Shark StainForce: Hilft der neue Polsterreiniger wirklich?

Profilbild von Michael Stupp Michael Stupp
3 Minuten
Shark hat mit dem StainForce einen Polsterreiniger auf den Markt gebracht, der vor allem bei der schnellen Fleckbehandlung Wunder wirken soll. Wir haben uns das System angeschaut und zeigen im kurzen Test, was der Polsterreiniger kann.
Shark StainForce Fleckenreiniger
Shark StainForce Fleckenreiniger im TestBildquelle: inside digital
Mit dem StainForce hat Shark neben dem StainStriker einen weiteren Reiniger für Polster und Teppiche auf den Markt gebracht. Der StainForce ist eine Art Handsauger im kleinen Format, mit dem du kabellos (akkubetrieben) Flecken und Verschüttetes aus Polstern und weichen Oberflächen bekommst. Wir haben den vermeintlichen Flecken-Beseitiger getestet und zeigen dir, was er wirklich draufhat.

Shark StainForce Polsterreiniger
Shark StainForce Polsterreiniger 170,99 €
Kabelloser Handreiniger für Polstermöbel und Teppiche. Inklusive mehrerer Aufsätze, Reinigungslösung und Selbstreinigungs- sowie Aufbewahrungsstation. Preis mit Gutschein INSIDE10
170,99 € bei Shark

Reinigung in zwei bis drei Schritten – so soll’s gehen

Der StainForce verspricht ein simples Prinzip: Spezielle Reinigungslösung auf den Fleck sprühen, kurz einwirken lassen, mit der Spitze des Geräts einarbeiten (je nach Oberfläche stehen hierfür Gummi-Lamellen oder Bürsten zur Verfügung) und dann Fleck samt Reiniger absaugen. Je nach Fleck musst du den Vorgang wenige Male wiederholen. Geeignet ist der StainForce für beispielsweise diese Art von Oberflächen:

  • Teppiche
  • Polstermöbel (Sofas, Stühle etc.)
  • Textilien im Innenraum (z. B. Autositze, Stoffpolster)

Das Gerät besteht im Wesentlichen aus Handstück, Motor, Schmutzwassertank und der Doppelspitze mit Wechselaufsatz (Bürste oder Lamellen) sowie Saugstutz. Das ist super simpel, mit dem Wechselaufsatz echt gut gelöst und vielversprechend. Mit knapp 200 Euro Normalpreis aber auch nicht gerade günstig. Aufbewahrt werden das Gerät und die Reinigerflasche in einer Station, in der außerdem die Selbstreinigung ausgeführt wird.

Shark StainForce mit Reinigungsbürste
Shark StainForce mit Reinigungsbürste
Shark StainForce mit Lamellen-Bürste
Shark StainForce mit Lamellen-Bürste

Flecken reinigen mit dem Shark StainForce: Wie gut klappt’s?

Allen Anleitungen zum Trotz hatten wir im Test zunächst ein paar Schwierigkeiten, wirklich effektiv mit dem Reiniger zu säubern. Die Flecken ließen sich erst nicht vollständig entfernen. Hier empfiehlt es sich, an unauffälligen Stoffproben zu testen und erst an die „richtigen Möbel“ zu gehen, wenn man sattelfest ist.

Insgesamt ist das Ergebnis stellenweise (im wahrsten Sinne des Wortes) dann aber echt gut. Richtig abgesaugt, löst sich auch eingetrocknetes und der Sauger ist trotz des kleinen Formfaktors verblüffend stark. Schnell trocknet dann auch der Rest nach und es bleiben – je nach Stoff und Oberfläche – keine bis nur minimale Wasserflecken, die dann schnell abtrocknen.

Shark StainForce in seiner Station
Shark StainForce in seiner Station: Neben dem Gerät haben hier der Wechselaufsatz und die Dual-Reinigungslösung Platz.

Wer seine Sofas in der kompletten Fläche reinigen will, für den ist der StainForce aber zu unterdimensioniert. Hier wäre man ewig dran. Für diesen Zweck empfiehlt sich dann der größere und kabelgebundene Shark StainStriker.

Shark StainForce kaufen & mit diesem Code sparen

Normal kostet der StainForce rund 210 Euro. Im Angebot wird er immerhin für 189,99 Euro abverkauft. Mit unserem Gutscheincode INSIDE10 rutschen noch mal 10 Prozent vom Preis herunter, wodurch er noch 170,99 Euro kostet.

Shark StainForce Polsterreiniger
Shark StainForce Polsterreiniger 170,99 €
Kabelloser Handreiniger für Polstermöbel und Teppiche. Inklusive mehrerer Aufsätze, Reinigungslösung und Selbstreinigungs- sowie Aufbewahrungsstation. Preis mit Gutschein INSIDE10
170,99 € bei Shark

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Bildquellen

  • Shark StainForce Polsterreiniger: Shark
  • Shark StainForce mit Reinigungsbürste: inside digital
  • Shark StainForce mit Lamellen-Bürste: inside digital
  • Shark StainForce in seiner Station: inside digital
  • Shark StainForce Fleckenreiniger im Test: inside digital
