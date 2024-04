Aldi: Top-Alternative zu Philips Hue zum Discountpreis

Egal, ob für den nächsten Grillabend, eine entspannte Stimmung auf dem Balkon oder als cooler Lichteffekt für deine Blumen – mit diesen smarten Outdoor-Lampen wertest du die Beleuchtung im Außenbereich ungemein auf. Die LED-Gartenstrahler sind nämlich ruckzuck angebracht und liefern dir anschließend weißes oder buntes Licht für eine ganz besondere Atmosphäre. Und das Beste: Bei Aldi gibt’s drei Leuchten der Marke tint jetzt schon für 89,99 Euro. Hierbei handelt es sich nicht nur um einen unschlagbaren Discountpreis für die Geräte, sondern auch generell um eine preiswerte Alternative zu Philips Hue, Govee und Co.

Deutlich günstiger als Philips Hue: Darum lohnt sich das Aldi-Angebot

Bleiben wir doch direkt mal beim Preis. Aldi streicht momentan immerhin 30 Prozent vom UVP, wodurch du für die drei smarten Outdoor LED-Gartenstrahler statt 129,99 nur noch 89,99 Euro zahlst. Hinzu kommen zwar noch Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro, trotzdem handelt es sich hierbei um einen tollen Deal. Im Netz gibt es etwa momentan kein günstigeres Angebot zu dem Lampen-Dreierpack und auch sonst waren die Leuchter zuvor nur selten minimal günstiger (zum Preisvergleich). Wirklich beachtlich ist aber der Vergleich mit der Konkurrenz. Während du hier für 89,99 Euro drei Gartenstrahler geboten bekommst, kostet dich bereits ein einzelner Strahler der Philips Hue Reihe deutlich über 100 Euro. Aldi liefert dir hiermit also auf jeden Fall eine äußerst preiswerte Alternative für dein Smart Home und Garden.

Ideal für den Garten: Das bieten dir die bunten Outdoor-Lampen

Doch was haben die preiswerten Leuchten bei Aldi überhaupt auf dem Kasten? Zuallererst natürlich eine ansprechende Beleuchtung. Die Außenstrahler sind nämlich nicht nur dimmbar, sondern können bis zu 16 Millionen Farben darstellen. Dadurch kannst du stets für genau die richtige Stimmung sorgen. Außerdem lassen sich die smarten Leuchten ebenfalls individuell ansteuern, wodurch du beispielsweise verschiedene Farben miteinander kombinieren kannst.

Die bunten Lichter lassen etwa deine Pflanzen noch mal ganz anders wirken.

Ein weiterer großer Vorteil ist, wie simpel die Installation geht. Über die Erdspieße hast du die Gartenstrahler nämlich in wenigen Sekunden angebracht. Dank der Gesamtkabellänge von über 9 Meter – der Abstand zwischen den einzelnen Leuchten beträgt jeweils 3 Meter – kannst du die Lampen zudem gut verteilen. Selbstverständlich sind die Outdoor-Strahler auch wasserdicht nach IP65 und somit für den Außenbereich geeignet. Auch, wenn du sie nach der vom Regen unterbrochenen Gartenparty draußen stehen lässt.

Die Steuerung könnte unterdessen kaum leichter sein. So lassen sich die smarten Strahler problemlos in Smart Home Systeme mit Zigbee einbinden. Dadurch kannst du sie ebenfalls per Alexa über Echo-Geräte mit integriertem Zigbee via Sprachbefehl steuern. Wer hingegen komplett auf ein Smart Home System verzichten möchte, kann sich alternativ eine tint Fernbedienung für rund 20 Euro anschaffen. Hiermit hast du dann auch ohne andere Technik stets die volle Kontrolle über die coolen LED-Strahler.

→ Drei smarte LED-Gartenstrahler (weiß und bunt) für 89,99 Euro

Du suchst eine smarte Beleuchtung für den Außenbereich, möchtest statt Strahlern aber lieber eine Lichterkette? Dann können wir dir diesen fünf Meter langen LED-Lichtstreifen der Marke absolut empfehlen. Mit einem Preisschild von ebenfalls 89,99 Euro bietet dir Aldi auch hiermit eine preiswerte Alternative zu den Philips Hue Produkten. Einfache Halteclips machen die Installation des Lichtstreifens dabei zum Kinderspiel und natürlich werden dir auch hier verschiedene Weißtöne und bunte Farben geliefert.

→ 5 Meter Outdoor LED-Lightstrip (weiß und bunt) für 89,99 Euro