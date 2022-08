Stark, leicht und unauffällig: Dieser Lenovo-Laptop überzeugt im Test

Die Nische für besonders schlanke und leichte Notebooks, die noch dazu mit kompakten Maßen unterwegs in der Tasche kaum auffallen, hat sich zuletzt einer großen Vitalität erfreut. Auch Lenovo will sich mit seinem Yoga Slim 7i Carbon 13 von diesem Kuchen ein Stückchen abschneiden.

Die Optik des Lenovo Yoga Slim 7i Carbon 13

Optisch ist das schmale 7i unverkennbar in der aktuellen Yoga-Serie angesiedelt. Die Farbgebung und zahlreiche gestalterischen Elemente finden sich auch beim zuletzt getesteten Yoga 9i 14, das allerdings noch etwas dicker auftragen durfte. Glänzende Seitenteile wurden genauso gestrichen wie die im Scharnier versteckten Lautsprecher. Das vollständig in Dunkelgrau gehaltene Lenovo Yoga Slim 7i Carbon 13 fängt nicht die ersten Blicke ein.

Aber: Alles ist noch ein kleines bisschen schlanker, denn natürlich soll das Gewicht der neuen 1-Kg-Klasse entsprechen, das Lenovo dementsprechend mit 970 g angibt. Das lässt sich nicht zuletzt mit einem knapp geschnittenen Gehäuse erreichen, das in diesem Fall nur 30,1 x 20,6 x 1,5 cm misst. Selbstverständlich sollen auch die verwendeten Materialien ihren Beitrag leisten: Carbon als Werkstoff ist für seine Leichtigkeit ebenso bekannt wie Magnesium.

Leichte Carbon-Magensium-Mischung ohne Farbspritzer

Und dennoch musst du hinsichtlich der Stabilität kaum Abstriche machen. Das Unterteil ist nicht ganz so verwindungssteif wie hochwertige Metallgehäuse, allerdings muss für diese Erkenntnis schon etwas Kraft aufgewendet werden. Auf äußere Kräfte reagiert der Displaydeckel merklich, bietet dem Display dennoch einen guten Schutz. Auch das Scharnier erweist sich als alltagstauglich und hält den Bildschirm auch bei groben Remplern sicher auf Position.

13,3 Zoll fürs Lenovo Yoga Slim 7i Carbon 13

Im Vergleich zu manchem Konkurrenten wirkt das Display des Lenovo Yoga Slim 7i Carbon 13 schon fast ein wenig altbacken: Der Bildschirm verfügt über eine Diagonale von 13,3 Zoll und kommt mit einem in dieser Klasse bereits etwas aus der Mode geratenen Seitenverhältnis von 16:9 daher.

Ausstattungsfetischist*innen könnten sich zudem daran stören, dass der Hersteller „nur“ auf ein IPS-Panel und nicht auf ein OLED setzt. Tatsächlich ist dies fürs Arbeiten jedoch eine gute Entscheidung. Für das matt ausgeführte Display sind Reflexionen ein Fremdwort. Die Darstellung der Farben und Kontraste ist ebenfalls gelungen. Eine hohe Sicherheit bei der Bearbeitung von Bildmaterial soll die 100%-ige Wiedergabe des sRGB-Farbraums gewährleisten.

Lenovo Yoga Slim 7i Carbon mit nur einem USB-Port pro Seite

Intels i7-1260p wird abgebremst

In hochwertigen Ultrabooks, den ganz besonders flachen Notebook, sind Intel-Prozessoren der Quasi-Standard. Das ist beim Yoga Slim 7i nicht anders. Und der Preisklasse entsprechend kommt der i7-1260p, das derzeit leistungsstärkste Modell der Serie zum Einsatz. Es wird aus zwölf – vier leistungsstarken und acht energiesparsamen – Kernen zusammengesetzt, die mit Taktgeschwindigkeiten von 2,1 bis 4,7 GHz zu Werke gehen. Für grafische Berechnungen wird die im Chip steckende Iris-Xe-GPU verwendet, die mit einer maximalen Geschwindigkeit von 1,4 GHz arbeitet. Allerdings werden allem Anschein nach auch Intel-Prozessoren in derart flachen Gehäusen von der Hitzeentwicklung limitiert – die Leistungen bleiben deutlich hinter denen zurück, die im Test des Lenovo Yoga 9i 14 erreicht wurden. Sie liegen damit etwa auf dem Niveau des ASUS Zenbook S13 OLED.

