Ob knusprige Panini, saftige Steaks oder leckeres Grillgemüse – ein Kontaktgrill kann viel mehr als nur Fleisch grillen. Der Braun Multigrill 9 Pro verspricht dabei nicht nur perfekte Grillstreifen, sondern lässt sich ebenso als Tischgrill für gesellige Abende mit Freunden oder sogar zum Überbacken von Speisen nutzen. Doch wie schlägt sich das Gerät in der Praxis? Wir haben es ausprobiert und prüfen, ob es wirklich so flexibel und leistungsstark ist, wie der Hersteller verspricht.

3-in-1: Kontaktgrill, Tischgrill und Ofen

Wir haben unsere Büroküche in der Mittagspause in ein kleines Kochstudio verwandelt und allerlei Leckereien auf den Grill gelegt. Steak, Aubergine, Halloumi, Sandwich, Würstchen, gefülltes Fladenbrot und Veggie-Steaks landeten auf dem Braun Multigrill 9 Pro. Du merkst direkt: Hiermit lassen sich allerlei Speisen zubereiten. Das ist aber längst nicht alles. Insgesamt gibt es drei Grillpositionen, in denen sich der Multigrill verwenden lässt. Als Kontaktgrill, als Tischgrill und sogar als eine Art Ofen. Deiner Kreativität sind somit kaum Grenzen gesetzt.

Braun Multigrill 9 Pro im Test – Als Tischgrill steht doppelt so viel Platz zur Verfügung

Die ersten Schritte mit dem Braun Multigrill 9 Pro sind denkbar einfach. Alle Aufkleber und Folien entfernen, einmal kurz abwischen und am besten einmal ohne Grillgut aufheizen, da es beim ersten Durchlauf zu Geruchsbildung kommen kann. Das ist aber durchaus üblich und kennen wir von vergleichbaren Geräten.

Das Gerät an sich sieht professionell und hochwertig aus. Insbesondere das Gehäuse aus Metall macht echt was her. Auch die Grillplatten aus Aluminiumguss wirken absolut robust. Interessant ist, dass die Heizstäbe in den Grillplatten integriert sind. Das soll für schnelle Vorheizzeiten und eine kurze Reaktionszeit sorgen. Einzig die beiden Kunststoff-Drehknöpfe an der Vorderseite wirken weniger hochwertig und wackeln etwas beim Drehen.

Funktionen, Handhabung und Display

An der Vorderseite befindet sich zudem ein Display, welches unter anderem die Temperaturen der beiden Grillplatten anzeigt. Praktisch ist: Beide Grillplatten lassen sich unterschiedlich beheizen. Das lohnt sich vor allem, wenn du ihn als Tischgrill nutzt um etwa auf der einen Seite Fisch oder Fleisch und auf der anderen Seite Gemüse zu garen. Fleisch kannst du mit bis zu 265 Grad Celsius scharf anbraten, während du dein Gemüse auf der zweiten Platte zum Beispiel bei 170 Grad grillst, damit es nicht verbrennt. Gut getimt kannst du dann Fleisch plus Beilage gleichzeitig genießen. Für Fleisch verfügt der Multigrill von Braun zudem über ein spezielle “Sear”-Funktion, die die Poren des Grillguts mit viel Hitze besonders schnell schließt. Dadurch bleiben Steak und Co. extra saftig.

Auf dem Display des Braun Multigrill 9 Pro siehst du alle wichtigen Infos

Auch einen Timer kannst du über das Display einstellen, damit dir nichts anbrennt. Im Vergleich zum OptiGrill von Tefal ist der Braun Multigrill allerdings etwas weniger intelligent. So erkennt der Konkurrent von Braun etwa nicht die Dicke des Grillguts und passt auch nicht dementsprechend die Temperatur sowie die Garzeit von selbst an. Es gibt jedoch immerhin automatische Programme für Burger und Sandwiches, die dir bei der Zubereitung helfen. Auch über eine Warmhaltefunktion verfügt der Grill.

