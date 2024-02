Nur 140 Euro: Amazon verramscht Philips Akkusauger zum halben Preis

Anstatt ein Kabel lästig von Raum zu Raum zu stecken, bist du mit dem Philips SpeedPro deutlich flexibler in deinen vier Wänden unterwegs. Der Akkusauger bietet bis zu 30 Minuten Laufzeit und eine hohe Wendigkeit. Aber auch darüber hinaus weiß der kabellose Staubsauger zu überzeugen. Wir schauen ihn uns genauer an.

Das kann der Akkusauger

Wie die meisten Akkusauger lässt sich der Philips SpeedPro ebenfalls sowohl als Boden- als auch Handstaubsauger verwenden. Das macht ihn äußerst flexibel bei der Reinigung von Hart- und Teppichböden – aber auch Möbel oder der PKW-Innenraum sind somit im Nu sauber gemacht. Der Akku bietet dir eine Laufzeit von bis zu 30 Minuten und mit der 180-Grad-Saugdüse befreist du deine Fußböden schnell von Staub und Schmutz, selbst an schwer erreichbaren Stellen. Denn hierdurch nimmt die Düse nicht nur von vorne Schmutz auf, sondern ebenso von den Seiten. So reinigst du Fußböden bis an die Wand.

An der Bodendüse des Akkusaugers sind außerdem LED-Leuchten verbaut, die dabei helfen, den Schmutz auf dem Boden zu erkennen. Dank der schmalen Bauweise kommst du darüber hinaus auch problemlos unter niedrige Möbel. Zwei Leistungsstufen sorgen – je nach Verschmutzungsgrad und Untergrund – für eine effektive Reinigung. Für die Nutzung im Handstaubsauger-Modus ist im Lieferumfang weiterhin eine Fugendüse sowie eine im Saugrohr integrierte Bürste enthalten. Praktisch: Die PowerCyclone 7-Technologie trennt Luft und Verschmutzungen voneinander, damit der Filter nicht verstopft und die Leistung langfristig hoch bleibt.

So gut ist der Preis – wir machen den Check

Werfen wir abschließend einen Blick auf den Preis. Und der ist seit Kurzem absolut im Sinkflug, wie der Preisverlauf verdeutlicht. Denn zuvor schwankten die Kosten zwischen rund 170 und 225 Euro. Erst seit gestern kommst du für nur noch 139,99 Euro – und damit 50 Prozent billiger – an den Sauger. Dabei handelt es sich übrigens um den aktuellen Best- und Tiefstpreis. Das bedeutet: Es gibt den Akkusauger nirgendwo günstiger im Netz und er war auch zuvor nie günstiger (Link zum Preisvergleich).

Der Akkusauger ist doch nichts für dich? Bei Amazon sind gerade auch viele weitere Produkte von Philips stark reduziert. Darunter ein Wasserkocher, Entsafter, Airfryer oder Saugroboter. Schau doch einfach mal vorbei!