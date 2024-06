Präziser als viele andere Modelle: Mähroboter für große Gärten bei Amazon 140 Euro günstiger

Der Redkey MGC500 Mähroboter kann Wiesen mit einer Grundstücksfläche von bis zu 500 Quadratmeter mähen. Aber auch für besonders kleine Flächen verfügt er über einen speziellen Schnellmodus. Dazu nutzt er eine innovative C-TOF-Patenttechnologie, dank derer er besonders akkurat und intelligent arbeiten kann. Bei Amazon holst du dir den Mähroboter dank eines aktivierbaren Coupons gerade 140 Euro günstiger.

Präzise Navigation und überwindet große Steigungen – das kann der Mähroboter

Redkey ist vor allem durch seine Staubsauger und Saugroboter bekannt. Mit dem MGC500 bringt der Hersteller nun seinen ersten Mähroboter auf den Markt. Ein Alleinstellungsmerkmal ist dessen intelligente Navigation. Zwar muss hier ein Begrenzungsdraht verlegt werden, der Mähroboter stutzt deine Wiese aber dennoch in geraden Bahnen. So entstehen im Gegensatz zu vielen anderen Modellen dann auch gerade Streifen im Grün. Möglich macht das die sogenannte C-TOF-Technologie, dank derer der Mähroboter seine genaue Position bestimmen kann. Die Verlegung des Drahtes soll laut des Herstellers zudem schnell und einfach erledigt sein.

Außerdem praktisch: Sollte der Begrenzungsdraht einmal brechen oder andere Defekte aufweisen, musst du nicht erst den Schaden suchen. Denn der Redkey Mähroboter zeigt dir in der App an, an welcher Stelle der Draht gerissen oder zerschnitten ist. So kannst du ihn schnell und unkompliziert wieder reparieren. Darüber hinaus lässt sich die Schnitthöhe des Geräts in der App je nach Bedarf flexibel zwischen 3 und 7 Zentimetern einstellen. Weiterhin mäht der Mähroboter mit einer Schnittbreite von 20 Zentimetern und ist so entsprechend schnell fertig mit der Arbeit. Bei hohem Gras oder anderen Blockaden passen sich die Messer automatisch an, damit du am Ende dennoch mit dem Ergebnis zufrieden bist.

Stark ist zudem, dass der Mähroboter Steigungen von bis zu 45 Prozent überwinden kann. In der App lassen sich außerdem Mähpläne erstellen, mit Uhrzeiten, zu denen der Roboter seine Arbeit automatisch verrichten soll. Dazu ist er nach IPX6-Zertifizierung vor Regen und Feuchtigkeit geschützt. So wird er bei einem plötzlichen Sommerregen nicht beschädigt und er lässt sich auch bequem mit einem Gartenschlauch säubern.

Redkey MGC500 – so sparst du 140 Euro

Kommen wir zum Preis. Zunächst stehen auf der Amazon Produktseite Kosten in Höhe von 699,99 Euro für den Redkey MGC500. Darunter befindet sich allerdings ein 140-Euro-Coupon, der sich per Häkchen auswählen lässt. Dadurch sinkt der Preis auf nur noch 559,99 Euro – die Lieferung ist übrigens kostenlos. Im Vergleich zu ähnlichen Mährobotern ist der Preis durchaus fair. In anderen Shops haben wir den Roboter außerdem nicht günstiger gefunden. Übrigens: Vor der Inbetriebnahme solltest du die Firmware deines neuen Mähroboters erst mal über die App updaten, um eine optimale Leistung zu garantieren.