Nur für kurze Zeit: Leistungsstarke Mikrowelle mit Grillfunktion für 79 Euro im Angebot

Ausgestattet mit einem Preisschild von 79 Euro gibt’s bei Saturn aktuell eine Mikrowelle von Sharp stark reduziert. Was das Gerät dir dabei alles bietet, erfährst du hier.

Sharp Mikrowelle für 79 Euro: Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis?

Für den Preis von 79 Euro bietet dir die R-642 WW Mikrowelle von Sharp ein Garraumvolumen von 20 Litern – hier sollten also so ziemlich alle deine Lieblingsspeisen in ordentlichen Portionen Platz finden können. Der mitgelieferte Drehteller hat dafür einen Umfang von 255 mm. Damit dein Essen auch vernünftig erwärmt wird, verfügt die Mikrowelle über fünf Leistungsstufen und acht Programme. Neben dem normalen Erwärmen und Garen von Speisen hast du so etwa gleich zwei Auftau-Funktionen. Bei den Programmen punktet das Gerät mit voreingestellten Rezepten für Popcorn, Pizza oder Tiefkühlgemüse – damit diese Gerichte stets optimal erwärmt werden.

Besonders cool: Die Mikrowelle verfügt außerdem noch über eine eingebaute Grillfunktion zum Backen oder Grillen. Die Leistung des Grills liegt bei 1000 Watt und hat somit ordentlich Power. Über den elektronischen Timer kannst du dabei sowohl beim Grillen als auch beim Erwärmen stets die Garzeiten genau einstellen. Das Preisschild von 79 Euro ist ein guter Deal für die Sharp Mikrowelle – günstiger gibt’s das Gerät momentan nämlich nicht im Netz.

→ Sharp Mikrowelle für 79 Euro

Falls du noch mehr Geräte für deine Küche gebrauchen kannst, wirf gerne einen Blick auf diese Tefal-Angebote bei Amazon. Neben einer tollen Jamie Oliver Pfanne, bekommst du hier beispielsweise auch eine Heißluftfritteuse stark reduziert.