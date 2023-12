Intelligenter Akku-Sauger mit Absaugstation – So holst du ihn dir günstiger

Bei hochwertigen Saugrobotern gehören sogenannte Absaugstationen schon länger zum Standard. Hier entleert sich der Haushaltshelfer eigenständig und ist somit ohne extra Arbeit wieder einsatzbereit. Shark überträgt diese Technologie jetzt auch auf Akku-Sauger. Den Detect Pro Sauger gibt es nämlich ebenfalls mit einer nützlichen Absaugstation, wodurch du das Gerät seltener selbst entleeren musst. Wir zeigen dir, wie du dir den intelligenten Sauger 10 Prozent günstiger holst.

Shark Detect Pro: Das zeichnet den Sauger aus

Direkt beim ersten Blick auf die technischen Daten muss sich der Shark Detect Pro vor kaum einem anderen Akku-Sauger verstecken. Vom leichten Gewicht, über die hohe Saugkraft bis hin zur maximalen Akkulaufzeit von 60 Minuten – hier bekommst du ein hochwertiges Gerät geboten. Dank des flexiblen Saugrohrs ist zudem die Reinigung unter Möbeln und an schwer erreichbaren Stellen deutlich angenehmer.

Gleichzeitig punktet der Sauger aber ebenfalls noch mit nützlichen Funktionen wie der Anti-Hair-Wrap-Technologie, welche Haare von der Bürstenrolle entfernt. Dadurch eignet sich der Shark Detect Pro ideal für alle Haustier-Besitzer. Zusätzlich punktet der Akku-Sauger mit seiner LED-Anzeige, über die du alle wichtigen Infos – wie etwa den Akkustatus – in Echtzeit im Blick hast. Abgerundet wird das gute Gesamtpaket noch von einer zusätzlichen Fugendüse sowie der Möglichkeit, das Gerät im Nu in einen Handstaubsauger umzuwandeln. Dadurch reinigst du nicht nur problemlos deine Wohnung und Möbel, sondern auch deinen Pkw.

Ein intelligenter Akku-Sauger mit Absaugstation

Doch was macht den Shark Detect Pro Akku-Sauger eigentlich intelligent? Zum einen passt das Gerät die Saugkraft stets automatisch der Umgebung an. So wird etwa die Bodenart erkannt, wodurch du ohne Aufsatzwechsel sowohl Hart- als auch Teppichböden sauber bekommst. Auf Kanten reagiert der Sauger ebenso und erhöht hier die Saugkraft, damit sich der Staub nicht in den Ecken absetzen kann.

Die Absaugstation macht diesen Akku-Sauger einzigartig

Zum anderen wäre da die bereits erwähnte Absaugstation. Wenn du mit dem Saugen fertig bist, stellst du den Shark Detect Pro einfach in diese Station. Hier lädt sich das Gerät dann nicht nur auf – sondern entleert sich zudem ebenfalls komplett vollautomatisch. Shark setzt dabei auf einen beutellosen 2-Liter-Behälter. Dank diesem hast du bis zu 45 Tage Ruhe, anschließend ist der Behälter ruckzuck entleert. Die Lade- und Entleerungsstation ist dabei übrigens freistehend und kann dadurch problemlos innerhalb deiner Wohnung verschoben werden. Außerdem sorgt die Anti-Odour-Technologie dafür, dass keine schlechten Gerüche rund um die Basis auftreten.

→ Shark Detect Pro mit Absaugstation

So sparst du bei Shark 10 Prozent

Der Shark Detect Pro Akku-Sauger samt Absaugstation ist mit einem Preisschild von 399,99 Euro versehen. Alternativ gibt’s das Gerät aber auch ohne die Station – momentan im Angebot für 249,99 Euro. Wenn du dir einen der Sauger – oder auch ein anderes Gerät des Herstellers – günstiger sichern möchtest, haben wir hier noch einen kleinen Spar-Tipp für dich. Mit nur wenigen Klicks kannst du dir nämlich satte 10 Prozent Rabatt sichern, wodurch du für den Detect Pro Akku-Sauger samt Absaugstation etwa nur noch 359,99 Euro zahlst. Melde dich dafür einfach nur hier für den Shark Newsletter an und schon winkt dir ein Rabatt-Coupon in Höhe von 10 Prozent.

→ Zum Shark Detect Pro Akku-Sauger