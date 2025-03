Ich bin 2,3 km gelaufen, während ich diesen Artikel getippt habe: Homeoffice-Laufband im Test

Beruflich wie privat verbringe ich unzählige Stunden sitzend am Schreibtisch. Da ist es gar nicht so leicht, genug Bewegung zu bekommen. Mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch kann man zumindest eine Zeit lang im Stehen arbeiten, doch Kalorien verbrennen geht so natürlich nicht.

Genau hier macht sich ein sogenanntes Walking Pad bezahlt. Hierbei handelt es sich um eine Art Laufband, welches aufs Joggen und normale Gehen ausgelegt ist. Mit zwei bis drei Kilometern pro Stunde kann man so während der Schreibtischarbeit in Bewegung bleiben und etwas Gutes für den Körper tun. Besonders praktisch ist das in Meetings oder beim Telefonieren. Doch sogar Tippen ist problemlos möglich. So ist dieser Test komplett auf dem WalkingPad Z3 Hybrid+ (hier geht’s zum Hersteller-Shop) gehend getippt und ich habe währenddessen 2,3 Kilometer zurückgelegt.

WalkingPad Z3 Hybrid+ aufgebaut

Das WalkingPad Z3 Hybrid+ wird versandkostenfrei in einem großen Karton geliefert. Aufgrund des hohen Gewichts habe ich das Laufband bereits unten ausgepackt und dann ins Obergeschoss getragen. Ohne Karton lässt sich das Laufband nämlich deutlich einfacher die Treppe nach oben tragen und dank Rollen ganz komfortabel bis zum Schreibtisch schieben. Je nach Kraft und Lage der Wohnung benötigt man zum Hochtragen jedoch gegebenenfalls eine zweite Person, da das Laufband rund 40 Kilogramm schwer ist.

Der Aufbau danach ist angenehm simpel: So muss das Laufband lediglich einmal aufgeklappt und die Haltestange mit zwei Drehrädern fixiert werden. Klingt komplizierter als es ist und dauert keine 5 Minuten.

Nutzt man das Laufband so wie ich am Schreibtisch, baut man die Haltestange so auf, dass sie sich unterhalb der Arbeitsplatte des Tisches befindet. Dadurch kannst du problemlos am Schreibtisch arbeiten, ohne dass die Stange im Weg ist. Zum Festhalten benötigt man sie währenddessen nämlich nicht, lediglich für den Sicherheitsstift. Hierzu gleich mehr. Nutzt man das Laufband hingegen abseits vom Schreibtisch, ist die integrierte Halterung für ein Smartphone oder Tablet in der Haltestange praktisch.

WalkingPad Z3 Hybrid+: Egal, ob im Büro oder nach der Arbeit

Gehen bei der Schreibtischarbeit

Ich habe mich dafür entschieden, das Laufband unter meinem höhenverstellbaren Schreibtisch aufzubauen. So kann ich während der Arbeit ein paar Schritte zurücklegen und gleichzeitig diesen Test schreiben. Da ich zusammen mit dem Laufband höher stehe als normal, muss ich den Tisch dafür zwar etwas weiter nach oben fahren, doch das ist kein Problem.

Und dann geht es schon los. Mit der mitgelieferten Fernbedienung startet man das Laufband fürs Büro und nach Ablauf eines 3-Sekunden-Timers beginnt es sich zu bewegen. Dabei ist es zum Start erstmal recht langsam mit einer Geschwindigkeit von 0,5 km/h, wahrscheinlich damit man nicht überrascht wird. Mit der Fernbedienung kann man anschließend in 0,5-km/h-Schritten die Geschwindigkeit erhöhen. Beim Schreiben dieses Artikels fand ich persönlich eine Geschwindigkeit von 2,5 km/h angenehm. Beim Telefonieren oder in Meetings kann man mit dem Schreibtisch-Laufband auch etwas schneller gehen.

