Banken zahlen Bonus zurück: Bei diesen Kreditkarten startest du mit Plus

Ob auf Reisen, beim Onlineshopping oder für größere Anschaffungen – Kreditkarten sind aus dem Alltag kaum noch wegzudenken. Sie bieten nicht nur Flexibilität beim Bezahlen, sondern sind oft sogar komplett gebührenfrei. Das heißt: Du zahlst keine jährlichen Kosten! Doch es geht noch besser – einige Anbieter legen sogar eine Prämie obendrauf, um ihr Angebot besonders attraktiv zu machen. Oft fällt dabei der Begriff „Startguthaben“, wobei es bei den meisten Kreditkarten eher eine rückwirkende Prämie ist, die nach Wochen bis Monaten ausgezahlt wird.

Damit du den Überblick behältst, haben wir eine Liste mit den aktuell besten Kreditkarten zusammengestellt, die nicht nur kostenlos sind, sondern auch mit spannenden Boni punkten.

In unserer Tabelle findest du alle relevanten Infos direkt auf einen Blick. So kannst du ganz einfach herausfinden, welche Karte am besten zu deinen Bedürfnissen passt.

Kreditkarte Girokonto Digitale Karte Prämie Amazon Visa

(Jetzt beantragen) Keine Neueröffnung nötig Google Pay 10 Euro Hanseatic Bank GenialCard

(Jetzt beantragen) Keine Neueröffnung nötig Apple Pay

Google Pay 25 Euro Barclays Visa

(Jetzt beantragen) Keine Neueröffnung nötig Apple Pay

Google Pay 30 Euro

American Express Blue Card

(Jetzt beantragen) Keine Neueröffnung nötig Apple Pay

Google Pay

Payback Pay 25 Euro Deutschland-Kreditkarte Classic

(Jetzt beantragen) Keine Neueröffnung nötig Apple Pay

Google Pay

25 Euro American Express Payback

(Jetzt beantragen) Keine Neueröffnung nötig Apple Pay

Google Pay

Payback Pay 1.000 Punkte (10 Euro) Consors Finanz Mastercard

(Jetzt beantragen) Keine Neueröffnung nötig Apple Pay

Google Pay

75 Euro comdirect Visa-Debitkarte

(Jetzt beantragen) Neueröffnung nötig Apple Pay

Google Pay

Garmin Pay 150 Euro Santander Visa-Debitkarte

(Jetzt beantragen) Neueröffnung nötig Apple Pay

Google Pay

Garmin Pay 150 Euro

Extra-Tipp: Wenn du dich für eine Visa-Kreditkarte entscheidest, kannst du ab dem 18. März von einer besonderen Aktion profitieren. Visa bietet dann 2 Prozent Cashback auf Online-Einkäufe bis 50 Euro – pro Einkauf also bis zu 1 Euro zurück! Besonders praktisch für alle, die regelmäßig kleinere Beträge bei Amazon & Co. ausgeben. Die Visas in der Liste lohnen sich in dieser Hinsicht dann also doppelt.

Die Auszahlung der Prämien ist an Bedingungen und Voraussetzungen gekoppelt – mit Ausnahme der Amazon Visa (hier ist die Prämie aber auch am kleinsten). Allesamt sind recht leicht zu erfüllen, aber zumeist hängt ein Mindestumsatz in den ersten Wochen mit dran. Was du im Einzelnen für die Prämien tun musst, verraten wir im jeweiligen Abschnitt.

Kostenlose Kreditkarten mit Startguthaben sichern

Wir starten mit den unkompliziertesten Angeboten. Alles, was du hier tun musst, um an deinen Bonus zu kommen, ist die entsprechende Kreditkarte zu beantragen und zu benutzen. Du musst also kein neues Girokonto eröffnen. Oft sind die Prämien an einen Mindestumsatz und eine Werbeerlaubnis geknüpft, die du über einen bestimmten Zeitraum nicht widerrufen darfst. Und natürlich darf die Karte zum Zeitpunkt der Prämienauszahlung nicht gekündigt oder storniert worden sein.

Amazon Visa-Kreditkarte mit 10 Euro Startguthaben

Amazon hält für dich eine eigene Visa-Kreditkarte bereit, mit der du für jeden Einkauf Cashback in Form von Punkten sammelst. Diese Punkte lassen sich direkt beim nächsten Amazon-Einkauf einlösen, was das Shoppen noch attraktiver macht. Zudem bietet die Karte flexible Rückzahlungsoptionen, sodass du selbst entscheiden kannst, ob du den offenen Betrag in Raten oder auf einmal begleichen möchtest. Perfekt geeignet ist die Karte für alle, die häufig online einkaufen oder kontaktlos bezahlen möchten – allerdings wird Apple Pay nicht unterstützt.

