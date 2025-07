Star Wars für die Birne: Moff Gideons Helm wir getestet haben

Im Jahr 1977 schrieb der bis dato größtenteils unbekannte George Lucas Geschichte. Mit seiner Space-Opera „Krieg der Sterne“ respektive „Star Wars“ übertraf der Regisseur alle Erwartungen und schuf ein Science-Fiction-Meisterwerk, das ganze Generationen prägen sollte. Ähnlich erfolgreich waren auch die beiden eilig aus dem Boden gestampften Folgestreifen. Und selbst die anfangs polarisierende Prequel-Trilogie erfreut sich mittlerweile einer gewissen Beliebtheit – sogar bei den ehemaligen Kritikern. Dagegen hat die Disney-Schmiede nur wenige beliebte Titel hervorgebracht. Dazu zählen etwa der Film „Rogue One: A Star Wars Story“, die Serie „Andor“ und natürlich auch „The Mandalorian“ mit dem Fan-Liebling Grogu aka Baby Yoda. Ein weiterer markanter Charakter aus „The Mandalorian“ ist der Antagonist Moff Gideon (gespielt von Giancarlo Esposito) – mit seinem charakteristischen Helm. Dieser Helm ist auch lizenziert im Handel erhältlich. Doch lohnt sich der Kauf oder sollte man stattdessen lieber in eine gängigere Form der Kopfbedeckung investieren?

Star-Wars-Helm von Moff Gideon im Test

Fangen wir mit dem Design und der Verarbeitung an. Anders, als mancher Käufer denken könnte, besteht der Helm aus dem Hause Hasbro Pulse nicht aus futuristischen Metallen, sondern aus handelsüblichem Plastik. Was dessen Look jedoch nicht schadet. Zwar ist die Verarbeitung nicht ideal – beispielsweise sind die Ränder der roten Farbflächen etwas zerzaust. Dennoch ist das Preis-Leistungs-Verhältnis hier durchaus auf einem für lizenzierte Fan-Artikel guten Niveau. Wäre da nicht ein großes Manko: Fingerabdrücke. Diese sind bereits nach kürzester Zeit großzügig über den Helm verteilt. Ein Traum für jeden Ermittler – weniger gut für die Optik. Zumal man gezwungen ist, den Helm beim Anziehen zwangsläufig anzutatschen.

Weiter geht’s mit dem Tragekomfort. Stülpt man sich den Helm erstmals über den Kopf, merkt man schnell: sitzt nicht. Außerdem sieht man möglicherweise nur Schwarz, weil sich die Augen nicht gegenüber dem Visier befinden. Beides ist jedoch absolut kein Problem. Denn im Inneren des extravaganten Kopfschmucks finden sich leicht verstellbare Riemen. Bereits wenige Handgriffe genügen, schon stimmen sowohl die Höhe als auch die Breite. Und eine kleinere Polsterung am oberen Helmende ist ebenfalls vorhanden. Das hat Hasbro Pulse wirklich hervorragend gelöst. Dagegen ist das Visier selbst weniger vorteilhaft designt. Denn es verzerrt die Sicht und könnte im Falle eines Lichtschwert-Duells nachteilig sein. Es ist jedoch auch nicht so, dass man nichts sieht. Träger müssen sich also nicht fürchten, gegen einen Pfosten zu laufen.

Star Wars Moff-Gideon-Helm im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital

Beleuchtung integriert

Ein Highlight des Helms stellt eine integrierte Beleuchtung des Visiers, aber auch des Innenbereichs dar – in knalligem Sith-Rot. Betrieben wird das System dabei mittels zweier 1,5-Volt-AAA-Batterien, die sich seitlich im Ohrbereich befinden. Um die Batterien einzulegen, muss zunächst eine Abdeckung entfernt und anschließend eine weitere Abdeckung mittels Schraubenzieher abgeschraubt werden.

Die Bedienung der Lichter erfolgt über einen Button am unteren Helmende sowie einen Kipp-Mechanismus. Neigt man Moff Gideons Hut nach vorn, leuchten die integrierten Lämpchen über einen Zeitraum von zehn Minuten. Es sei denn, man drückt den einzigen Button. Dann erlischt das Rot. Eine zweifache Betätigung hat derweil den gegenteiligen Effekt. Und wer langfristig ausgeleuchtet sein möchte, muss den Button halten – für 60 Minuten Licht. Unterm Strich nicht kompliziert also. Dafür war die Frontvisier-Beleuchtung zumindest bei unserem Testgerät teils etwas ungleichmäßig verteilt.

Star Wars Moff-Gideon-Helm – Batterie-Abdeckung

Kaufpreis des offiziell lizenzierten Helms

Bei dem Helm handelt es sich laut Herstellerangaben um eine detailgetreue Nachbildung. Es wurde von Hasbro Pulse unter der Lizenz von Lucasfilm Ltd. hergestellt – was zwei Dinge bedeutet. Einerseits ist der Moff-Gideon-Helm offiziell lizenziert. Andererseits spiegelt sich dieser Umstand auch in den Kosten wider. So legt das Gerät im Shop von Hasbro Pulse 169,99 Euro auf die Preiswaage. Bei Amazon ist es allerdings zum Testzeitpunkt für rund 120 Euro erhältlich. Und das ist für einen lizenzierten Fan-Artikel kein sonderlich hoher Kaufpreis. Sowie eine akzeptable Rechtfertigung für die nur mittelprächtige Verarbeitung.

Fazit

Moff Gideons Helm von Hasbro Pulse bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und erfüllt seinen Zweck – als Blickfang. In den Kampf sollte man sich mit dem Helm allerdings lieber nicht stürzen – und auch nicht auf Baustellen herumlungern. Dafür reichen die verwendeten Materialien und die Verarbeitung dann doch nicht aus. Wer allerdings Fan von „The Mandalorian“ ist, wird mit dem modischen Hutwerk zweifelsohne seinen Spaß haben.