Tefal-Angebote mit Tiefstpreisen: Jamie Oliver Pfanne wieder richtig günstig

Brauchst du eine neue Pfanne oder möchtest dir eine Heißluftfritteuse anschaffen? Dann schlag bei Amazon zu und spare bis zu 60 Prozent auf Produkte von Tefal. Mit dabei sind Mega-Bestseller wie die bekannte Bratpfanne mit Jamie-Oliver-Label oder Heißluftfritteusen. Ist auch etwas für dich dabei?

60 Prozent billiger: Jamie Oliver Pfanne von Tefal

In so ziemlich jeder Küche sollte es mindestens eine Pfanne geben – doch nicht jede Pfanne ist dabei gleich. Das zeigt auch die Jamie Oliver Cook’s Direct On Bratpfanne von Tefal. Momentan zahlst du für das Küchenutensil in der Größe 28 cm lediglich 43,99 Euro – das sind ganze 60 Prozent Rabatt auf den UVP. Zwar gab es die Pfanne im vergangenen Jahr durchaus schon mal einige Euro billiger, zuletzt schoss sie im Preis jedoch auf über 50 Euro hoch. Übrigens sind auch die anderen Größen (20 und 24 cm) momentan bei Amazon günstiger erhältlich.

Doch was ist so besonders an der Edelstahl-Pfanne? Neben dem tollen Design und dem Urteil sowie Label von Starkoch Jamie Oliver punktet das Küchengerät vor allem mit einer guten Antihaftversiegelung mit Titanverstärkung. Diese sorgt für eine extreme Langlebigkeit und erleichtert die Reinigung der Pfanne. Besonders wichtig: Die Versiegelung ist dabei komplett frei von PFOA, Blei sowie Kadmium und somit nicht gesundheitsschädlich.

Gleichzeitig ist auch das Thermo-Signal interessant: Dieses färbt sich nämlich dunkelrot, sobald die Pfanne optimal vorgewärmt und bereit zum Braten ist. Dank des Induktionsbodens wird die Hitze zudem gleichmäßig in der ganzen Pfanne verteilt. Für den Preis von 43,99 Euro (28 cm) bekommst du hier also eine tolle Ergänzung für deine Küche geboten.

→ Tefal Jamie Oliver Bratpfanne für 43,99 Euro

Heißluftfritteuse & Toaster-Grill – Coole Elektrogeräte für deine Küche

Wer hingegen auf der Suche nach etwas Elektronischem ist, könnte diese Heißluftfritteuse von Tefal spannend finden: Die Easy Fry & Grill XXL bekommst du momentan nämlich über die Hälfte billiger zum Preis von 152,15 Euro. Das ist der absolute Tiefstpreis für das Gerät, wie auch ein Blick auf den Preisverlauf zeigt.

Hierbei handelt es sich um eine besondere Heißluftfritteuse: Das Gerät kommt nämlich unter anderem mit einem XXL Garbereich samt Trennwand, mit einem Fassungsvermögen von 6,5 Litern, daher. In Kombination mit dem Synchronisationsmodus lassen sich so zwei verschiedene Speisen gleichzeitig optimal garen. Dafür gibt es acht automatische Garprogramme für beliebte Zutaten wie Pommes, Pizza, Fisch und Gemüse. Das Gerät verfügt ebenfalls über eine manuelle Temperatureinstellung von 80 bis 220 Grad. Der eingebaute Timer sorgt währenddessen dafür, dass du dein Essen nicht vergisst.

Insgesamt profitierst du natürlich davon, dass du bei der Heißluftfritteuse bis zu 99 Prozent weniger Fett zu dir nimmst, als bei normalen Fritteusen. Hinzu kommt bei diesem Gerät noch eine Grillplatte aus Druckguss-Aluminium. Hiermit kannst du zusätzlich auch Fleisch und Gemüse mit richtigen Grillstreifen ohne Rauchentwicklung anbraten. Das Preisschild von 152,15 Euro ist somit ein echtes Schnäppchen für dieses Hammer Küchengerät.

→ Tefal Easy Fry & Grill XXL für 152,15 Euro

Über mehrere Funktionen verfügt auch der Toast n’ Grill – ein 2-in-1 Toaster und Mini-Ofen von Tefal für 73,39 Euro. Mittels jeweils zwei Quarzheizelementen soll dir in nur einem Gerät gleichmäßiges Toasten und Backen ermöglicht werden. Beim Toaster wurde hierfür auf einen langen Schlitz und sechs Bräunungsgrade gesetzt. Diese sind einstellbar über einen Drehregler.

Auch der kleine Backofen wird über einen solchen Regler gesteuert: Hier kannst du die Temperatur bis 210 Grad genau einstellen. Ein passendes Backblech und -Rost sind im Lieferumfang enthalten, wodurch du direkt loslegen kannst. Das Coole: Langes Vorheizen soll aufgrund der Größe des Backofens nicht nötig sein. Dank des herausnehmbaren Krümelblechs geht die Reinigung ebenfalls leicht von der Hand. Zwischen dem Toaster und dem Mini-Ofen wechselst du dabei ganz simpel über einen Schieberegler.

→ Tefal Toast n’ Grill für 73,39 Euro