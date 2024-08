Deutsche Glasfaser: So findest du den richtigen Highspeed-Tarif

Ruckelnde Videos, langsam ladende Websites oder ein hoher Ping beim Gaming – schlechtes Internet kann einen wirklich zur Weißglut bringen. Abhilfe schafft da die Deutsche Glasfaser: Hier sicherst du dir Highspeed-Internet mit bis zu 1.000 Mbit/s. Doch welche Glasfaser-Angebote gibt es hier überhaupt und welcher Tarif könnte sich für dich lohnen? Wir geben dir die Antwort!

Darum lohnt sich ein Glasfaser-Tarif

Die Vorteile eines Glasfaser-Tarifs bei der Deutschen Glasfaser liegen auf der Hand: Hier holst du dir ultraschnelles Internet mit bis zu 1.000 Mbit/s und bist dadurch Zuhause rasant unterwegs. Durch die individuellen Glasfaser-Leitungen bekommst du dabei auch stets die gebuchte Leistung – und das möglichst stabil und ohne Abbrüche. Gleichzeitig bist du mit einem solchen Vertrag aber ebenfalls perfekt für die Zukunft gerüstet und bald könnte es sogar noch schnellere Bandbreiten geben.

Ein weiterer großer Vorteil der Deutschen Glasfaser ist obendrein der einfache Wechsel zum Anbieter – hier werden nämlich doppelte Kosten vermieden. In der Zeit zwischen der Aktivierung des Anschlusses bis zur Rufnummernübernahme entfällt nämlich die monatliche Grundgebühr (für maximal 12 Monate). Vor dem Vertragsabschluss musst du aber natürlich erst mal die Verfügbarkeit überprüfen. Das geht jedoch blitzschnell und unkompliziert auf der Website der Deutschen Glasfaser. Falls ein Glasfaser-Anschluss bei dir noch nicht verfügbar ist, kannst du dich hier auch direkt als Interessent registrieren und informiert werden, sobald Glasfaser bei dir ausgebaut wird.

Bis zu 1.000 Mbit/s: Diese Optionen werden dir geboten

Doch welche Optionen bietet dir die Deutsche Glasfaser überhaupt und was kostet das Highspeed-Internet? Gehen wir die verschiedenen Verträge mal durch:

DG basic 100 : Maximal 100 Mbit/s im Download bzw. 50 Mbit/s im Upload, ohne Telefon-Flat – Wer kein Festnetz braucht, findet hier eine preiswerte Option mit trotzdem noch ziemlich schnellem Internet

: Maximal 100 Mbit/s im Download bzw. 50 Mbit/s im Upload, ohne Telefon-Flat – Wer kein Festnetz braucht, findet hier eine preiswerte Option mit trotzdem noch ziemlich schnellem Internet DG classic 300 : Maximal 300 Mbit/s im Download bzw. 150 Mbit/s im Upload, Festnetz-Flat in alle deutschen Netze – Noch schnelleres Internet gebündelt mit einer Festnetz-Flat macht dies zu einer guten Wahl für alle, die gerne noch zum Hörer greifen

: Maximal 300 Mbit/s im Download bzw. 150 Mbit/s im Upload, Festnetz-Flat in alle deutschen Netze – Noch schnelleres Internet gebündelt mit einer Festnetz-Flat macht dies zu einer guten Wahl für alle, die gerne noch zum Hörer greifen DG premium 500 : Maximal 500 Mbit/s im Download bzw. 250 Mbit/s im Upload, Festnetz- und Mobilfunk-Flat in alle deutschen Netze – Unser Tipp für alle Vielsurfer und -telefonierer

: Maximal 500 Mbit/s im Download bzw. 250 Mbit/s im Upload, Festnetz- und Mobilfunk-Flat in alle deutschen Netze – Unser Tipp für alle Vielsurfer und -telefonierer DG giga 1000: Maximal 1.000 Mbit/s im Download bzw. 500 Mbit/s im Upload, Festnetz- und Mobilfunk-Flat in alle deutschen Netze – Die absolute Premium-Option eignet sich ideal für passionierte Online-Gamer & die Arbeit im Homeoffice, inklusive blitzschnellem Datei-Upload

Und wie steht es um den Preis? Los geht’s bereits für günstige 24,99 Euro pro Monat – und das wohlgemerkt für alle Optionen! Erst ab dem 13. Monat steigen die Kosten dann auf den normalen Betrag, welcher bei der preiswertesten Variante etwa 39,99 Euro beträgt, während dich der Vertrag mit bis zu 1.000 MBit/s monatlich 89,99 Euro kostet.

Die Tarife der Deutschen Glasfaser

Besonders cool ist dabei die Wechselgarantie: Du kannst in den ersten 12 Monaten problemlos in einen anderen Tarif wechseln (mit Ausnahme von DG basic 100). Das Tarif-Upgrade ist dabei sogar kostenlos, wer hingegen zu einem Tarif mit weniger Bandbreite wechselt, zahlt eine Gebühr in Höhe von 10 Euro.

→ Alle Tarife der Deutschen Glasfaser im Überblick