Kein Internet: Riesige Störung bei 1&1 und Vodafone

Der Provider 1&1 hat zur Stunde mit schwerwiegenden Problemen zu kämpfen. Tausende Internetkunden sind derzeit vom weltweiten Datennetz abgekoppelt. Auch Telefongespräche im Festnetz sind an betroffenen Anschlüssen aktuell nicht möglich. Erste Probleme traten schon in den Mittagsstunden auf, bis jetzt ist die Störung nicht aus der Welt geschafft. Inzwischen hat 1&1 die Schwierigkeiten offiziell bestätigt. Mehr noch: Auch bei Vodafone kommt es aktuell zu weitreichenden Problemen. Selbst die Telekom scheint nicht komplett von der Internetstörung ausgeschlossen zu sein.

1&1 Kunden ohne Internetzugang

Seit circa 12 Uhr schnellen die Störungsmeldungen in einschlägigen Internetforen in die Höhe. „Kein Internet/Telefon in Koblenz“, weiß ein Nutzer bei allestörungen.de zu berichten. Ein anderer schreibt: „44357 Dortmund seit circa 15:45 Uhr kein Internet“. In das gleiche Rohr blasen viele andere Kunden, die derzeit über ihren 1&1-DSL-Anschluss keine Internetverbindung mehr aufbauen können.

Gegen 17 Uhr ließ 1&1 bei Twitter zunächst wissen, dass es „im Vorwahlbereich 020 zu Einschränkungen bei der Internetnutzung kommen“ könne. Eine Stunde später wurde diese Bestätigung einer Störung noch erweitert. Im gesamten Vorwahlbereich 02x und 05x seien Schwierigkeiten bei der Interneteinwahl möglich, so das Unternehmen aus dem Westerwald.

Aktualisierung: Aktuell kann es im gesamten Vorwahlbereich 02x und 05x zu Einschränkungen bei der Internetnutzung kommen. Die Ursache liegt bei einem unserer Netzpartner, mit dem wir bereits im engen Austausch stehen. Wir informieren, sobald die Störung behoben wurde. — 1&1 Deutschland (@1und1) November 10, 2020

Massive Probleme auch bei Vodafone

Und auch einen Hinweis darauf, worin die Ursache liegt, lieferte 1&1 gleich mit. Probleme bei einem namentlich nicht näher genannten Netzpartner seien Schuld am aktuellen Dilemma. Man stehe mit diesem bereits im engen Austausch. Wie lange die Störung allerdings im Detail noch andauern wird, dazu machte 1&1 bisher noch keine Angaben.

Auch bei der Deutschen Telekom ist das Aufkommen an Störungsmeldungen seit den Mittagsstunden erhöht. Allerdings auf einem noch vergleichsweise überschaubaren Niveau. Noch viel stärker aber betreffen die Probleme aktuell Kunden von Vodafone. Hier schnellten die Meldungen zu Problemen mit der Interneteinwahl bei allestörungen.de schon gegen 12 Uhr in die Höhe. Gegen 15 Uhr folgte dann eine zweite Welle, die bis 18 Uhr auf mehr als 12.000 Meldungen ausuferte. Kein Wunder: In den Abendstunden nutzen die meisten Kunden zu Hause ihren Internetanschluss.

Im Kundenforum bestätigt auch Vodafone die aktuellen Schwierigkeiten. Nicht nur Internet und Telefon seien gestört, sondern auch Fernsehen über DSL (IPTV). Techniker hätten Einschränkungen im Routing festgestellt und seien bereits dabei, diese zu beheben. Die Arbeiten dauerten seit den Mittagsstunden an.

Erst gegen 19 Uhr meldeten sich erste Nutzer mit dem Hinweis, dass eine Interneteinwahl wieder möglich sei. Bis alle Kunden wieder im Internet surfen können, kann es aber trotzdem noch dauern. Unter Umständen kann es helfen, den DSL-Router neu zu starten, damit eine Interneteinwahl wieder möglich ist.