Ikea Symfonisk Bilderrahmen im Test: Da ist Sonos platt

Zunächst einmal zum Verständnis, was der Ikea Symfonisk Bilderrahmen mit Sonos eigentlich ist. Er ist ein Sonos-Lautsprecher in der Preisklasse des Sonos One SL – sogar etwas günstiger. Doch er kommt nicht in der Bauform eines Sonos Lautsprechers, sondern als Kunstwerk. Das Bild, das am ehesten einem Leinwand-Kunstwerk ähnelt, kannst du allerdings nicht selbst bestimmen. Zwar gibt es inzwischen austauschbare Cover, willst du aber statt (moderner) Kunst oder x-beliebiger Fotografien eigene Bilder an der Wand hängen haben, schaust du (noch) in die Röhre. Möglich, dass es aber künftig Drittanbieter gibt, die dir das Austausch-Cover mit einem persönlichen Bild bedrucken. Der Preis für das Bild mit Sonos: 179 Euro.

Ikea Symfonisk: Die Montage…

Ikea Symfonisk Bilderrahmen mit einem Wechsel-Motiv

Das Sonos-Ikea-Bild kannst du wahlweise an die Wand hängen oder auf den Fußboden stellen und an eine Wand anlehnen. Ob du das Bild hochkant oder quer hängst beziehungsweise stellst, ist dem Lautsprecher egal. Es liegt am Ende am Motiv – und deinen persönlichen Vorlieben. Willst du das Bild auf den Boden oder ein Regal stellen, so liefert Ikea dir zwei Gummi-Stopper mit, die du auf der Rückseite des Bildes in die dafür vorgesehenen Ausbuchtungen befestigen kannst. Sie verhindern, dass du dir Fußboden oder Bild verkratzt – und dass das Bild wegrutscht. Ikea empfiehlt, auch angelehnte Bilder zusätzlich an der Wand zu befestigen. Wer Hunde oder kleine Kinder hat und das Bild hochkant hinstellt, sollte dem auch besser nachkommen.

Noch einmal zur Rückseite des immerhin sechs Zentimeter dicken Bildes: Stromkabel und (auf Wunsch) LAN-Kabel kannst du zwar nur an einer Stelle anschließen, doch Ikea hat genug Platz gelassen, um überflüssiges Kabel zu verstauen. Immerhin ist das auffallend weiche, Stoff-ummantelte mitgelieferte Anschlusskabel etwa 3,5 Meter lang. Und: Auf einer Längs- und einer Querseite laufen Kabelkanäle und existieren Auslässe, sodass du frei bist in der Kabelführung. Das Kabel ist dann bei einer Wandmontage auch das größte Manko: Wer hat schon an der Stelle, wo das Bild hängen soll und ein Lautsprecher hängen soll auch eine Steckdose? Wer hingegen seine Wohnung gerade renoviert, kann sich die Steckdose natürlich entsprechend verlegen (lassen) – sollte aber den Vermieter vorher fragen.

Kabelführung auf der Rückseite

… und Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme ist wie von Sonos gewohnt einfach. Die Sonos-App (Achtung: Nur Sonos S2) erkennt den neuen Lautsprecher und unterstützt bei der Einrichtung. Der einmalige Abgleich per NFC klappte bei uns allerdings erst im dritten Anlauf. Tipp: Das Android-Handy nicht wie in der App gezeigt nur mit der Oberseite an den Bilderrahmen halten, sondern mit der kompletten Rückseite. Anschließen, aufstellen, einrichten und erstes Update – binnen fünf bis zehn Minuten ist alles erledigt. Da dauert es vermutlich länger, Hammer und Nagel zu suchen und zweiteres in die Wand zu hauen. Passende Halterungen liefert Ikea mit – nur auf einen Inbusschlüssel musst du bei diesem Artikel von Ikea verzichten.

Auch zum Austausch der Cover brauchst du kein Werkzeug. An acht Einbuchtungen auf der Rückseite kannst du das alte Motiv aus dem Rahmen drücken und das neue Einsetzen. Zeitaufwand: Keine zwei Minuten – samt Auspacken des neuen Motivs.

Ist der Klang so platt wie die Bauform?

