Kosten. Von Dropdown-Listen, Kontrollkästen, Textfeldern zum Unterschreiben bis hin zu Schreibgeschützen-Inhalten und Wasserzeichen – alle wichtigen Funktionen sind vorhanden. Darüber hinaus kannst du via UPDF ebenfalls direkt deine digitale Unterschrift erstellen und künftig kinderleicht setzen. Hinzu kommen noch Sicherheitsfunktionen wie ein Passwort-Schutz oder Freigaben via Mail. Generell kannst du deine PDFs direkt innerhalb von UPDF teilen, per Mail verschicken oder sogar ausdrucken. Da hört der Funktionsumfang von UPDF aber noch lange nicht auf. Ein äußerst nützliches Tool ist zudem nämlich auch die Möglichkeit, einzelne Textpassagen, Seiten oder gar ganze PDFs zu schwärzen. Dies ist elementar, wenn es um sensible Daten oder offizielle Dokumente geht.

Digitale Unterschriften erstellst und setzt du mit UPDF im Nu

Eine weitere wichtige Funktion ist das Umwandeln von Dateien. Mit UPDF machst du aus deinem PDF-Dokument blitzschnell eine Word- oder HTML-Datei und vieles mehr. Natürlich geht das Ganze auch andersherum: Aus Word, Excel, Bildern und Co. erstellst du problemlos eine PDF – die du dann natürlich ebenso via UPDF bearbeiten kannst.

Das Exportieren in verschiedene Datei-Typen könnte kaum leichter sein

Mehr als nur ein PDF-Programm: Cloud und AI machen UPDF zu etwas Besonderem

Zugegebenermaßen meistern die meisten PDF-Programme den Alltag rund ums Editieren und Erstellen von PDFs – und das teilweise sogar kostenlos. Ein echtes Alleinstellungsmerkmal von UPDF sind jedoch die Cloud und AI-Funktionen. Die Cloud ermöglicht dir dabei unter anderem den nahtlosen Übergang zwischen verschiedenen Geräten. Ein am PC erstelltes Dokument kann dadurch etwa problemlos unterwegs erneut angepasst werden. Dabei musst du jedoch beachten, dass auf dem Handy nur eingeschränkte Funktionen vorhanden sind. Für schnelles Bearbeiten, Kommentieren und Markieren eignet sich das Tool unterwegs allerdings ideal. Auch einige AI-Features sind vorhanden. Ein Vorteil der Smartphone-App ist zusätzlich noch die Scan-Funktion. Diese gibt’s jedoch leider nur exklusiv in der iOS-Version – schade!

Nach dem Upload in die Cloud kannst du direkt mobil auf deine Dateien zugreifen

Ein richtiges Power-Tool ist hingegen die eingebaute AI. Hier hat uns besonders das Übersetzungs-Feature positiv überrascht. In sekundenschnelle werden ganze Dokumente über die künstliche Intelligenz übersetzt – und das größtenteils fehlerfrei. Wer beruflich mit internationalen Kunden zu tun hat oder die Broschüre für den nächsten Urlaub im Ausland verstehen möchte, kommt hier voll und ganz auf seine Kosten. Doch auch die Funktionen zum Zusammenfassen und Erklären von Textpassagen können überaus nützlich sein. Die AI-Funktionen musst du dabei übrigens kostenpflichtig dazubuchen. Du erweiterst dadurch aber ebenfalls deinen Cloud-Speicher um weitere 10 GB.

Diesen Test-Text übersetzte die AI blitzschnell aus dem Englischen ins Deutsche

Eine weitere AI-unterstützte Funktion ist das sogenannte OCR. Wenn du etwa beruflich oftmals gleich mehrere Dokumente auf einmal scannen musst, weißt du, wie nervig es sein kann, diese anschließend einzeln in bearbeitbare PDF-Dateien umzuwandeln. Hier hilft dir OCR: Die gescannten Seiten werden hiermit nämlich ruckzuck in bearbeitbare PDFs umgewandelt. Die Funktion unterstützt dabei über 38 Sprachen und ist somit ebenso für mehrsprachige Dokumente geeignet.

Alles eine Frage des Preises?

Der große Umfang und die vielen Extras haben aber natürlich ihren Preis. UPDF ist nämlich kein Gratis-Tool für die Arbeit mit PDF-Dateien. Es gibt zwar eine kostenlose Testversion, die jedoch in der Funktionalität begrenzt ist und speichern nur mit eingebautem Wasserzeichen erlaubt. Den vollen Funktionsumfang sicherst du dir wahlweise in einem Jahresabo oder als einmalige Zahlung für eine Lifetime-Lizenz. Letztere ist eine besonders coole Option, bei der du einmal zahlst, und anschließend UPDF lebenslang ohne extra Kosten nutzt.

Du hast also die Wahl zwischen einem jährlichen Abo und einer Lifetime-Lizenz. Gleichzeitig musst du dich ebenfalls entscheiden, ob du die AI-Funktionen nutzen möchtest. Diese kosten nämlich extra, du bekommst dadurch jedoch auch 20 statt 10 GB Cloud-Speicher zur Verfügung gestellt. Aktuell lohnt sich der Kauf von UPDF übrigens besonders, denn wir haben einen exklusiven Rabatt für dich, wenn du das Abo über unseren Link abschließt.

→ Hier holst du dir UPDF deutlich günstiger

Pro und Contra zu UPDF

Der Umfang und die Möglichkeiten von UPDF können einen eigentlich nur positiv stimmen. Hier wird dir wirklich ein hochwertiges Tool mit Unmengen an Funktionen – inklusive der nützlichen Cloud – an die Hand gegeben. Die AI-Features setzen dem Ganzen dabei die Krone auf und können – je nach dem wie du die Software nutzt – das Hauptargument für den Kauf sein.

Genau hier macht sich aber vielleicht auch das größte Problem bemerkbar: UPDF richtet sich mit seinen zahlreichen Extras und nützlichen Funktionen eher an Vielverwender wie Selbstständige oder gar direkt ganze Unternehmen. Wer einfach nur ein simples Tool zum Zusammenfügen von PDF-Dateien sucht, findet im Netz teilweise sogar kostenlose Alternativen. Wer hingegen etwas mehr möchte, ist bei UPDF genau an der richtigen Stelle. Vor allem die Lifetime-Lizenz lohnt sich dank der aktuellen Angebote besonders.

Pro

Übersichtliches Design und gute Erklärungen

Viele nützliche Funktionen für den (beruflichen) Alltag

AI- und Cloud-Features sind exzellente Ergänzungen und ein echtes Kaufargument

Auf Wunsch einmal zahlen, immer nutzen

Contra

AI-Features kosten extra

Funktionsumfang für Gelegenheitsnutzer ggf. zu groß

Jahresabo + AI-Funktionen ist relativ kostspielig

Mobile Scan-Funktion nur für iOS-Geräte

Ich sehe in UPDF vor allem Potenzial für Selbstständige und Unternehmen. Wer tagtäglich mit PDF-Dateien zu tun hat und ein hochwertiges Tool zum Erstellen, Bearbeiten und Co. sucht, ist hier nämlich wirklich an der richtigen Stellen. Insbesondere die AI- und Cloud-Funktionen stechen dabei hervor und bieten einige Einsatzmöglichkeiten. Als Privatperson, die in der Regel nicht all zu viel mit PDF-Dateien am Hut hat, bleibe ich allerdings lieber bei kostenlosen Alternativen.