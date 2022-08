Günstige Wallbox kaufen: Bei MediaMarkt bekommst du starke Modelle für wenig Geld

Nur was teuer ist, taugt auch was? Dass dem nicht so ist, zeigen immer wieder Verbrauchertests – wie etwa jener des ADAC zu Wallboxen. Der Automobilclub kürte eine der günstigeren Geräte zum Testsieger und bescheinigt Einsteigermodellen, ihren Dienst trotz geringerem Funktionsumfang gut zu verrichten. Entsprechende Wallboxen gibt es bei MediaMarkt im Deal, bei denen du ordentlich Geld sparen kannst. Einige Wallboxen verkauft der Elektronikfachmarkt zum Bestpreis – aber nur solange der Vorrat reicht.

Kassenschlager: Heidelberg Wallbox Energy Control

Zu einer der beliebtesten Modelle bei MediaMarkt gehört die Wallbox Energy Control von Heidelberg. Sie gehört zur Einsteigerklasse und versorgt angeschlossene E-Autos mit einer Leistung von 11 kW. Das Praktische: Die Heidelberg Wallbox Energy Control lässt sich mit insgesamt bis zu 16 anderen Wallboxen verbinden.

→ Jetzt Heidelberg Wallbox Energy Control bei MediaMarkt kaufen

Der Strom fließt dabei nicht unkontrolliert, sondern nur an die Ladepunkte, wo auch ein E-Auto auflädt. Diesen Verbund nennt man auch „Lastmanagementsystem“, das beim Heidelberg-Modell dementsprechend integriert ist und somit mehrere Stellplätze auf einmal versorgen kann. Die Heidelberg Wallbox Energy Control ist bei MediaMarkt mit einem 7,5 Meter langen Ladekabel zu kaufen. Kostenpunkt: 629,99 Euro.

Wallbox-Deals für Sparfüchse: Hier sparst du richtig Geld

Willst du beim Kauf einer Wallbox lieber aufs Geld achten, wirst du bei MediaMarkt ebenfalls fündig. Der Fachmarkt bietet gleich vier weitere Modelle zum absoluten Bestpreis an. Wie auch das Modell von Heidelberg siedeln sich die Wallboxen im Einsteigerbereich an, bleiben damit aber auch unter der 700 Euro-Marke.

Zu nennen wäre an dieser Stelle die Vestel EVC04-AC11 Home Plus, die nicht nur durch einen günstigen Preis, sondern auch durch eine einfache Installation punkten kann. Für 419 Euro bekommst du die Lösung von Vestel, mit der du durch RFID-Funktionen deine Ladevorgänge (11 kW) Zuhause unkompliziert freischalten kannst.

→ Jetzt Vestel EVC04-AC11 Home Plus zum Bestpreis bei MediaMarkt

Vom gleichen Hersteller kommt auch die Wallbox EVC04-AC22-T2P7 Home Plus, die mit der doppelten Ladeleistung auffällt. Sie lädt deinen Elektrowagen mit 22 kW, was allerdings auf Wunsch reduziert werden kann. Auch die Vestel EVC04-AC22-T2P7 bietet RFID-Funktionen sowie darüber hinaus ein 7 Meter langes Aufladekabel. Für die Mehrleistung musst du zwar tiefer in die Tasche greifen, ein Sparpreis bei MediaMarkt bleibt er dennoch: 639,99 Euro.

→ Vestel EVC04-AC22-T2P7 zum Sparpreis bei MediaMarkt kaufen

Für 449 Euro respektive 549,99 Euro bieten sich zu Vestel und Heidelberg auch die Alternativen von EVSEDO AC011K-AE-25/4M und AC011K-AE-25/7M an. Beide Wallboxen laden mit bis zu 11 kW und einem fest verbauten Typ-2-Ladekabel. Ist das Kabel beim EVSEDO AC011K-AE-25/4M 4 Meter lang, misst das des EVSEDO AC011K-AE-25/7M 7 Meter Länge. EVSEDO verbaut außerdem je WiFi, Bluetooth und RFID-Funktionen.

→ EVSEDO AC011K-AE-25/4M für 449 Euro bei MediaMarkt

→ EVSEDO AC011K-AE-25/7M für 549,99 Euro bei MediaMarkt