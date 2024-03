Interessante Aktion bei Tineco: Beim Hersteller von Akku-Reinigern und Staubsaugern kannst du dir den Premium Akkusauger Pure One Station Pet ab sofort bis zu 200 Euro günstiger sichern. Alles, was du dafür tun musst, ist einen Kaufbeleg oder ein Foto deines alten Saugers auf dieser Aktionsseite hochzuladen – das Gerät selbst kannst du behalten. Die Marke ist dabei vollkommen egal, dir winkt garantiert ein Rabatt von 100 Euro. Ist dein Altgerät über 200 Euro wert, gibt’s sogar satte 200 Euro Abzug auf den Tineco Pure One Station Pet. Den High-End-Akkusauger samt fortschrittlicher Absaug- und Reinigungsstation sicherst du dir dadurch schon ab 599 Euro. Wir stellen dir die Aktion und den Sauger genauer vor.

Trade-up-Event: Alten Akkusauger gegen Premium-Modell tauschen & massiv sparen

Das spannende Trade-Up-Event von Tineco läuft bis zum 22. April und ermöglicht dir, bis zu 200 Euro beim Kauf des Tineco Pure One Station Pet Akkusaugers zu sparen. Das Besondere: Im Gegensatz zu anderen Umtauschaktionen musst du dein altes Gerät hierbei nicht abgeben! Tineco möchte lediglich einen Kaufbeleg wie die Rechnung oder einen Screenshot der Zahlung sehen. Diesen lädst du ganz einfach auf der Aktionsseite hoch. Anschließend wird dir innerhalb weniger Tage ein Rabatt-Code in Höhe von 100 oder 200 Euro für den Premium-Sauger zugeschickt. Der Rabatt richtet sich dabei an den Wert deines Altgeräts, die Marke des Saugers ist hingegen komplett egal.

Tineco hat übrigens bereits angekündigt, künftig noch weitere solcher Trade-up-Events zu veranstalten. Dann wird es neben dem starken Tineco Pure One Station Pet auch andere Akkusauger geben, die von der Spar-Maßnahme profitieren. Aktuell sicherst du dir allerdings ausschließlich den Tineco Pure One Station Pet für 599 Euro (mit 200 Euro Rabatt). Warum sich dieser jedoch definitiv lohnt, zeigen wir dir jetzt.

Tineco Pure One Station Pet – Dieser Sauger reinigt sich selbst

Mit dem Tineco Pure One Station Pet kannst du dir einen wirklich fortschrittlichen Akkusauger günstiger schnappen. Das Gerät punktet nämlich nicht nur mit einer hohen Saugkraft samt automatischer Schmutzerkennung. Wirklich besonders bei dem Tineco-Sauger ist die mitgelieferte Absaugstation. Ähnlich wie bei einem Saugroboter reinigt und lädt sich der Haushaltshelfer hier vollkommen automatisch. Von der Bürste, über das Rohr bis hin zu den Filtern wird alles gründlich gereinigt, während der Staub in einen 3-Liter großen Behälter wandert. Den Mehrwert der Station haben wir auch bei unserem Test des Saugers eindeutig hervorgehoben. Generell bietet dir die ZeroTangle-Bürste ebenfalls einen hohen Komfort, da diese verhedderte Haare eigenständig entwirrt. Dadurch eignet sich der Tineco Pure One Station Pet ideal für Haustierbesitzer.

Die Lade- und Absaugstation des Tineco-Geräts bietet dir einige tolle Vorteile

Gleichzeitig profitierst du aber auch ohne Haustier von der hohen Flexibilität des Akkusaugers. Mit einem Gewicht von 1,22 kg ist das Tineco-Gerät beim täglichen Saugen angenehm leicht. Verschiedene Aufsätze wie die 2-in-1-Fugenbürste geben dir noch mehr Putzmöglichkeiten. Außerdem lässt sich der Tineco Pure One Station Pet ruckzuck in einen Handstaubsauger umwandeln, wodurch du noch flexibler bist und etwa ebenfalls deinen Pkw saugen kannst. Mit Blick auf all diese tollen Vorteile ist es kein Wunder, dass der Akkusauger mit dem iF Design Award für das Jahr 2024 ausgezeichnet wurde. Und rund um die Trade-in-Aktion kommst du schon ab 599 Euro in den Genuss des exzellenten Akkusaugers.

Alternativ kannst du dir den Tineco Pure One Station Pet Akkusauger übrigens auch bei Amazon kaufen. Auf die coole Trade-up-Aktion musst du dann allerdings verzichten, weshalb sich der Kauf über die Hersteller-Website deutlich mehr lohnt.