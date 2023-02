Neue WhatsApp-Funktion: Jetzt wird Komfort großgeschrieben

War WhatsApp hierzulande und auch in zahlreichen anderen Ländern noch vor wenigen Jahren unangefochten, stellen Signal und Telegram mittlerweile eine ernst zu nehmende Konkurrenz dar. Zumal die Funktionsvielfalt hier viel größer ist, als beim Marktführer. Das dürfte mitunter ein Grund dafür sein, weswegen WhatsApp insbesondere im vergangenen Jahr viele neue Funktionen vorgestellt hat. Und ihre Zahl dürfte schon in naher Zukunft ansteigen. Wobei das neueste Feature besonders praktisch zu sein scheint.

Neue, alte WhatsApp-Funktion

Eigentlich ist das neue Feature, welches das Portal WABetaInfo in der Beta-Version der Business-Variante von WhatsApp (Android 2.23.3.17) ausgrub, alles andere als neu. Denn es findet sich in der einen oder anderen Form bereits in zahlreichen Anwendung wieder: das Anpinnen von Nachrichten. Grundsätzlich werden dabei einzelne Nachrichten so „angepinnt“, dass sie immer ins Auge fallen, sobald man einen Chat öffnet. Klingt unspektakulär? Ist es auch. Und dennoch ist die Funktion aus organisatorischer Sicht extrem praktisch und komfortabel. Denn damit lassen sich allen anderen Chat- respektive Gruppen-Teilnehmern gut sichtbare Erinnerungen setzen.

Ein paar Beispiele: In einer Verabredungs-Gruppe lassen sich auf diese Weise Termine festhalten und in Arbeitsgruppen Telefonnummern oder Adressen. Ausreden, man habe etwas vergessen, weil die wichtige Nachricht bereits von dutzenden weiteren Nachrichten „überschrieben“ wurde, sind damit passé.

Sollte der Empfänger über eine ältere WhatsApp-Version verfügen, wird lediglich eine Nachricht eingeblendet. Darin wird der Empfänger über eine angepinnte Botschaft informiert und zur Aktualisierung der WhatsApp-Software aufgefordert.

WhatsApp mit angepinnten Nachrichten

Gut kombinierbar mit einer weiteren Funktion

Dass WhatsApp an angepinnten Nachrichten arbeitet, steht nun außer Frage. Wie lange der Entwicklungsprozess noch andauern wird, ist dagegen offen. Wenn es soweit ist, dürfte sich die Funktion allerdings gut mit einem weiteren Feature kombinieren lassen – dem Chat mit sich selbst. Dieser lässt sich als ein Notizbuch verwenden und wird mit angepinnten Nachrichten dann noch übersichtlicher.