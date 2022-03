HP DeskJet 4120e im Test: Was taugt der smarte Drucker fürs Homeoffice und Büro?

Egal, ob für den Ausdruck wichtiger Dokumente oder für den Geburtstagsgutschein für Papa – Ein Drucker erweist sich oft als hilfreich. Die Anforderungen sind für Alltagsnutzer in der Regel nicht hoch: Er soll Tinte auf ein Papier drucken können – vielleicht auch noch in Farbe. Manch einer wünscht sich zusätzlich, dass er kabellos vom PC oder Smartphone aus den Druckauftrag starten kann oder noch einen Scanner integriert hat. All das kann der HP DeskJet 4120e. Doch wie gut erledigt er seine Aufgaben im Alltag und welche Funktionen bietet er in Verbindung mit der „HP Smart“-App? Wir haben ihn getestet.

HP DeskJet 4120e: Drucken, Scannen und Kopieren mit nur einem Gerät

Beim HP DeskJet 4120e handelt es sich um einen smarten Tintenstrahl-Drucker aus dem Hause HP. Er kommt in einem schlichten weißen Design ohne Schnickschnack und konzentriert sich aufs Wesentliche. Auf der Oberseite befindet sich ein Papier-Einzug zum Kopieren von Dokumenten oder Bildern. Wie üblich ist auf der Rückseite ein weiterer Einzug für Papier zum Drucken verbaut. Dieser bietet Platz für bis zu 60 Blätter. Das Oberteil des Druckers lässt sich aufklappen und darunter liegt der Scanner. Im Lieferumfang befindet sich neben dem Drucker selbst noch ein Stromkabel sowie eine Tintenpatrone mit schwarzer Farbe und eine Farbpatrone.

Die Bedienungselemente des Druckers sind ebenfalls minimalistisch gehalten. So befindet sich auf der Oberseite neben dem Einschaltknopf, ein Infoknopf sowie je ein Button zum Abbrechen und Fortsetzen. Ferner findest du daneben einen Knopf für WLAN, Farbkopie und Schwarzweißkopie – sowie eine kleine LCD-Anzeige für die wichtigsten Informationen.

Start und Einrichtung

Die ersten Schritte der Drucker-Einrichtung löst HP mit einem kurzen Setup-Handbuch. Hierin wirst du schnell dazu aufgefordert, dir die „HP Smart“-App für Smartphone, Tablet oder PC herunterzuladen. Wir haben uns die App fürs Smartphone heruntergeladen.

Im Anschluss leitet dich die App Schritt für Schritt durch die Einrichtung. Da du hierbei unter anderem zur Erstellung eines HP-Accounts aufgefordert wirst und dich mit dem Netzwerk verbinden musst, solltest du dafür allerdings ein paar Minuten einplanen. Auch wenn zwar ein USB-Typ-B-Anschluss auf der Rückseite des Druckers vorhanden ist, liegt kein Verbindungskabel zum PC bei. Schnell etwas ausdrucken, ohne das Gerät vorher einzurichten, kannst du also nur, wenn du solch ein Kabel zu Hause herumfliegen hast oder dir eins zulegst.

„HP Smart“-App bietet praktische Funktionen

Die „HP Smart“-App ist übersichtlich gestaltet und bietet dir einige hilfreiche Funktionen. So kannst du einerseits über Buttons direkt Dokumente oder Fotos vom Handy aus drucken. Das ist besonders dann praktisch, wenn du etwa Mail-Anhänge oder Fotos aus der Bildergalerie ohne Umwege ausdrucken möchtest. Eine weitere praktische Funktion bietet dir die Schaltfläche „Kamera-Scan“. Hierüber kannst du mit deiner Handy- oder Tablet-Kamera ein Dokument einscannen und anschließend direkt mit dem Drucker zu Papier bringen.

Im Test mit einem Mittelklasse-Smartphone hat sich gezeigt, dass das Ergebnis des Kamera-Scans schärfer und kontrastreicher war, als über den im Drucker verbauten Scanner. Die Smartphone-Kamera löst den Scanner hier unter Umständen gut ab. Dennoch erfüllt auch der A4-Scanner seinen Zweck. Grundsätzlich finden wir gut, dass es beide Scan-Möglichkeiten gibt. Denn so lassen sich beispielsweise auch schnell abgeheftete Dokumente in einem anderen Raum einscannen, ohne sie erst auf den Drucker legen zu müssen – ein Handy benötigst du aber nicht zwingend. Außerdem findest du in der App bunt gestaltete Vorlagen für Geburtstagskarten oder Glückwunschbriefe zum Muttertag. So kannst du dir auch mal schnell einen netten Last-Minute-Gruß ausdrucken.

Per Handy Drucken und Scannen mit der HP Smart App

Fotos drucken mit dem HP DeskJet 4120e: Geht das?

Probeweise haben wir neben Testdokumenten auch ein Urlaubsfoto ausgedruckt. Mit dem Ergebnis sind wir für einen Drucker dieser Preisklasse (fast) rundum zufrieden. Die Farben sind kontrastreich und das Bild scharf – wenn auch nicht gestochen scharf. An manchen Stellen sind jedoch leider ein paar leichte Streifen zu sehen. Unser Fazit: Für eine Grußkarte oder vergleichbare Ausdrucke ist das Druckergebnis gut und vollkommen ausreichend. Möchtest du dir ein Bild für die Wand ausdrucken, solltest du jedoch lieber eine professionelle Druckerei beauftragen. Von einem Drucker in dieser Preisklasse erwarten wir allerdings auch nicht mehr als das. Außerdem könnte die Nutzung von Fotopapier das Ergebnis noch einmal verbessern – das hatten wir bei unserem Test allerdings nicht zur Hand.

Die Druckgeschwindigkeit mit etwa 8,5 Seiten pro Minute bei Schwarzweiß-Drucken erschien uns weder als besonders schnell, noch als nervig langsam. Druckst du etwas in Farbe aus, dauert es mit bis zu 5,5 Seiten in der Minute etwas länger. Aber auch das sollte kein Problem sein, wenn du nicht gerade 100 Seiten in Kürze ausdrucken musst. In den HP DeskJet 4120e lassen sich Normalpapiere, Fotopapiere, Broschürenpapiere, Briefumschläge und andere Inkjet-Spezialpapiere einlegen.

Fazit

Der HP DeskJet 4120e erfüllt alle unsere Anforderungen an einen Drucker in dieser Preisklasse. Die Bedienung ist einfach und intuitiv, das Druckergebnis gut. Verbunden mit der App von HP kommen außerdem einige praktische Zusatzfunktionen hinzu, die einem im Alltag das Leben erleichtern können. Bilder lassen sich in Farbe ebenfalls gut ausdrucken – für hochwertige Fotodrucke ist das Gerät allerdings weniger geeignet. Außerdem hätten wir uns ein USB-Verbindungs-Kabel (Typ-B auf -A oder -C) im Lieferumfang gewünscht.

Bei Saturn gibt’s den HP DeskJet 4120e aktuell für 99,90 Euro. Hier bekommst du derzeit ebenfalls 6 Probemonate für den Tinten-Lieferservice Instant Ink. Mehr dazu erfährst du in unserem Artikel zum Lieferdienst.