Amazon schmeißt Lego Technic raus: Bis zu 40 Prozent Rabatt sind drin

25 Prozent Rabatt sind bei Lego-Produkten mittlerweile völlig normal und locken niemand mehr hinter dem Ofen vor. Bei 30 Prozent wird es spannender und wenn die Rabattnadel über die 35-Prozent-Marke klettert, werden Fans und Schnäppchenjäger hellhörig. Aktuell übertrifft Amazon diese Marke mit vielen Sets gleichzeitig. Denn zum Schulstart gibt es einzelne Sets rabattiert und gleichzeitig hat Amazon einen 10-Prozent-Coupon bei einigen anderen Sets aktiviert. So verstecken sich einige spannende Angebote ein wenig. Wir haben die besten Schnäppchen herausgefiltert.

Lego Technic Mercedes-AMG F1 W14 E Performance

Der große Formel-1-Wagen der Saison 2024 kommt mit einer Mercedes-AMG-Lizenz. Die Setnumer lautet 42171. Der Formel 1 Rennwagen im Maßstab 1:8 besteht aus 1.642 Teilen und trug bei der Vorstellung ein Preisschild von knapp 220 Euro. Das Highlight neben der schieren Größe des Sets ist der verbaute Sechszylinder, der aus durchsichtigen Steinen besteht. Dazu gibt es eine Einzelradaufhängung und eine Hand-of-God-Steuerung für die Lenkung.

Der Preis hat sich aktuell bei Amazon um 32 Prozent auf knapp 150 Euro reduziert. Doch damit ist noch nicht Schluss. Denn mit einem Coupon kannst du weitere 10 Prozent Rabatt einheimsen. Damit kommst du auf knapp 135 Euro und so auf mehr als 38 Prozent Rabatt.

Weltraum Transportfahrzeug LT78

Viel kleiner, aber mit dem gleichen Coupon gesegnet, ist der kleine Transporter aus der neuen Space-Serie. Die Maße belaufen sich bei ihm auf 20 x 19 x 9 cm. Der kleine Rover besitzt einen Greifarm und eine variable Achse, womit er auf dieser Achsseite höhenverstellbar ist. Dazu gibt es die Luftschleuse zum Andocken an andere Sets der Serie. Mit 31 Prozent Rabatt kommst du aktuell auf 24 Euro. Mit dem Coupon drückst du den Preis auf 22,50 Euro und sparst dir wie schon beim Formel-1-Auto satte 38 Prozent.

Lego Weltraum Transportfahrzeug LT78 (42178) Datenblatt Set-Nummer 42178 Teilezahl 435 UVP 34,99 € Altersempfehlung 8+ Jahr 2024 Größe (Länge x Breite x Höhe) 20 cm x 19 cm x 9 cm

Lego Technic John Deere 9700 Forage Harvester

Ganz ohne Coupon schafft es der diesjährige kleine Jonny auf 35 Prozent Rabatt. Er gehört zu der Schulstart-Aktion von Amazon. Das Set mit der Nummer 42168 besteht dabei aus 559 Teilen und umbaut einen Raum von 25 × 22 × 11 cm. So passt er vom Maßstab eher zum kleineren Traktor aus dem Jahr 2023. Dazu gibt es eine Hinterachslenkung per „Hand-of-God-Steuerung“ und einen beweglichen Schwenkarm. Das Highlight ist aber die Anzahl an Zahnräder. Allein der Erntebalken an der Front bringt 13 Stück mit. Für knapp 28 Euro – anstatt 42 – gibt es hier also eine Menge Technic für vergleichsweise wenig Geld.

Lego Technic Lamborghini Sián FKP 37

Ebenfalls ein Schulstart-Angebot ist beim 1:8-Modell aus dem Jahr 2020 zu finden. Warum ein Erwachsenen-Modell zum Schulstart reduziert ist, erschließt sich nicht so recht, aber das kann dem geneigten Schnäppchenjäger erst einmal egal sein. Denn hier gibt es 34 Prozent Rabatt und das auf die ursprünglichen 450 Euro. Damit rauscht der Sián unter die 300-Euro-Marke und bekommt damit ein vernünftiges Preis-Leistungs-Niveau.

Die 1:8er-Rennwagen haben es auch schon in die Portfolios alternativer Hersteller geschafft. CaDa bietet beispielsweise einen Lizenz-Renner auch ohne Rabatt für unter 300 Euro an:

The Batman – BATCYCLE

Aus dem Jahr 2023 kommt der Schnäppchen-King der Woche. Das Batman-Motorrad mit der Set-Nummer ‎42155 besteht aus 641 Teilen und ist satte 33 cm lang und 16 cm hoch. Es besitzt einen mitlaufenden Motor und erinnert stark an einen Café-Racer. Die puristische Optik versteckt gekonnt die Federung vorne und auch das Federbein im Heck. Beide Elemente sind in Schwarz gehalten, was die Optik deutlich aufwertet. Mit knapp 55 Euro war das The Batman – BATCYCLE schon bei der Vorstellung nicht völlig überteuert. Jetzt rassiert Amazon aber 40 Prozent vom Preis. Damit bekommst du das Motorrad für schmale 33 Euro.

Lego Technic 42155 Batcycle