Die 10 Euro Startguthaben werden automatisch mit der ersten Rechnung der Kreditkarte verrechnet. Du musst hierfür keinen Mindestumsatz generieren. Das niedrigschwelligste Angebot dieser Übersicht haben wir uns hier genauer angeschaut.

Advanzia Gebührenfrei Mastercard Gold mit 25 Euro Bonus

Die Advanzia Gebührenfrei Mastercard Gold kostet dich dauerhaft keinen Cent Jahresgebühr. Du kannst sie auch im Ausland einsetzen oder zum Geldabheben verwenden. Auch hierfür verlangt die Bank nichts. Weiterhin lockt die Bank hier auch noch mit einer Reiseversicherung sowie fünf Prozent Rückvergütung bei einer Mietwagenbuchung.

Wenn du die Mastercard Gold beantragst und sie bis zum 31. März mindestens einmal benutzt hast, erhältst du ein automatisches Startguthaben von 25 Euro. In diesem Artikel haben wir uns die Aktion detailliert angeschaut.

30 Euro für die GenialCard der Hanseatic Bank

Hierbei handelt es sich um eine Visa-Karte, bei der du die Raten für deine Rückzahlung flexibel einstellen kannst. Der kleinstmögliche Betrag liegt bei 20 Euro. Die Rückzahlung ist in den ersten drei Monaten zinsfrei. Für die Teilzahlung wird ein effektiver Jahreszins von 19,74 Prozent p.a. (Sollzins 18,15 Prozent p.a.) fällig. Beim Bezahlen in Euro oder in Fremdwährung fallen keine Gebühren an. Beim Geldabheben am Automaten schlägt die Bank 3,95 Euro drauf. Die Ausnahme bilden hier teilnehmende Supermärkte wie Aldi Süd oder Netto, bei denen du an der Kasse kostenlos Geld abheben kannst. Mehr zur GenialCard der Hanseatic Bank erfährst du hier in diesem Artikel.

Bis zum 12. März bekommen Neukunden 30 Euro als Gutschrift auf das Kreditkartenkonto. Voraussetzung ist, dass du innerhalb von vier Wochen nach Beantragung einen Umsatz von 100 Euro über die Karte generiert hast. Weiterhin musst du der Bank eine Werbeerlaubnis erteilen und diese sechs Wochen lang nicht widerrufen. Die Auszahlung der Prämie erfolgt dann circa sechs Wochen, nachdem du den Mindestumsatz erreicht hast. Einen genaueren Blick auf die 30-Euro-Aktion werfen wir in diesem Artikel.

Barclays Visa Kreditkarte mit 30 Euro Startguthaben

Ebenfalls 30 Euro gibt es für die Barclays Visa. Mit dieser Kreditkarte kannst du weltweit gebührenfrei bezahlen und kostenlos Bargeld abheben. Für die Teilzahlung wird ein effektiver Jahreszins von 22,71 Prozent p. a. (Sollzins: 20,64 Prozent p. a.) fällig. Entscheidest du dich für 100 Prozent Rückzahlung per Lastschrift, fallen monatliche Gebühren von 2 Euro an.

Um an die Prämie zu gelangen, musst du auch hier in vier Wochen 100 Euro Umsatz über die Karte generieren, sowie eine Werbeerlaubnis erteilen. Die Überweisung der Gutschrift erfolgt dann innerhalb von acht Wochen. Mehr zu dieser Aktion erfährst du in diesem Artikel.

American Express Blue Card: 25 Euro Startguthaben

Die Amex Blue Card eignet sich am besten für alle, die vorwiegend in der Eurozone unterwegs sind. Bei Zahlungen in Fremdwährung schlägt die Bank zwei Prozent obendrauf. Wer Bargeld am Automaten in Deutschland abhebt, muss mit vier Prozent Gebühren rechnen. Allerdings wartet die Amex Blue Card mit Vorteilen für Event-Tickets, Mietwagen-Programmen oder anderen Lifestyle-Angeboten auf.

Die Hürde für 25 Euro Startguthaben ist etwas höher. Innerhalb von vier Wochen nach Kartenerhalt musst du dich für die Aktion registrieren und dann über einen Zeitraum von sechs Monaten Transaktionen mit einem Gesamtwert von 1.200 Euro gemacht haben.

30 Euro gibts auch für die Deutschland-Kreditkarte Classic

Hier handelt es sich ebenfalls um eine Visa-Card. Du kannst mit ihr weltweit gebührenfrei bezahlen, also auch in Fremdwährung. Möchtest du an einem Automaten Geld abheben, kostet das dich 3,95 Euro. Bei teilnehmenden Händlern wie Netto, Aldi Süd oder Rossmann funktioniert das aber kostenlos. Hier hast du wieder die Möglichkeit, die Rückzahlung in Raten aufzuteilen (Effektivzinsen: 21,78 Prozent p. a., Sollzinsen 19,87 Prozent p. a.). Es gibt außerdem bis zu sieben Prozent Rabatt auf Reisebuchungen bei Urlaubsplus. Kartenherausgeber ist die Hanseatic Bank, die Karte unterscheidet sich bis auf die Zinsen nur gering von der oben stehenden GenialCard.

