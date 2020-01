Unitymedia Störung: Kein Internet? Details zu aktuellen Problemen hier

Unitymedia down? Kein Internet? Telefon gestört? Eine Störung ist jederzeit möglich, denn ein Telekommunikationsnetz ist eine hochkomplexe Angelegenheit. Zudem können Tiefbauarbeiten dazu führen, dass unvorhergesehen das Internet ausfällt. Zum Beispiel dann, wenn ein Bagger ein Glasfaserkabel kappt.

Unitymedia Störung: Netzprobleme häufen sich aktuell

Jetzt ist es wohl mal wieder so weit: Im Netz von Unitymedia gibt es wohl eine größere Störung. Seit einer Stunde häufen sich die Beschwerden im Netz über gestörte Internetleitungen, Telefon und TV-Empfang. Der Anbieter schweigt bisher.

Viele Nutzer machen zurzeit ihrem Ärger im Netz Luft. Grund dafür ist wohl eine Unitymedia Störung. Nicht überraschend verbreitet sich der Unmut vor allem im Westen der Bundesrepublik, wo Unitymedia sein Kernnetz betreibt.

Auf der Plattform Allestörungen.de erkennt man einen enormen Anstieg der Meldungen und Beschwerden über das Netz von Unitymedia. Nutzer berichten von Internetausfällen im privaten wie im Businessbereich. Dazu sind Stimmen zu vernehmen, die sich über einen mangelnden TV- und Telefon-Empfang beschweren. Allein in der vergangenen Stunde sind fast 10.000 Meldungen aufgeschlagen.

Wartungsarbeiten wohl nicht der Grund für Unitymedia Störung

An Wartungsarbeiten, die der Anbieter in der Regel konstant am Netz vornimmt, kann es nach jetzigem Stand nicht liegen. Im Blog von Unitymedia gibt der Anbieter an, zurzeit keine Wartungsarbeiten durchzuführen. Somit muss es sich wohl um eine „echte“ Störung des Netzes handeln. Oftmals sind Beschwerden auf solche Wartungsarbeiten zurückzuführen.

Noch keine Reaktion von Unitymedia

Von Unitymedia sind bisher noch keine Informationen nach Außen gedrungen. Die Social-Media-Kanäle des Netzbetreibers blieben bisher stumm. Weder bei Twitter noch bei Facebook findet sich ein Statement zu den Beschwerden. Auch in den News-Bereichen von Unitymedia oder auch der neuen Muttergesellschaft Vodafone findet sich bisher etwas Weiterführendes.

Wartungsarbeiten am Netz von Unitymedia

Das Internet funktioniert plötzlich nicht mehr, TV-Sender fallen aus oder das Telefonnetz ist weg? Grund dafür ist möglicherweise aber auch, dass Unitymedia gerade Anpassungen an seiner Netzinfrastruktur vornimmt. Die Wartungsarbeiten führen dabei in betroffenen Landstrichen unter Umständen zu unregelmäßigen Ausfällen. Dabei können auch angrenzende Regionen von den Problemen betroffen sein, sodass Unitymedia-Kunden dort ebenfalls kein Internet mehr nutzen können. Die Gebiete, die Zeiten der Störungen und der Umfang der Ausfälle sind dabei variabel. Laut Unitymedia sind in der Regel aber keine dauerhaften Störungen zu erwarten, sondern eher kurze Ausfälle und Probleme.

Störungen durch Wartungsarbeiten

Störungen durch dringende Wartungsarbeiten sind in vielen Fällen unvermeidbar. Deshalb legt Unitymedia die aufwändigsten Arbeiten im Verbreitungsgebiet in Nordrhein-Westfalen (NRW), Baden-Württemberg (BW) und Hessen (HE) nach Möglichkeit in die Nachtstunden, wodurch viele Nutzer die Ausfälle gar nicht erst mitbekommen. Ab und an ist eine solche nächtliche Wartungsarbeit nicht möglich und die Pflege des Netzes muss tagsüber geschehen. Dabei können laut Unitymedia alle Dienste des Anbieters, also Internet, Telefon und TV betroffen sein. Dieser Fall tritt in den kommenden Tagen in folgenden Gebieten auf.

