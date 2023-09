Zocker-Laptop im Gaming-Test: Wir haben das Asus TUF Gaming A16 auf die Probe gestellt

Wer beim Zocken besonders mobil sein möchte, ohne dabei auf eine hohe Leistung und schicke Grafiken verzichten zu müssen, braucht ein hochwertiges Gaming-Notebook. Asus liefert dir mit dem TUF Gaming A16 in der Advantage Edition (FA617XS-N3042W) für 1.599 Euro genau das. Der Ryzen 9 Prozessor sorgt für ordentlich Power, während die Radeon RX 7600S Grafikkarte für glatte und schicke Texturen verantwortlich ist. Doch wie schlägt sich die Hardware im Alltag? Kann das Gaming Notebook bei aktuellen Spielen mithalten und wie steht es um Display, Akku und Co.? Diese und viele weitere Fragen beantworten wir dir in diesem Test.

Bevor wir uns den Praxis-Erfahrungen widmen, werfen wir zunächst noch einen kurzen Blick auf die technischen Voraussetzungen. Dabei sticht insbesondere der starke AMD Ryzen 9 7940HS Prozessor mit 16 GB RAM und einer Turbo-Taktfrequenz von 5,2 GHz hervor. Dieser sollte dir ordentlich Power fürs Gaming liefern können, ob er jedoch auch anspruchsvollen Spielen standhalten kann, wird sich zeigen.

Auf dem 16 Zoll 2K-Display sehen deine Spiele top aus

Ein weiterer Hingucker ist das 16 Zoll große 2K-Display mit einer Bildwiederholrate von 165 Hz. Ausbaufähig ist hingegen der SSD-Speicher: Für den Office-Alltag mögen 512 GB zwar locker ausreichen, da einige Spiele mittlerweile aber gut und gerne über 100 GB groß sind, könnte die Festplatte ziemlich schnell voll werden.

Alle weiteren technischen Daten gibt’s hier im Überblick:

ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition Display: 16 Zoll, IPS, 1920 x 1200 Pixel Prozessor: AMD Ryzen 9 7940HS Grafik: AMD Radeon RX 7600S Arbeitsspeicher: 16 GB, DDR5 Datenspeicher: SSD, 512 GB Anschlüsse: 2 x USB Typ-A (3.2 Gen 2), USB Typ-C (3.2 Gen 2), USB Power Delivery, HDMI 2.1, LAN, Klinke Drahtlos: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Akku: 90 Wh Abmessungen: 35,5 x 25,2 cm x 2,68 Gewicht: 2,2 kg Betriebssystem: Windows 11 Home Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Netzteil Preis: 1.599 Euro

Hands-on: Unsere ersten Eindrücke des Gaming Notebooks

Wir haben uns das Gaming Notebook geschnappt und uns in zahlreiche unterschiedliche Videospiel-Welten gestürzt. Dabei fühlt sich der Laptop direkt sehr hochwertig an. Und auch das Hochfahren und Starten von Programmen geht überaus flott. Im Alltag weiß zudem ebenso die beleuchtete Tastatur samt Touchpad zu überzeugen. Die Anschläge gehen leicht von der Hand, Shortcuts wie die Helligkeits- und Prozessor-Regulierung sind überaus nützlich und die Beleuchtung gibt dir auch bei abendlichen Spiel-Sessions einen Überblick über alle Tasten.

Die Tastaturbeleuchtung kann auf Wunsch auch deaktiviert werden

Doch genug der Vorbereitung: Als ersten Test haben wir das Mittelalter Strategiespiel Crusader Kings III angeschmissen. Nach einer ziemlich kurzen Ladezeit stürzen wir uns in die Partie und bemerken dabei umgehend die flotte Performance. Ruckler oder andere Störfaktoren gibt es keine, der AMD Ryzen 9 Prozessor scheint seine Sache also gutzumachen.

Doch bereits nach einer Weile macht sich an einer anderen Stelle ein Problem bemerkbar: Obwohl es sich bei Crusader Kings III wahrlich nicht um ein Grafikwunder handelt, läuft die Grafikkarte auf Hochtouren. Auf den Grafikeinstellungen „Hoch“ machen sich die Lüfter umgehend lautstark bemerkbar und die Temperatur des Laptops steigt rapide an.

