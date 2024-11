Amazon-Highlights am Mittwoch: Mach deinen Alltag schöner!

Zur Wochenmitte hat Amazon spannende Deals für alle, die ihr Zuhause verschönern oder cleverer gestalten möchten. Von dekorativen Highlights bis zu praktischen Helfern ist für jeden Geschmack etwas dabei. Egal, ob du deinen Garten winterlich dekorieren oder mit nützlichen Gadgets deinen Alltag angenehmer machen möchtest – jetzt ist die perfekte Gelegenheit, um zuzuschlagen. Schnell sein lohnt sich, denn die Angebote gelten nur für kurze Zeit!

Coole Amazon-Deals für den Mittwoch

Ein Tageslichtwecker erleichtert dir den Start in den aktuell stockdunklen Morgen. Dieses Gerät von Philips ist der Klassiker. Es kann einen Sonnenaufgang simulieren und spielt auf Wunsch sogar Musik aus dem Radio ab. Das Licht ist dimmbar, sodass du es auch als Nachtlicht zum Lesen benutzen kannst. Dabei bedienst du es ganz einfach über das Touchdisplay. Eigentlich lässt sich Philips seinen Wecker 199,99 Euro kosten. Bei Amazon kostet er aktuell 149,99 Euro.

In-Ear-Kopfhörer sind einfach nichts für dich? Dann sieh dir diese On-Ear-Kopfhörer von JBL genauer an. Sie bieten dir eine Akkulaufzeit von bis zu 50 Stunden und ANC, sodass du dich ganz auf dich konzentrieren kannst. Normalerweise stehen hier 129,99 Euro auf der Rechnung. Aktuell bekommst du sie aber schon für nur 61,19 Euro und damit über die Hälfte günstiger!

Hast du dein Haus und deinen Garten schon winterlich geschmückt? Mit dieser Lichterkette gelingt dir das. Sie ist insgesamt 20 Meter lang und wasserdichte 200 LEDs sorgen für einen schönen Effekt. Du kannst die Kette erweitern und so bis zu 60 Meter herausholen. Ein Set kostet dich bei Amazon aktuell nur 16,99 Euro und ist damit rund 19,99 Euro günstiger als sonst.

Nie wieder den Schlüssel verlieren: Mit diesen Bluetooth-Trackern von Tile hast du alle deine Gegenstände immer genau im Blick. Sie sind mit Android und iOS kompatibel und ein Einzelner kostet dich aktuell 23,99 anstatt 29,99 Euro. Für einen Viererpack sind im Moment nur 75,99 Euro anstatt wie sonst 94,99 Euro fällig.