Klanglich kommt der Ikea Symfonisk Bilderrahmen natürlich nicht an eine Sonos Arc heran. Das erklärt sich allein schon damit, dass die Arc als Soundbar einerseits fast 900 Euro kostet und über elf Hoch – und Tieftöner verfügt. Der Bilderrahmen ist hingegen ist nur ein Zwei-Wege-Lautsprecher, hat aber auch einen Auslass für Bass.

6 Zentimeter dick ist der Ikea Symfonsik Bilderrahmen

Nun ist es unfair, ein 180-Euro-Gerät mit einem 900-Euro-Gerät zu vergleichen. Daher ziehen wir den Vergleich zum Sonos One beziehungsweise Sonos One SL. Sie spielen preislich in einer ähnlichen Liga. Und hier muss sich der Bilderrahmen sicherlich nicht verstecken. Zwar klingt die Sonos One gerade bei etwas basslastiger Musik immer noch etwas voller und dynamischer, was aber angesichts der Bauform wenig verwundert. Das heißt aber auch nicht, dass der Symfonisk Bilderrahmen schlecht klingt.

Großer Pluspunkt des Bilderrahmens: Er vereint Deko und Funktion. Vor allem, wenn du dir mit einer Sonos Arc oder Sonos Beam ein 5.1-Setup aufbauen möchtest, kannst du dir mit zwei Bilderrahmen die rückwärtigen Lautsprecher als Bild an die Wand hängen. Denn du kannst die Ikea-Produkte problemlos in ein Multiroom-Setup mit bestehenden Sonos-Komponenten hinzufügen. Sogar das Erstellen eines Stereo-Paares ist möglich – dann musst du aber zwei der Bilderrahmen nutzen. Eine Mischung verschiedener Lautsprecher geht nicht. Das gilt auch für die Installation als Rücklautsprecher im 5.1-Setup.

Für wen taugt der Symfonisk Bilderrahmen etwas – und für wen nicht?

Das Innenleben: Ikea Symfonisk Bilderrahmen ohne Cover

Auch im Treppenhaus, Flur oder dem Schlafzimmer macht sich ein Bild an der Wand vielleicht besser als ein Lautsprecher. In einer weitläufigen Loft-Wohnung oder einer offenen, spartanisch eingerichteten Neubau-Wohnung könnte sich der Symfonisk-Bilderrahmen auf den Fußboden gestellt optisch gut machen. Übrigens: Sprachassistenten hat der Bilderrahmen nicht verbaut, er entspricht damit dem Funktionsumfang des Sonos One SL.

Ein anderes mögliches Anwendungsgebiet für die Bilderrahmen mit Musik-Funktion: Hintergrundbeschallung im Restaurant oder Café. Als Inhaber ersparst du dir das Aufhängen zusätzlicher Lautsprecher, die mögliche Diebe auch schnell als solche erkennen. Als Haupt-Lautsprecher in einem Musik-Zimmer würden wir dir den Symfonisk Bilderrahmen aber nicht empfehlen. Das gilt insbesondere, wenn du gerne laute Musik mit viel Dynamik hörst. Hier findest du bei Sonos direkt deutlich bessere Produkte.

Die Lautstärke des im Bilderrahmen eingebauten Lautsprechers kannst du wegen des fehlenden Sprachassistenten über die App einstellen. Oder über Lautstärkeregler auf der Rückseite des Bildes. Hier kannst du auch Playlisten beziehungsweise Radiosender starten und stoppen.

Unterm Strich ist der Ikea Symfonisk Bilderrahmen mit Sonos eine gute Alternative zum Sonos One SL – vor allem in Räumen, in denen die Musik eher beiläufig spielt oder andere Sonos-Lautsprecher die Bilderrahmen unterstützen. Bestehende Lautsprecher ersetzen wird wohl kein Sonos-Nutzer. Größtes Manko für uns: die Optik. Und damit meinen wir nicht die Motive der Bilder. Das sechs Zentimeter dicke Bild trägt an der Wand ordentlich auf, nervt aber nicht so sehr wie das Stromkabel, das die Wand herunterbaumelt und bis zur nächsten Steckdose führt.