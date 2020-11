Das Mobilfunknetz von Vodafone weist derzeit eine heftige Störung auf. Zig tausende Kunden berichten von Totalausfällen. Der Netzbetreiber hat das Problem auf Twitter bestätigt. „Das scheint gerade eine größere Störung zu sein“, teilt Vodafone mit. Wie die Live-Störungskarte zeigt, sind Kunden in ganz Deutschland betroffen. Viele Nutzer melden, ihre SIM-Karte sei nicht registriert. Ob Telefonate oder mobile Daten: Nichts scheint mehr zu gehen.

Gesamtes Netz lahmgelegt – das ist der banale Grund

Die Meldungen, die unter anderem bei allestörungen.de eingehen, sind keine Einzelfälle. Vielmehr melden sich seit Donnerstag circa 14 Uhr zig tausend Betroffene. Sekündlich gehen neue Kommentare ein, die alle den gleichen Inhalt haben: Nichts geht mehr. Dabei sind es nicht nur Kunden von Vodafone, die mit Problemen zu kämpfen haben. Auch Kunden von Providern wie 1&1 oder Mobilcom Debitel und Discountern wie Otelo oder Klarmobil melden heftige Probleme. Mittlerweile scheint die Störung aber stark abzuebben.

Nach Angaben von Vodafone seien mehr als 100.000 Kunden betroffen gewesen und konnten das Netz nicht nutzen. Der Grund: Ausfall eines zentralen Steuerungselements für die Standorte in München, Frankfurt und Berlin, so der Netzbetreiber. Alle die von der Störung betroffen waren, konnten sich nicht ins Netz einbuchen und keine Datenverbindungen aufbauen. Seit 17 Uhr am gestrigen Donnerstag normalisiere sich der Verkehr. „Unsere Technikexperten arbeiten mit Hochdruck an der genauen Ursachenanalyse und nachhaltigen Entstörung“, verspricht Vodafone. „Die Netzelement werden in der Nacht und am Morgen sehr eng beobachtet.“

Die schnelle Lösung

Dennoch haben immer noch einige Kunden Probleme und können auf ihrem Smartphone keine Verbindung herstellen. Jedoch berichten viele Nutzer, dass ein Neustart des Handys Abhilfe schaffe.

Erst vor wenigen Tagen hatte Vodafone mit einer massiven Störung zu kämpfen. Dabei war im Vergleich zur aktuellen Störung Internet, Telefon und Fernsehen über DSL (IPTV) gestört. Techniker hätten Einschränkungen im Routing festgestellt, hieß es. Probleme bei eines namentlich nicht näher genannten Netzpartners sollen Schuld gewesen sein, hieß es seitens der Düsseldorfer. Im DSL-Bereich hat der Netzbetreiber aktuell aber wohl keine Probleme.