Die Einstellungen und das Aufheizen der Grillplatten waren nicht direkt intuitiv. Nach kurzem Spinksen in die Anleitung und etwas Eingewöhnung findet man sich aber gut zurecht. Außerdem befindet sich an der Vorderseite ein Anschluss für ein Grillthermometer, das Braun gleich mitliefert. Steckt man es ein, erscheint auf dem Display sofort die aktuell gemessene Temperatur. Das hilft dabei, das Fleisch perfekt auf den Punkt zu garen.

Flachplatte und geriffelte Grillplatte für schöne Grillstreifen

Im Lieferumfang sind außerdem zwei unterschiedliche Grillplatten enthalten – eine mit Grillstreifen sowie eine Flachplatte, auch Plancha genannt. Erstere sorgt für schöne Grillstreifen auf Steak, Grillkäse, Aubergine und Co., während die Plancha perfekt für etwas empfindlichere Lebensmittel geeignet ist. Meeresfrüchte, Gemüse und sonstiges Grillgut bekommen hier gleichmäßiger Hitze ab.

Grillstreifen geben Aubergine und Co. einen schönen BBQ-Look

Nutzt du das Gerät als Kontaktgrill, hat das Grillgut also immer Grillstreifen, da beide Platten aufeinander gedrückt werden. Als Tischgrill bekommen jedoch nur die Lebensmittel auf einer Seite knusprige Grillstreifen. Es gibt also Vor- und Nachteile für die zwei unterschiedlichen Grillplatten. Du kannst aber auch eine weitere geriffelte Grillplatte nachkaufen, wenn dir das lieber ist. Außerdem kannst du dir bei Bedarf ebenso Waffelplatten zulegen. So hast du in nur einem Gerät gleichzeitig auch ein Waffeleisen.

Aubergine, Grillkäse und Sandwich aus dem Multigrill 9 Pro

Wie eingangs erwähnt, haben wir mit dem Multigrill 9 Pro allerlei ausprobiert. Die Grillplatten waren schnell vorgeheizt und werden richtig schön heiß. Bis zu 265 Grad schafft der 2.200-Watt-Multigrill mit der sogenannten “Sear”-Funktion. Außerdem hat man auf den 37 mal 23 Zentimetern Grillplatten eine große Fläche zur Verfügung. Das ist nochmal größer als etwa der OptiGrill Elite XL. Als Tischgrill aufgeklappt hast du obendrein doppelt so viel Platz. Braun spricht von einer Fläche für bis zu 16 Burgerpatties zur gleichen Zeit. Einem Grillabend in großer Runde steht also nichts im Weg.

Möchtest du den Multigrill vom Kontakt- in einen Tischgrill verwandeln, musst du lediglich einen Regler an der Seite schieben, damit der Grill komplett aufgeklappt werden kann. Bei der Ofenfunktion zum Überbacken rastet man die obere Grillplatte ein paar Zentimeter über der unteren Platte ein. So ist zum Beispiel Platz für ein überbackenes Baguette oder ein Stück Pizza – der Käse bleibt dabei nicht an der Oberseite kleben, sondern bekommt nur Hitze von oben ab.

In der Ofenposition bleibt der Kontaktgrill ein Stück weit geöffnet – der Inhalt bekommt von oben und unten Hitze

In unserem Test waren Auberginen und Halloumi super schnell gegart und haben schöne Grillstreifen bekommen. Geschmacklich waren wir ebenfalls sehr zufrieden. Sowohl das belegte Fladenbrot als auch das Sandwich wurden in dem Multigrill flott gegrillt, bis der Käse geschmolzen ist. Wiener Würstchen für einen Hotdog haben wir ebenfalls auf den Grill gelegt. Die hätten laut meinem Kollegen im Airfryer aber besser geschmeckt. Zugegebenermaßen gart man diese aber normalerweise auch in kochendem Wasser. Hierfür gibt es also keinen Punkt Abzug.

Auch auf dem gefüllten Fladenbrot-Sandwich entstehen schöne Grillstreifen

Braun Multigrill 9 Pro in der Feuerprobe: Gelingt das perfekte Steak?

