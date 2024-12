Einzigartige Geschenkideen in unseren Amazon Tagesdeals - Mit Lego, LED-Leuchten und mehr

Von neuen Kopfhörern über eine lustige Geschenkidee für den Freund oder Vater bis hin zu schöner Deko fürs Weihnachtsfest – unsere Amazon Deals des Tages am Freitag haben all das und noch mehr in petto. Manche der Angebote sind allerdings nur kurze Zeit verfügbar, schnell sein lohnt sich also.

Amazon-Deals am Freitag

Starten wir doch direkt mit der Geschenkidee. Auf den ersten Blick sieht dieses Gadget für unter 10 Euro wie eine Schneeflocke aus, hinter dem winterlichen Design verstecken sich aber gleich mehrere praktische Funktionen. Das MultiTool besitzt nämlich 18 Anwendungsmöglichkeiten, unter anderem als Kreuzschlitzschraubendreher, Flaschenöffner und Messer. Damit ist es wirklich ein cooles Geschenk für alle Hobbyhandwerker. Und das Beste: Amazon streicht aktuell 31 Prozent vom UVP, wodurch nur noch 9,59 Euro auf der Rechnung stehen.

Ebenfalls als Geschenk – entweder für dich selbst oder einen anderen Lego-Fan – eignet sich das aktuelle Angebot zum Lego Technic McLaren P1 Set 42172. Satte 3.893 Teile sowie unzählige authentische Details wie das 7-Gang-Getriebe mit Schaltwalze und die hochklappbaren Türen machen den Bausatz zu einem Highlight für alle Baustein- und Autofans zugleich. Momentan lassen sich hier bei Amazon 34 Prozent sparen, wodurch der Preis auf unter 300 Euro rutscht.

Apropos Geschenke und Weihnachten: Suchst du noch Licht-Deko für das Fest? Dann schau dir unbedingt mal diese süßen Rentiere an! Die LED-Weihnachtsbeleuchtung im Rentier-Design ist ein schicker Hingucker und verfügt über acht verschiedene Modi sowie eine Timer- und eine Dimm-Funktion. Im aktuellen Angebotspreis von 19,52 Euro (30 Prozent Rabatt) ist außerdem eine Fernbedienung inklusive.

Und zum Abschluss der Woche haben wir noch einen Bluetooth-Kopfhörer-Tipp für dich – wobei eigentlich sogar zwei. Alle Sparfüchse sollten etwa einen Blick auf die Anker Liberty 4 von soundcore werfen. Für 55 Euro sicherst du dir hiermit schlichte In-Ears mit Noise Cancelling, einem laut Hersteller detaillierten Klang sowie eine Akkulaufzeit von bis zu 50 Stunden (mit Ladecase). Wer bereit ist mehr auszugeben, sollte hingegen bei den Bose QuietComfort zuschlagen. Diese Top-Kopfhörer sind momentan 25 Prozent günstiger zu haben.

Nichts dabei? Das macht nichts

War für dich heute nichts dabei? Kein Problem! In unserem Deal-Bereich liefern wir dir das ganze Wochenende über starke Schnäppchen. Und am Montag folgen dann natürlich wieder unsere Amazon Tagesdeals.

