Du hast noch einen alten Kabelsauger? Dann tausch' ihn gegen einen Dyson & spar gewaltig!

Die laut dem Hersteller bislang höchste Saugkraft sowie die längste Akkulaufzeit eines kabellosen Dyson-Saugers: Der Dyson Gen5 Detect gehört zu den absoluten Spitzenprodukten der Premium-Marke. Kein Wunder also, dass er ursprünglich mit einem UVP von 929 Euro versehen wurde. Wer beim Blick auf dieses Preisschild gleich schon wieder wegklicken möchte, sollte aber unbedingt weiterlesen. Denn während der derzeit laufenden Dyson Deal Days bekommst du den Akkusauger jetzt deutlich günstiger. Der aktuelle Angebotspreis von 809 Euro kann durch ein Cashback von bis zu 250 Euro nämlich auf verhältnismäßig billige 559 Euro gedrückt werden! Wie genau das funktioniert und was dir der Sauger im Detail bietet, erfährst du hier.

Kabelsauger loswerden & sparen

Eins vorweg: Geschenkt gibt’s das Cashback in Höhe von bis zu 250 Euro nicht komplett. Um von der Aktion profitieren zu können, musst du nämlich einen alten Sauger einschicken. Die Höhe des Cashbacks ist dabei abhängig vom Altgerät – die Ansprüche an dieses sind aber zum Glück recht gering, sodass sich eigentlich fast jeder mindestens 200 Euro Preisnachlass sichern können sollte. Die verschiedenen Cashback-Stufen und welche Art von Sauger du dafür einschicken musst, lauten wie folgt:

250 Euro Cashback : Dyson Premiumprodukt (V11, V12, V15, Gen5)

: Dyson Premiumprodukt (V11, V12, V15, Gen5) 200 Euro Cashback : Jeder andere Dyson-Sauger

: Jeder andere Dyson-Sauger 200 Euro Cashback : Jeder Staubsauger dieser Marken: Miele, Bosch, Samsung, AEG, Shark, Philips, Dreame, Levoit, Rowenta, Xiaomi, Hoogo, Karcher, Bisell, Ecovacs, Roborock, iRobot, Siemens, Tineco, Vorwerk, Eufy

: Jeder Staubsauger dieser Marken: Miele, Bosch, Samsung, AEG, Shark, Philips, Dreame, Levoit, Rowenta, Xiaomi, Hoogo, Karcher, Bisell, Ecovacs, Roborock, iRobot, Siemens, Tineco, Vorwerk, Eufy 150 Euro Cashback: Jeder Staubsauger einer anderen Marke

Wie du siehst, lassen sich die 200 Euro Cashback recht leicht erreichen. Es wird nämlich nicht mal spezifiziert, dass dein Altgerät ein Akkusauger sein muss. Wer also etwa noch ein altes Kabelgerät der Marken AEG, Bosch und Co. zu Hause rumfliegen hat, kann mächtig sparen. Theoretisch kann es sich sogar lohnen, einen gebrauchten Sauger bei eBay günstig zu kaufen, um diesen einzutauschen. Das Gerät muss dabei nicht funktionsfähig sein und kann komplett ohne Zubehör eingeschickt werden. Lediglich intakt und „nicht in Stücke zerbrochen“ müsste der alte Sauger schon sein.

Das Cashback sicherst du dir dann übrigens, indem du, nach dem Kauf, deinen neuen Dyson Gen5 Detect auf dieser Aktionsseite registrierst. Hier wirst du dann auch durch die Einsendung deines Altgeräts durchgeführt.

Dyson Gen5 Detect: Leistungs- und Akkustark mit vielen Aufsätzen

Nachdem wir dir die Cashback-Aktion vorgestellt haben, wollen wir aber natürlich auch noch einen Blick auf den Akkusauger selbst werfen. Mit dem Dyson Gen5 Detect holst du dir ein echtes Kraftpaket in deinen Haushalt. So besitzt der Sauger nämlich eine Saugkraft von satten 280 AW – stärker ist laut Dyson kein anderes kabelloses Gerät der Marke. Und auch die Akkulaufzeit von bis zu 70 Minuten ist bei dem Hersteller unerreicht. Du reinigst deine Wohnung mit dem Dyson Gen5 Detect also gründlich und in einem Rutsch.

Eine große Hilfe dabei sind auch die verschiedenen Aufsätze, welche Dyson direkt mit ins Paket packt. So kann die Digital Motorbar Bodendüse beispielsweise automatisch die Saugkraft anpassen, während die Slim Fluffy Bodendüse über einen Lichtstrahl selbst versteckten Staub sichtbar macht. Eine Haardüse, eine Fugendüse sowie eine Kombi-Zubehördüse und ein Flex-Adapter runden den Lieferumfang gemeinsam mit der Wandhalterung ab. So saugst du problemlos jede Ecke und jedes Möbelstück deiner Wohnung – und selbst die Pkw-Reinigung wird als Handstaubsauger zum Kinderspiel. Das HEPA-Filtersystem macht den Akkusauger zudem ebenso für alle Allergiker eine gute Wahl.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Selbst mit „nur“ 150 oder 200 Euro Cashback sicherst du dir den Dyson Gen5 Detect mit Blick auf den Preisverlauf so günstig wie noch nie zuvor. Somit ist aktuell wirklich der perfekte Zeitpunkt zum Zuschlagen gekommen!