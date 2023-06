Heavy Duty Challenge: Ein Offroad Rennspiel wie kein anderes

Wir waren für dich auf der Aerosoft NextSim und haben dort einen Blick auf die besten Simulatoren geworfen, mit denen du in Zukunft rechnen kannst. Ein Spiel ist uns dabei besonders aufgefallen: Heavy Duty Challenge. Wir haben das Spiel für dich in verschiedenen Versionen getestet und berichten dir hier, warum du es definitiv im Blick haben solltest.

Heavy Duty Challenge auf der Aerosoft NextSim

Auf der Aerosoft NextSim war Heavy Duty Challenge auf eine ganz besondere Art vertreten. Hier konnte das Spiel nämlich nicht nur an einem normalen PC, sondern an einem Bewegungssimulator, der dich ins Spiel eintauchen lässt. Tatsächlich verleiht einem dieser Simulator das Gefühl, wirklich am Steuer eines großen, schweren Fahrzeugs zu sitzen. Außerdem fällt hier besonders gut auf, wie akkurat die physikalische Simulation des Spiels wirklich ist.

Der Bewegungssimulator zeigt, wie akkurat das Spiel ist.

Natürlich ist ein Gerät wie dieser Bewegungssimulator nicht für den Endnutzer geeignet. Dafür ist die Maschine zu groß und auch zu teuer. Dennoch erlaubt sie einen einzigartigen Einblick darein, wie realistisch das Fahrerlebnis in Heavy Duty Challenge tatsächlich ist. Das Fahrzeug reagiert so, wie man es erwartet und auch die Integration in die Spielwelt funktioniert einwandfrei.

Erster Eindruck der Demo-Version

Heavy Duty Challenge ist längst kein Spiel mehr, dass nur speziell am Bewegungssimulator gespielt werden kann. Mittlerweile gibt es ebenfalls eine Demo des Spiels, die wir zuhause testen konnten. Diesmal natürlich ohne Anschnallgurt und Lenkrad. Dennoch kann auch die Demo mit gutem Gameplay überzeugen, das lediglich hin und wieder kleine Probleme aufweist. Dies ist jedoch bei einer unfertigen Version zu erwarten.

Spannendes Gameplay für jedermann

Um an Heavy Duty Challenge Spaß zu haben, musst du kein Auto- oder Truckenthusiast sein. Das Gameplay des Spiels bietet nämlich weitaus mehr Nuancen. Sich seinen Weg durch die komplizierten Parcours zu bahnen erfordert viel Feingefühl, durchdachtes Manövrieren und räumliches Denken. Anders als bei traditionellen Rennspielen geht es hier nicht nur darum, Gas zu geben und als erster im Ziel zu sein. Eine durchdachte Taktik ist unvermeidbar.

Die Demo von Heavy Duty Challenge kann überzeugen.

Aus diesem Grund dauert es auch ein wenig länger, bis man sich in das Spiel eingefunden hat. Da die Demo des Spiels keine Übersicht über die Tastenbelegung beinhaltet, hat es im Test gut 10 Minuten gedauert, bis ich realisiert habe, dass ein falscher Klick auf E den Motor meines Trucks ausgeschaltet hat. Als dieser dann erneut angeschaltet war, ging es auch schon los. Nach einigen Startschwierigkeiten kam ich jedoch schnell ans Spielen. Bis ich das Spiel wirklich beherrsche wird es noch dauern, doch genau das ist der Reiz von Heavy Duty Challenge. Den Truck zu fahren ist nicht schwer, ihn zu beherrschen schon.

Probleme der Demo-Version

Da es sich um eine Demo handelt, ist zu erwarten, dass sich noch kleine Fehler und Probleme im Spiel finden. Dies ist auch bei Heavy Duty Challenge der Fall. Es handelt sich dabei besonders um gelegentliches Stottern, das zwar auffällt, aber nicht fatal ist. Außerdem fehlt es dem Menü noch an Optionen, was jedoch offensichtlich ein Problem ist, das nur die Testversion des Spiels betrifft.

Beschädigst du deinen Truck, dann musst du ihn reparieren.

Fazit zu Heavy Duty Challenge

Insgesamt handelt es sich bei Heavy Duty Challenge um ein sehr vielversprechendes Spiel. Zum aktuellen Zeitpunkt verstecken sich zwar noch ein paar Fehler und Probleme im Spiel, doch bis zur Veröffentlichung sind diese sicherlich behoben. Vor allem das Konzept des Spiels und die bereits sehr gelungene Umsetzung haben es von der Masse ab. Sowohl LKW-Simulatoren als auch Rennspiele gibt es viele, doch ein Renn-Parkour-Spiel mit LKWs hat man zuvor kaum gesehen.