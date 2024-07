Shark Wisch- und Saugroboter günstiger als je zuvor

Die amerikanische Firma SharkNinja ist unter anderem für ihre Küchengeräte wie Standmixer und Heißluftfriseusen bekannt. Doch man hat auch hochwertige Saug- und Wischroboter im Portfolio. So etwa den Shark AI Ultra mit CleanEdge-Technologie. Und diesen gibt’s aktuell so günstig wie noch nie: In Kombination mit dem Rabattcode ROBOT50 zahlst du jetzt nämlich nur noch 199,99 Euro für das Gerät. Wir schauen genauer hin.

Shark AI Ultra Saug- und Wischroboter vorgestellt

Der Shark AI Ultra ist ein Saugroboter mit Wischfunktion. Er kann wahlweise per Tasten am Gerät oder per App gesteuert werden. Navigiert wird mit einem Laser-Sensor inklusive Kartenfunktion, sodass du den Saugroboter auch gezielt in einzelne Räume schicken kannst.

In unserem Test konnten wir dem Saugroboter außerdem eine gute Saugleistung bescheinigen. Die Saugstärke ist hoch genug, um selbst schwerere Krümmel mühelos aufzusaugen und dank einer Mischung aus Borsten und Silikon-Lamellen kann auch feiner Staub gut aufgenommen werden.

Ein gängiges Problem von Saugrobotern ist jedoch, dass sie aufgrund ihrer runden Bauform beim Staubsaugen nicht ganz in die Ecken des Raumes kommen. Ein paar Zentimeter in jeder Ecke sind für die meisten Saugroboter schlichtweg nicht erreichbar. Mit der sogenannten CleanEdge-Technologie hat Shark eine Lösung für dieses Problem gefunden. Mit einem Luftstrahl wirbelt der Shark AI Ultra den Staub aus der Ecke hervor und saugt diesen anschließend auf. Durch diese Technologie verspricht der Hersteller, eine 50 Prozent bessere Kantenreinigung zu erreichen.

Shark AI Ultra Deal CleanEdge-Technologie

Doch der Shark AI Ultra kann nicht nur staubsaugen, sondern auch wischen. Hierzu setzt man auf ein oszillierendes Wischtuch, welches mit bis zu 100 Bewegungen pro Minute über den Boden schrubbt. Die Technik ist mit einer elektrischen Zahnbürste zu vergleichen. Das Tuch besteht dabei aus Mikrofaser und ist waschbar. Durch die Bewegung beim Wischen können hartnäckige Flecken deutlich besser entfernt werden als mit einem gewöhnlichen Wischmodul.

Rabatt-Aktion mit Extra-Gutschein

In unserem Test konnte der Shark AI Ultra mit einem Testergebnis von 81 Prozent glänzen. Kritisiert haben wir etwa das zu hoch angesetzte Preisschild von 500 Euro. In der aktuellen Rabatt-Aktion bekommst du den smarten Haushaltshelfer jetzt jedoch für den halben Preis! Und mit dem Code ROBOT50 kannst du dir im Warenkorb weitere 50 Euro Rabatt on top sichern. So kostet der Shark AI Ultra gerade einmal 199,99 Euro. Ein Top-Angebot für den gut ausgestatteten Saug- und Wischroboter mit CleanEdge-Technologie – wie auch ein Blick auf den Preisverlauf zeigt. Günstiger gab’s die praktische Putzhilfe zuvor nämlich noch nie!

Auch andere Saugroboter des Herstellers sind derzeit reduziert zu haben. Etwa der Shark AI360, der mit einer Station zur automatischen Entleerung daherkommt. Dieses Modell bekommst du – inklusive Station – für aktuell 359 Euro. Hier kannst du den Preis ebenfalls mit dem Code ROBOT50 um weitere 50 Euro drücken und bekommst dadurch einen hochwertigen Saugroboter inklusive Absaug-Station für 309 Euro.

→ Shark AI360 für 309 Euro (mit Code ROBOT50)