Lenovo Yoga Slim 7i Carbon Display: 13,3 Zoll, IPS, 2.560 x 1.600 Pixel Prozessor: Intel i7-1260P Grafik: Intel Iris Xe Arbeitsspeicher: 16 GB, LPDDR5 Datenspeicher SSD, 1 TB, PCIe 4.0 Frontkamera 720p Anschlüsse: 2x USB Typ-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, Thunderbolt 4 Drahtlos: WLAN 6E, Bluetooth 5.1 Akku: 50 Wh, 4 Zellen Lieferumfang: Netzteil Abmessungen: 30,1 x 20,6 x 1,5 cm Gewicht: 0,97 kg Betriebssystem: Windows 11 Home Preis: 1.499 Euro

Lenovo Yoga Slim 7i Carbon 13 kann mehr RAM

Ein großer Kritikpunkt an sehr schlank gestalteten Notebooks ist oftmals ein Detail beim Arbeitsspeicher: Der RAM lässt sich nicht aufrüsten. In der Standardkonfiguration verlötet Lenovo beim Yoga Slim 7i Carbon das übliche 16-GB-Modul im LPDDR5-Format. Doch anders als bei viele anderen Modellen kannst du einen nicht belegten Slot zur Verdopplung des Arbeitsspeichers nutzen. Gerade professionelle Anwendungen sind durchaus speicherhungrig, sodass auf diesem Weg ein deutlich höheres Maß an Flexibilität geboten wird.

Wenig Rand ums Display, Wenig Hub für die Tasten

Auf der Höhe der Zeit bewegt sich das Lenovo-Notebook hinsichtlich des Datenspeichers. Mit einer Speicherkapazität von einem Terabyte ist das von Samsung gefertigte Laufwerk ordentlich dimensioniert. Auch der Datentransfer gelingt dank der PCIe-4.0-Anbindung flott. Beim Lesen werden Geschwindigkeiten um 5.900 MB/s erreicht, beim Schreiben sind knapp 5.000 MB/s drin. Es gibt zwar noch etwas schnellere SSDs, im Alltag sind diese Unterschiede jedoch nicht mehr spürbar.

Lenovo Yoga Slim 7i 13 Carbon mit kleinem Akku

Das Lenovo Yoga Slim 7i Carbon ist nichts für die ganz große Freiheitsliebe. Der mit 50 Wh eher kleine Akku setzt dem Betrieb des Notebooks abseits der stationären Stromversorgung Grenzen. Allerdings sind diese nicht zu eng gesetzt. Im Browser werden in einer Stunde 17 Prozentpunkte der mitgeführten Reserven verbraten, beim Daddeln des Rennspiels Asphalt 9: Legends verbleiben noch 42 Prozent im Akku.

Tasten mit wenig Hub

Lenovo verzichtet zwar darauf aus dem Yoga Slim 7i ein echtes Convertible zu machen, doch der um 180° drehbare Bildschirm ist immerhin empfänglich für Toucheingaben. Das in dieser Klasse nicht unbedingt üblich, wie unsere letzten Tests gezeigt haben. An der technischen Umsetzung lässt sich nichts bemängeln.

Bei der Tastatur trifft das leider nicht ganz zu. Wer viel tippt, stört sich an dem kurzen Hub und dem recht weichen Anschlag. Das mittig platzierte Touchpad gehört mit 10 x 7,5 cm nicht zu den allergrößten, liefert aber hinsichtlich seiner Funktion keinerlei Anlass zu Klage.

Der Schalter fürs Deaktivieren der Kamera steckt in der Seite

Schmales Notebook – wenige Ports

Je kompakter das Notebook, desto geringer die Anzahl an Steckplätzen – da macht das Yoga Slim 7i Carbon keine Ausnahme. Zwei USB-Ports im Typ-C-Format müssen genügen, wobei einer der beiden auch als Ladebuchse herhalten muss. Technisch wird zum einen auf USB 3.2 Gen 2 und zum anderen auf Thunderbolt 4 gesetzt. Selbst der klassische Kopfhöreranschluss, der sich immer noch bei vielen Notebooks findet, wurde weggelassen.

Weitere Peripheriegeräte lassen sich mit Hilfe von Bluetooth 5.1 einbinden. Für den Netzwerkzugriff wird – wie bei Bluetooth auch – das im Intel-Prozessor integrierte Modul genutzt, das einen drahtlosen Zugriff auf Basis der WiFi-6E-Spezifikation bietet.

Lenovo Yoga Slim 7i Carbon 13 Wertung Design / Verarbeitung 10 8 Display 15 13 Prozessor 20 12 Speicher 10 8 Akku und Verbrauch 10 6 Tastatur 5 3 Anschlüsse 10 5 Preis / Leistung 20 15 Gesamt 100 70

Fazit zum Lenovo Yoga Slim 7i Carbon

Das Yoga Slim 7i Carbon leistet sich keine echten Schwächen. Manche Kritik – etwa die geringe Zahl an Ports – trifft auch auf viele Konkurrenten zu. Wer viel in die Tasten haut, wird sich an dem etwas schmalen Tastenhub stören. Doch das ist schon Meckern auf hohem Niveau. Denn grundsätzlich ist das Notebook ausgezeichnet auf den vorgesehenen Einsatzzweck zugeschnitten. Schlank, leicht und einwandfrei verarbeitet. Die Hardware ist leistungsstark und auch bei Details, etwa der Größe der SSD oder der Erweiterbarkeit des Arbeitsspeichers leistet sich der Hersteller keine Schwächen. Der Akku zählt jedoch nicht zu dieser Auflistung.

Pro

Schlank, leicht und sehr gut verarbeitet

Mattes Display mit Touch-Funktion

Contra