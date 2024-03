Aldi startet Oster-Schnäppchen: Gasgrill von deutschem Hersteller stark reduziert

Landmann ist laut eigener Angabe der älteste Grillhersteller Deutschlands. Seit der Gründung im Jahr 1966 hat der Hersteller viele Erfahrungen gesammelt und seine Grills kontinuierlich weiterentwickelt. Aldi verkauft jetzt einen hochwertigen Landmann-Gasgrill für 4 bis 6 Personen zum Angebotspreis. Wir zeigen dir, was der Outdoor-Grill alles kann und wie gut der Preis ist.

27 Prozent Rabatt: Der günstigste Preis im Netz!

Das angebotene Modell hört auf den Namen „Gasgrill Rexon 4.1 cooK“. Aldi streicht aktuell 130 Euro vom UVP, was einem Rabatt von rund 27 Prozent entspricht. Dadurch rutscht das Angebot auf den ersten Platz im Preisvergleich und kostet nur noch 349 Euro (zzgl. Versandkosten) – günstiger ist momentan also kein anderer Anbieter im Netz (zum Preisvergleich). Aber was bietet der Gasgrill für sein Geld?

Bei Aldi im Angebot: Das kann der Landmann Gasgrill

Bei dem Gasgrill von Landmann handelt es sich um einen durchaus großen Grill für Garten oder Balkon mit Maßen von 135 × 53 × 120 Zentimetern. Er bietet eine große 65 × 40 Zentimeter Grillfläche, mit der du für bis zu sechs Personen ein leckeres Abendessen zubereiten kannst. Auch ein Warmhalterost aus emailliertem Stahl ist vorhanden, auf dem das Grillgut deutlich weniger Hitze abbekommt, als direkt über den Flammen. Das Besondere: Neben der eigentlichen Grillfläche befindet sich eine sogenannte cooK-Zone. Dies ist ein separater Seitenbrenner, der für Töpfe oder Pfannen gedacht ist, um während des Grillens etwa Beilagen oder Soßen zuzubereiten.

Der Grill selbst verfügt über vier Brenner, die sich unterschiedlich einstellen lassen. So kannst du je nach Grillgut die optimale Temperatur wählen. Dank der sogenannten PTS-Technologie verteilt sich die Hitze im Garraum gleichmäßig. Zur Kontrolle ist im Deckel ein Thermometer integriert, über das sich die Temperatur im Innenraum leicht ablesen lässt. Der Grill steht dabei auf einem beweglichen Unterschrank mit vier Rollen. So kannst du ihn zum Beispiel leicht unters Dach schieben, wenn es plötzlich anfängt zu regnen. Mit zwei Feststellbremsen lässt er sich zudem in einer Position fixieren.

