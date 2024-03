Saugroboter für 99 Euro: Was taugt die preiswerte Putzhilfe?

Ein Saugroboter für nur 99 Euro? Dieses tolle Angebot liefert dir aktuell Otto. Während der Frühlings-Deals, welche übrigens noch bis zum 1. April laufen, streicht der Händler 34 Prozent vom UVP, wodurch du dir den Roboter zum absoluten Schnäppchen-Preis sicherst. Doch was taugt ein so günstiges Haushaltsgerät überhaupt? Wir schauen uns die technischen Daten des Saugroboters an und nehmen auch den Preis nochmal genauer unter die Lupe.

Mit Eckenreinigung, App-Funktionen und Co. – Das bietet dir der preiswerte Saugroboter

Bei dem Saugroboter für 99 Euro handelt es sich um den Medion S05 (MD 19719). Das Haushaltsgerät bietet dir vornehmlich eine Saugleistung von 2.000 Pa. Damit gehört der preiswerte Saugroboter natürlich nicht zur Spitzenklasse in Sachen Saugkraft. Für alltägliche Verschmutzungen wie Staub und Krümel sollte dies trotzdem ausreichen und dir so eine ordentliche Unterstützung beim Hausputz bieten. Ein cooler Vorteil ist dabei zudem das spezielle Eckenreinigungs-Programm, mit dem der Roboter gesondert nur die Ecken abfährt.

Systematische Bahnen sorgen für eine gründliche Reinigung deiner Böden

Generell überzeugt der kleine Haushaltshelfer zudem mit einer effizienten Navigation sowie einer starken Akkulaufzeit von bis zu 120 Minuten. Sobald die Arbeit erledigt oder der Akku leer ist, steuert der Saugroboter außerdem eigenständig die mitgelieferte Ladestation an. Den Staubbehälter mit 0,4 Liter Volumen musst du hingegen selbst entleeren. Abgerundet wird das gute Gesamtpaket dafür mit einigen Komfortfunktionen. So kannst du über die dazugehörige App etwa Timer und Zeitpläne einrichten, wodurch der Roboter den Hausputz genau dann erledigt, wenn es dir passt. Obendrein kann das Gerät auch per Sprachsteuerung auf die Putzreise geschickt werden.

→ Saugroboter für 99 Euro

Nur 99 Euro: So schlägt sich der Schnäppchen-Preis im Vergleich

Wirklich beachtlich ist aber natürlich der aktuelle Angebotspreis. Bei Otto kostet der Medion Saugroboter momentan nämlich nur noch 99 Euro, plus 2,95 Euro für den Versand. Dass dies nicht nur auf den ersten Blick ein toller Deal ist, zeigt der Preisvergleich und -verlauf. Im Netz gibt es nämlich kein besseres Angebot für das Gerät, welches zuvor sogar noch nie günstiger war! Wer also einen preiswerten Saugroboter für die tägliche Unterstützung im Haushalt sucht, macht hier ein echtes Schnäppchen.