Die Königsklasse ist aber definitiv ein perfekt medium gegrilltes Steak. Auch das haben wir natürlich ausprobiert. Dafür haben wir das mitgelieferte Grillthermometer in die Mitte des Steaks gesteckt, das Fleisch auf den Grill gelegt und die extra heiße “Sear”-Funktion gestartet. Das Fleisch ist hierdurch richtig schön angebraten worden, während wir über das Display verfolgen konnten, wie die Kerntemperatur nach oben klettert.

Braun Multigrill 9 Pro Test – Für das perfekte Steak hilft das Grillthermometer

Optimal für ein medium Rindersteak ist eine Kerntemperatur von 56 bis 59 Grad. Wir haben das Stück bei 56 Grad herausgeholt und waren mit dem Ergebnis definitiv zufrieden. In der Mitte war das Fleisch noch rosarot und somit auf den Punkt gegart. Meinen Kollegen hat das Steak gut geschmeckt, es hätte für ihren Geschmack aber noch ein paar Sekunden länger auf dem Grill liegen können. Beim zweiten Mal Grillen würden wir also eher warten, bis 57 oder 58 Grad Kerntemperatur erreicht wären.

In der Mitte ist das Steak rosarot – das Grillergebnis ist top!

Kaum Arbeit nach dem Grillen

Fast genauso wichtig wie eine einfache Zubereitung ist natürlich ebenso die Reinigung. Hierfür nimmt man nach dem Grillen die Grillplatten ganz leicht per Knopfdruck ab und kann sie anschließend in der Spüle oder Spülmaschine reinigen. Auch die Fettauffangschale ist spülmaschinenfest. So ist die Reinigung nach dem Kochen schnell erledigt. Allerdings kommst du wahrscheinlich nicht darum herum, mit einem Wischlappen das Display und die Scharniere noch einmal abzuwischen, da es vor allem bei mariniertem (Veggie-)Fleisch ganz schön spritzen kann.

Die Grillplatten des Braun Multigrill 9 Pro lassen sich im Anschluss in der Spülmaschine reinigen

Fazit zum Braun Multigrill 9 Pro

Insgesamt macht der Braun Multigrill 9 Pro einen guten Gesamteindruck. Die Grillergebnisse waren hervorragend und die Verarbeitung gut. Ein echter Pluspunkt ist aber vor allem die Vielseitigkeit des Geräts. Denn hiermit lassen sich eine Menge unterschiedlicher Lebensmittel einfach zubereiten. Der mitgelieferte Temperaturfühler hilft außerdem auch Kochanfängern dabei, ein perfekt gegartes Steak zuzubereiten.

Positiv hervorheben möchten wir zudem, dass man die Grillplatten unterschiedlich aufheizen kann und die Platten generell schnell heiß werden. Die große Grillfläche ermöglicht es außerdem für die ganze Familie in einem Rutsch zu kochen oder alle deine Freunde für einen Grillabend einzuladen. Dabei kann man sich sogar um Tischgrill herumsetzen und gemeinsam kochen.

Ob Kontaktgrill oder Ofen – mit dem Schieberegler lassen sich beide Positionen einstellen

Allerdings ist der Braun Multigrill 9 Pro nicht perfekt. So hätten wir uns zum einen eine bessere Verarbeitung der Drehknöpfe gewünscht. Zum anderen hätten wir gerne zwei geriffelte Grillplatten gehabt, damit von beiden Seiten authentische Grillstreifen entstehen. Das ist aber eine persönliche Präferenz – die Flachplatte hat durchaus auch ihre Vorteile. Dazu muss man sagen, dass der Braun Kontaktgrill zwar über zwei voreingestellte Programme verfügt, insgesamt ist er aber weniger intelligent als etwa ein OptiGrill. Ist dir das aber nicht so wichtig und kochst du sowieso lieber frei Schnauze, bekommst du hiermit ein wirklich gutes und vor allem vielfältiges Küchengerät.

Mit einem UVP von 269 Euro ist der Multigrill sicher kein Schnäppchen. Bei Saturn bekommst du gerade aber 29 Prozent Rabatt und zahlst somit nur noch 189 Euro (versandkostenfrei). Für diesen Preis können wir den Kontaktgrill weiterempfehlen – vorausgesetzt, du kannst auf smarte Funktionen verzichten.