Bis zum 12. März gibt es 30 Euro als Startguthaben. Voraussetzung ist ein Mindestumsatz von 100 Euro in den ersten vier Wochen nach Kartenerhalt. Auch hier musst du eine Werbeerlaubnis erteilen.

1.000 Payback-Punkte mit der Payback Amex

Die Payback American Express Kreditkarte ist vielleicht nicht die beste Reisebegleitung, für den alltäglichen Bedarf bietet sie aber eine Menge Vorteile. Für drei ausgegebene Euros, erhältst du immer einen Payback-Punkt – auch bei Händlern, die sonst nicht am Programm teilnehmen. So kannst du fleißig Punkte sammeln, die sich in spannende Prämien umtauschen lassen.

Aktuell bekommst du 1.000 Payback-Punkte als Willkommens-Bonus gutgeschrieben. Diese Punkte haben einen Warenwert von 10 Euro. Die Aktion mit 4.000-Gratis-Punkten zum Start ist leider seit Ende Februar vorbei.

Consors Finanz Mastercard: Höchste Prämie mit 75 Euro

Das höchste Startguthaben liefert dir die Consors Finanz Mastercard. Wenn du bis zum 16. März deine Kreditkarte beantragst, dann bis zum 30. April über fünf Umsätze verteilt 300 Euro generiert hast, erhältst du den Bonus Mitte Mai 2025.

Ansonsten kannst du mit dieser Kreditkarte kostenlos im In- und Ausland bezahlen. Fürs Geld abheben schlägt die BNP Paribas als ausstellende Bank eine Gebühr von 3,95 Euro drauf (bei Beträgen unter 300 Euro). Die offenen Rechnungen kannst du dann entweder bis zu 90 Tage zinsfrei auf einmal kostenlos von deinem Girokonto abbuchen lassen. Oder du nimmst die Teilzahlung mit einem Sollzinssatz von 17,43 Prozent (effektiver Jahreszinssatz: 18,90 Prozent) in Anspruch. In diesem Artikel haben wir die Aktion genau unter die Lupe genommen.

Debitkarten mit Girokonto: Bis zu 150 Euro abstauben

Wer mit seiner bisherigen Bank unzufrieden ist und das Girokonto umsiedeln möchte, sollte bei den folgenden Angeboten die Ohren spitzen. Zur Eröffnung eines neuen Kontos gibt es nämlich kostenlose Debitkarten sowie ein Startguthaben von bis zu 150 Euro on top. Die Kontoführung ist bei beiden Angeboten (unter gewissen Voraussetzungen) kostenfrei.

50 Euro von comdirect: Visa-Debitkarte gibts gratis

Ein saftiges Startguthaben gibt es von comdirect. Hier warten 50 Euro auf dich, wenn du ein Girokonto eröffnest. Das „Girokonto Aktiv“ ist kostenlos, wenn mindestens 700 Euro pro Monat darauf landen oder du drei Zahlungen über Apple Pay/Google Pay abwickelst. Dafür benutzt du deine kostenlose Visa-Debitkarte. Geldabheben klappt dreimal im Monat kostenlos an allen Automaten mit Visa-Zeichen, auch im Ausland. Wer öfter abhebt, zahlt eine Gebühr von 4,90 Euro. Eine Girocard gibt es für einen Euro monatlich optional dazu.

Die Prämie wird dir im vierten Monat nach Kontoeröffnung ausgezahlt. Voraussetzung ist, dass du dein Konto aktiv nutzt und mindestens fünf Transaktionen zu je 25 Euro generierst. Außerdem musst du eine Werbeerlaubnis erteilen und diese bis zur Auszahlung nicht widerrufen.

Santander gönnt 150 Euro

Die Santander Bank zahlt dir eine Prämie von 150 Euro, wenn du für den Wechsel von deinem alten auf dein neues Girokonto den kostenlosen Wechselservice in Anspruch nimmst. Das Geld bekommst du dann nach drei bis vier Monaten ausgezahlt. In diesem Artikel haben wir die Aktion genauer unter die Lupe genommen.

Die Kontoführung ist bei der Santander bedingungslos kostenlos. Umsonst gibt es noch eine Visa Card Debit und wahlweise eine Kreditkarte. Geld abheben kannst du kostenlos an rund 2.800 CashPool-Automaten in Deutschland oder im Supermarkt.