Mit dieser Fernbedienung wird das Laufband gesteuert

Bei diesen Geschwindigkeiten ist die Lautstärke des Laufbandes durchweg angenehm. Für den Gesprächspartner oder die anderen Meeting-Teilnehmer ist das Band dadurch nicht zu hören. Im selben Raum ist es währenddessen klar wahrnehmbar, jedoch nicht störend. Dem Einsatz im Homeoffice steht also nichts im Wege. Gehen ist somit auch in einer Wohnung mit Nachbarn kein Problem.

Möchte man hingegen auf dem Band auch schneller laufen, bis zu 10 km/h sind möglich, wird es entsprechend lauter. Sobald man rennt, also beide Füße den Boden verlassen, gibt das WalkingPad bei jedem Schritt nach, was man deutlich hört. Im eigenen Haus ist dies gar kein Problem, je nach Lage und Dämmung deiner Mietwohnung solltest du dich aber vorher vielleicht mal kurz mit deinen Nachbarn absprechen.

Um Unfälle zu verhindern, ist das WalkingPad Z3 Hybrid+ ebenfalls mit einem Sicherheitsstift ausgestattet. Dieser wird mit einer Klammer an Pulli oder Hose befestigt und auf der anderen Seite mit zwei Stiften in der Haltestange. Sobald man sich zu weit von der Haltestange entfernt, also droht nach hinten herunterzufallen, lösen sich die Stifte und das Büro-Laufband stoppt automatisch.

Der Sicherheitsclip stoppt das Laufband im Notfall von selbst

Kilometer, Kalorien und Co.

Auf einer großen Anzeige vor dem Laufband für den Schreibtisch kann man seinen aktuellen Fortschritt verfolgen. Hier wechselt die Anzeige automatisch zwischen der aktuellen Geschwindigkeit, der zurückgelegten Strecke, Zeit und den verbrannten Kalorien.

Die große Anzeige des WalkingPad Z3 Hybrid+

Optional kann man das WalkingPad Z3 Hybrid+ auch mit einer App verbinden und dort auf die Daten zugreifen. Hier lassen sich auch die Daten der vergangenen Tage aufrufen. Die App ist jedoch sehr minimalistisch aufgebaut und bietet keine Möglichkeit, die Daten an Fitness-Apps wie Google Fit oder Apple Health zu senden. Auch muss man sich beim Einrichten entscheiden, ob man sich dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zuordnet. Dieses Feld ist nicht optional. In unserem Test hat sich das klappbare Laufband obendrein nicht mit der App verbinden lassen. Den Bewertungen nach zu urteilen, ist das bei anderen Nutzern auch der Fall. Möglicherweise werden nicht alle Smartphones unterstützt.

Ein Blick in die App

WalkingPad Z3 Hybrid+ im Test: Unser Fazit

Das WalkingPad Z3 Hybrid+ ist eine gute Möglichkeit, im Homeoffice in Bewegung zu bleiben. Dank des Falt-Mechanismus kann das Büro-Laufband auf eine Fläche von rund 100 × 75 Zentimeter zusammengeklappt und so unter dem Schreibtisch verstaut werden. Und mit den kleinen Transport-Rädern kann es trotz eines Gewichts von über 40 Kilo auch alleine innerhalb der Wohnung oder im Office bewegt werden.

Die Geschwindigkeiten lassen sich flexibel einstellen, sodass sich das WalkingPad sowohl zum Gehen am Schreibtisch als auch zum Joggen in einer Pause oder nach Feierabend verwenden lässt. Optimierungsbedarf gibt es hingegen noch bei der App.

Exklusiver Rabatt mit unserem Gutschein-Code

Zu kaufen gibt es das WalkingPad Z3 Hybrid+ direkt beim Hersteller selbst zum UVP von 799 Euro. Wir haben vom Hersteller noch einen exklusiven Gutschein-Code bekommen. Wenn du im Shop den Gutschein Beebuzz160 eingibst, winken noch einmal 160 Euro Extra-Rabatt. Und das nicht nur auf das WalkingPad Z3 Hybrid+, sondern auf alle WalkingPads und Fitnessgeräte des Herstellers. Die Lieferung ist trotz der recht großen Größe übrigens kostenlos. Alternativ kannst du ebenso bei Amazon zuschlagen, dann allerdings ohne den Rabatt.