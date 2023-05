In-Ear Kopfhörer mit beeindruckendem Bass? ATH-CKS50TW im Test

In-Ear Kopfhörer sind klein, praktisch und gehören genau deswegen bei vielen Leuten zur Grundausstattung, wenn sie das Haus verlassen. Eines können die kleinen Kopfhörer jedoch oft nicht bieten: überzeugenden Bass. Die ATH-CKS50TW von Audio-Technica sollen dies nun ändern. Dank eines Treibers mit großem Durchmesser versprechen sie kraftvollen Bass ohne Abzüge. Wir haben für dich getestet, wie gut die In-Ear Kopfhörer von Audio-Technica wirklich sind.

Tragekomfort, Passform und Bedienung

Das Design der ATH-CKS50TW unterscheidet sich von dem gängiger Modelle, ist jedoch nicht gänzlich neu. Hat man die korrekte Größe der Silikonaufsätze einmal gefunden, dann sitzen die Kopfhörer sehr gut im Ohr und fallen nicht heraus. Sie lassen sich so auch über längere Zeit komfortabel tragen. Im Lieferumfang sind satte fünf Größen enthalten, womit für jeden etwas dabei sein sollte. Auch beim Reden, essen, oder gar rennen und springen hat man nicht das Gefühl, dass sie Kopfhörer aus dem Ohr fallen könnten.

Die Steuerung der Kopfhörer funktioniert nicht etwa über Touch-Eingaben, sondern über Knöpfe an beiden Seiten. Die linke Seite kontrolliert dabei die Lautstärke und das ANC, während die rechte Seite Songs überspringen und pausieren kann. Beim Herausnehmen der Kopfhörer hört die Musik nicht automatisch auf, was eine ziemliche Umgewöhnung darstellt. Allerdings funktioniert das Pausieren über den Knopf sehr gut, was diese kleine Schwäche lediglich zu einer Gewöhnungssache macht.

Die Ohrstöpsel sind bequem und sitzen gut im Ohr.

Angenehmer Klang mit tollem Bass

Die ATH-CKS50TW können mit angenehmem Klang überzeugen. Wie beworben ist auch der Bass auffällig gut, was die Kopfhörer zu wahren Allroundern macht. Natürlich können die kleinen In-Ear Kopfhörer nicht mit großen Over-Ear-Kopfhörern mithalten, die für starken Bass konzipiert sind, doch das macht sie nicht weniger beeindruckend. Im Bereich der In-Ear Kopfhörer sind sowohl der Klang generell, als auch der kräftige Bass überzeugen.

Der Bass übertönt dabei nicht etwa andere Elemente, sondern fügt sich dort ins Klangbild ein, wo er gewünscht ist. Auch wer kein Fan von intensivem Bass ist, muss sich hier also keine Sorgen machen. Insgesamt schaffen es die Kopfhörer, dass Musik hören einfach Spaß macht.

Schwäche beim Active Noise Cancelling

Active Noise Cancelling, oft auch als ANC abgekürzt, ist heutzutage für viele ein Muss. Auch die ATH-CKS50TW geben an, mit ANC ausgestattet zu sein. Im Test konnte uns dies allerdings kaum überzeugen. Die tatsächliche Geräuschreduktion bei aktiviertem ANC ist im Vergleich zum deaktivierten ANC kaum spürbar. Jedoch schirmen die Kopfhörer auch ohne ANC recht gut von der Außenwelt ab. Den Erwartungen entspricht das Feature allerdings nicht, was es zu einer der größten Schwächen der Kopfhörer macht.

Laut Hersteller sind diese mit drei Modi ausgestattet. Das ANC kann ein- und ausgeschaltet werden, ein Passthrough-Modus ist ebenfalls vorhanden. Dieser erfüllt seinen Zweck durchaus mehr als das ANC.

Akkulaufzeit und Ladecase

Überzeugen können die ATH-CKS50TW hingegen mit einer fantastischen Akkulaufzeit. Laut Hersteller halten die kleinen Ohrstöpsel bis zu 20 Stunden lang durch. Im Ladecase verstecken sich dann nochmal 30 Stunden. Um vom Case vollständig aufgeladen zu werden, brauchen die Ohrstöpsel allerdings auch 3 Stunden. Dies ist jedoch vertretbar, da die Ohrstöpsel im alltäglichen Gebrauch wohl eher selten 20 Stunden lang getragen werden.

Das Ladecase der ATH-CKS50TW ist groß, aber stabil.

Das Ladecase ist insgesamt recht groß und schwer, fühlt sich allerdings hochwertig und gut verarbeitet an. Die Kopfhörer lassen sich schnell und einfach ins Case legen und auch wieder herausholen. An der Vorderseite des Cases sind LEDs angebracht, die dich bei jedem Öffnen über den Akkustand informieren. Sobald du die Kopfhörer einsetzt, informiert dich eine Stimme darüber, wie viel Saft noch in den Ohrstöpseln enthalten ist. Zwar handelt es sich hier um keine genaue Angabe, doch bei einer Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden ist dies nicht weiter schlimm.

Fazit zu den ATH-CKS50TW

Insgesamt handelt es sich bei den ATH-CKS50TW um sehr gute Kopfhörer, die jedoch mit einigen Schwächen zu kämpfen haben. Die größte Schwäche ist dabei das ANC, welches den Erwartungen nicht entspricht. Wer jedoch auf der Suche nach In-Ear Kopfhörern ist, die mit fantastischer Akkulaufzeit und tollem Klang überzeugen können, dann sind die ATH-CKS50TW ideal. Aktuell kosten sie auf der Seite des Herstellers rund 169 Euro, können jedoch bei manchen Händlern günstiger erworben werden.

Pro

Angenehmer, voller Klang

Sehr gute Akkulaufzeit

Angenehmer Sitz

Contra