Wartungsarbeiten bei Unitymedia in der Übersicht:

Zurzeit keine Wartungsarbeiten

Keine TV-Sender: Unitymedia stellt Sendeplätze um

Von Zeit zu Zeit ist es im Netz von Unitymedia aus technischen Gründen notwendig, dass die Sendeplätze von TV-Sendern getauscht werden müssen. Dann ist zum Beispiel das Programm eines Privatsenders nicht mehr auf dem gewohnten Sendeplatz zu finden. Bei Unitymedia werden solche Änderungen im Rahmen eines sogenannten „Change Day“ umgesetzt.

Wenn ein TV-Sender plötzlich fehlt, ist es ratsam, einem Sendersuchlauf am Empfangsgerät durchzuführen. Auf seiner Homepage hat Unitymedia Tipps und Tricks zusammengestellt, wie ein solcher Sendersuchlauf bei verschiedenen Geräten durchzuführen ist.

Sollte ein Sendersuchlauf zu keiner Lösung führen: Unitymedia direkt kontaktieren. Am schnellst geht das per Telefon, alternativ steht das Service-Team von Unitymedia aber auch über soziale Netzwerke wie Twitter oder Facebook zur Verfügung. Ein Blick ins Service-Forum von Unitymedia kann ebenfalls helfen.

Störung im Mobilfunk-, Kabel- oder Festnetz? inside digital kontaktieren

Leser von inside digital, die von einer Netz-Störung oder -Problemen bei Unitymedia aber auch anderen Anbietern betroffen sind, haben die Möglichkeit, sich per E-Mail mit einer Störungsmeldung aktiv an der aktuellen Berichterstattung zu beteiligen. Die Redaktion wird im Anschluss prüfen, ob es sich um eine größere Störung bei Unitymedia handelt und diese gegebenenfalls in die aktuellen Nachrichten des Tages mit einfließen lassen. Die Redaktion bittet um Verständnis, dass nicht auf jede Störungsmeldung individuell reagiert werden kann.

Beim Melden einer Störung bitte die folgenden wichtigen Informationen angeben:

Was ist gestört (Internet, Telefonie, TV)?

Bei welchem Anbieter besteht die Störung?

Wo kommt es aktuell zur Störung (Stadt / Region)?

Wie lange besteht die Störung schon?

Unitymedia Störung online oder per Hotline melden

Unitymedia versucht auf seiner Webseite alle Störungen aufzulisten, allerdings kann das Netz auch durch andere Faktoren nicht mehr funktionieren. So kann es zum Beispiel während oder nach einem Gewitter, aufgrund eines Stromausfalls oder auch wegen eines Updates teilweise zu Störungen kommen. Darüber hinaus sind Störungen aufgrund von Tiefbauarbeiten möglich. Nicht selten kommt es beispielsweise durch den Einsatz von Bagger-Fahrzeugen vor, das komplette Glasfaser-Leitungen durchtrennt werden. Dann funktioniert oftmals weder Internet, noch Telefon oder TV. Auch Online-Gamer müssen dann beispielsweise warten, ehe sie wieder ihre Spiele spielen können.

Kunden, die von aktuellen Problemen bei Unitymedia betroffen sind, können diese direkt bei Unitymedia melden und sich darüber informieren, warum es bei dem Kabelnetzbetreiber zu Störungen kommt, wann diese behoben werden und was man gegen sie tun kann. Unitymedia bietet auf seiner Webseite zum einen Störungs-Helfer an, um Probleme mit dem Internet, TV oder Telefon selber zu beheben. Bei Fragen können Kunden sich an die Hotline von Unitymedia wenden, die unter der Telefonnummer 0221 466 191 00 erreichbar ist. Dabei handelt es sich allerdings nicht um eine eigene Störungshotline von Unitymedia, sondern um die Rufnummer für jede Beratung und Service vom Netzbetreiber. Alternativ bietet Unitymedia außerdem ein Kontaktformular für die Störungsmeldung an, um online die Probleme zu melden.