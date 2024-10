Steuerbescheid: Wer sofort überweist, könnte zu viel zahlen

Während sich viele Bürger bei einem Steuerbescheid über eine Steuerrückerstattung freuen dürfen, müssen andere eine Nachzahlung leisten. Der Betrag kann stark variieren, dürfte aktuell jedoch für eine ungewisse Zahl an Bürgern bei jeweils 762,53 Euro liegen. Wer die Summe an das Finanzamt überweist, riskiert den Verlust des Geldes. Warum, erklärt das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen.

LKA warnt vor Steuerbescheid per Briefpost

Der Polizei Niedersachsen liegt ein Fall vor, bei dem eine „sehr gut gemachte Fälschung“ eines Steuerbescheids zum Einsatz kam. Kriminelle verschickten diese nicht etwa mittels E-Mail, sondern per Briefpost an ihr Opfer. Der Empfänger durchschaute die Masche jedoch und schaltete die Behörden ein.

Auf den ersten Blick erinnert die Fälschung stark an einen echten Steuerbescheid. Es werden Finanzamt und Bezirk angegeben, sowie der Name des Empfängers, eine Steuernummer und eine persönliche Identifikationsnummer (IdNr.). Erst wenn man die Daten abgleicht, wird klar, dass diese zu großen Teilen frei erfunden sind. Selbst das angegebene Finanzamt „Bad Salzdetfurth“ existiert nicht und die hinterlegte Telefonnummer gehört nicht zu Niedersachsen. Ferner ist die Anschrift inkorrekt, es fehlt der Rechtsbehelf und auch der Stempel am Ende der Nachricht ist in der Form nicht üblich. Gleichwohl rät das LKA, auch abseits dieser Merkmale Vorsicht walten zu lassen. Denn künftig seien noch besser gemachte Schreiben denkbar.

Gefälschter Steuerbescheid Quelle: LKA Niedersachsen Gefälschter Steuerbescheid Quelle: LKA Niedersachsen Gefälschter Steuerbescheid Quelle: LKA Niedersachsen

Wie sollen Betroffene vorgehen

Zunächst einmal ist es ratsam, bei einem Steuerbescheid künftig auf die oben genannten Aspekte zu achten. Insbesondere sollten die Steuernummer und die ID-Nummer immer abgeglichen werden. Im Zweifelsfall könne man darüber hinaus auch das zuständige Finanzamt kontaktieren und sich die Echtheit des Schreibens bestätigen lassen, so das LKA. Und sollte es sich bei dem Brief tatsächlich um eine Fälschung handeln, empfiehlt es sich, eine Anzeige bei der örtlichen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache zu erstatten.