So ausgelastet ist die Hardware bei Crusader Kings III auf den höchsten Grafikeinstellungen

Zocken bis der Akku glüht

Durch das Herunterschrauben der Grafikeinstellungen lässt sich die Belastung aber reduzieren und auch auf „Mittel“ sieht das Spiel noch schick aus. Ein Faktor bleibt jedoch gleich: Das Gaming-Notebook läuft ziemlich heiß. Die Lüfter geben zwar ihr Bestes, doch der Temperaturanstieg ist durchaus beachtlich – auf dem Schoß solltest du den Laptop beim Zocken also lieber nicht ablegen. Ansonsten fällt der erste Spiele-Test jedoch ziemlich positiv aus. Flüssige Bilder, schnelle Ladezeiten und eine ordentliche Grafik lassen das Gamer-Herz höher schlagen.

Einen Faktor, den wir nicht unerwähnt lassen wollen, ist die Akkulaufzeit. Immerhin möchte man bei einem Gaming-Notebook auch unterwegs zocken können, ohne dass einem direkt der Saft ausgeht. Bei uns im Test hielt der Akku je nach Spiel und Einstellungen jedoch durchschnittlich zwischen ein bis zwei Stunden. Längere Spiel-Sessions sind daher nicht drin, ohne das Gerät an die Steckdose zu schließen. Es ist also eher eine transportable Gaming-Maschine und weniger ein Gerät zum Zocken unterwegs.

Meistert das Gaming-Notebook anspruchsvolle Spiele wie Baldur’s Gate 3?

Schluss ist aber noch lange nicht, weiter geht’s nämlich in der Welt von Baldur’s Gate 3. Wir wollen das Gaming-Notebook nämlich ebenfalls mit einem aktuellen Top-Spiel auf die Probe stellen. In den Konfigurationen werden uns hier die Ultra-Grafikeinstellungen empfohlen. Und zu unserem Erstaunen packt das Gaming-Notebook die höchsten Einstellungen durchaus ziemlich gut, auch wenn die Framerate nicht konstant bei 60 bleibt und die Grafikkarte auf Dauer ziemlich heiß läuft. Eins steht jedoch fest: Auch aktuelle Spiele-Highlights laufen auf dem Asus TUF Gaming A16.

Baldur’s Gate 3 mit Ultra-Einstellungen: Keine konstanten 60 fps, aber schick & dennoch spielbar

Um auch die Bildwiederholrate des IPS-Displays gebührend zu testen, schmeißen wir uns zum Abschluss noch in einige flotte Partien von Apex Legends. In dem Battle Royal Shooter geht’s ziemlich schnell zur Sache, flüssige Bilder sind also ein Muss. Hier weiß das Gaming-Notebook ebenfalls zu überzeugen: Die schnellen Bewegungen laufen auf dem 165 Hz Display stets butterweich. Darüber hinaus sind die Frames pro Sekunde selbst bei hektischen Momenten nie unter 60 gedroppt. Tolle Voraussetzungen, um in rasanten Multiplayer-Shootern um den ersten Platz zu konkurrieren.

Unser Fazit zum Asus TUF Gaming A16 Advantage Edition

Wer ein starkes Gaming-Notebook mit einem Top-Prozessor sucht, sollte sich den Asus TUF Gaming A16 Advantage Edition mit dem Ryzen 9 definitiv einmal genauer anschauen. In Kombination mit dem starken Display bist du hier perfekt für tagtägliches Gaming ausgestattet. Bei manchen Spielen musst du vielleicht auf die höchsten Grafikeinstellungen verzichten, mobiler Gaming-Spaß ist mit dem Laptop aber dennoch garantiert.

Pro:

Der Ryzen 9 Prozessor liefert ab: Selbst bei anspruchsvollen Spielen scheint die CPU nie an ihre Grenzen zu kommen

Auch aktuelle Top-Spiele wie Baldur’s Gate 3 laufen gut

Blitzschnelles Hochfahren und kurze Ladezeiten beim Zocken

Die Grafikkarte sorgt für top Texturen, die auf dem 2K-Display mit flotten 165 Hz gut dargestellt werden

Das Gehäuse fühlt sich wertig an und ist schick designt

Contra:

Auf den höchsten Grafikeinstellungen stößt die RX 7600S ggf. an ihre Grenzen

Teilweise beachtlicher Anstieg der Temperatur beim Zocken

Die 512 GB SSD-Festplatte ist schnell gefüllt

Akkulaufzeit könnte länger sein

Falls du dich selbst mit dem Asus TUF Gaming A16 Advantage Edition Laptop in die verschiedenen Spielwelten stürzen möchtest, kannst du dir das Gaming-Notebook zum Beispiel bei MediaMarkt sichern.