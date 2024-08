Lego Technic im Abverkauf: Fast 40 Prozent Rabatt bei Amazon

Lego hat sich im Bereich der Technic-Modell in diesem Jahr etwas aus dem Fenster gelehnt und neben den Standardsets auch ein Experiment gewagt. Die schon bekannten Motorräder, 1:8-Autos und Rennwagen in unterschiedlichen Größen, haben mit der Space-Serie eine spannende Ergänzung im Portfolio erfahren. Denn die neuen Sets aus dem Jahr 2024 sind nicht nur miteinander kompatibel, sondern bieten auch eine ganze Spielwelt, die man sich Schritt für Schritt zusammenkaufen kann. Jetzt ist erneut eine Gelegenheit die eigene Sammlung damit zu erweitern oder den Einstieg in die Space-Serie zu starten.

Lego Technic Mars Exploration Rover

Bei Amazon gibt es jetzt zwei Sets der Space-Serie und ein Set ebenfalls aus dem Weltraum-Bereich mit weit über 30 Prozent Rabatt. Das erste Set ist auch gleich ein echter Brummer. Der Lego Technic Mars Exploration Rover mit der Setnummer 42158 ist das zweitgrößte Set aus der Space-Serie und aktuell mit 33 Prozent Rabatt zu haben. Der Rover besteht aus knapp 1.600 Teilen und kostete zum Marktstart 150 Euro und ist jetzt für unter 100 Euro zu haben.

Dafür bekommst du ein Fahrzeug auf sechs Rädern, mit einer Lenkung, Federung, einem Kran und einer Hebebühne. Das Highlight ist jedoch, dass der Rover ausziehbar ist. Das heißt, er kann in seiner Länge verstellt werden und bietet so entweder einen kompakten Rover oder einen langen Transporter.

NASA Mars-Rover Perserverance

Schon aus dem Jahr 2023 stammt der Lego Technic NASA Mars-Rover. Er ist nicht Teil der Space-Serie, könnte aber dennoch eine nette Ergänzung zu den Sets aus der Reihe darstellen. Beim NASA-Modell liegt der Fokus auf einer 6-Rad-Lenkung und dem beweglichen Arm. Das Set ist dabei 23 x 23 x 32 cm groß und wird von Lego mit dem Smartphone „verbunden“. Dabei geht es aber um eine AR-Anwendung, die eine digitale Darstellung der Umgebung um das Set herum mittels Handy-Display und Kamera ermöglicht. Der Rover kostet bei Lego selbst knapp 95 Euro. Jetzt wechselt er aber für unter 62 Euro den Besitzer. Das macht einen satten Rabatt von 35 Prozent.

Lego Technic Weltraum Transportfahrzeug LT78

Das Rabatt-Highlight ist jedoch der kleine Transporter mit der Set-Nummer 42178. Die Maße belaufen sich auf 20 x 19 x 9 cm. Der kleine Rover besitzt einen Greifarm und eine variable Achse, womit er auf dieser Achsseite höhenverstellbar ist. Dazu gibt es die Luftschleuse zum Andocken an andere Sets der Serie. Mit 435 Lego-Technic-Elementen für kapp 35 Euro, klingt das Grundangebot fair eingepreist. Amazon schnitzt von dem UVP aber noch einmal satte 37 Prozent weg und so landest du bei nur noch knapp 22 Euro.

