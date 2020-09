Hintergrund des Ausfalls sind Arbeiten an einem Sendemast in Schwerin. Denn wie der Betreiber der Sendeanlage, Media Broadcast, mitteile, finden an dem Mast wichtige Arbeiten statt. Sie dienen der zukünftigen Verbesserung und Erweiterung des digitalen Hörfunkempfangs. Dazu werde man an dem Sendemast, der unmittelbar neben dem Fernsehturm Schwerin steht, umfangreiche Antennen-Bauarbeiten durchfuhren. Die Abschaltung der Sender ist zum Schutz der Monteure direkt an den Antennen notwendig.

„Durch die Umbauarbeiten kann es in der Region zu zeitweisen Beeinträchtigungen und Unterbrechungen beim Empfang von Fernsehprogrammen via DVB-T2 HD und freenet TV sowie beim Radioempfang via UKW kommen“, teilte Media Broadcast mit. Betroffen davon seien TV-Programme von ARD, NDR, ZDF sowie private Programme des freenet TV Pakets und Hörfunkprogramme des NDR, Deutschlandradio und privater Radiosender.

Allgemein heißt es aber, dass wochentags ab dem späten Nachmittag und an den Wochenenden (mit Ausnahme von zwei Samstagen) keine Arbeiten stattfinden. Zu diesen Zeiten ist der Empfang aller Programme normal möglich. Ansonsten gibt es unterschiedliche Zeiten für geplante Störungen und Ausfalle in Schwerin. Durch die Sendestärke des Senders sind die Ausfälle jedoch nicht nur in der Landeshauptstadt, sondern auch in weiten Teilen Mecklenburg-Vorpommerns zu spüren.

Jetzt weiterlesen Die besten Radio-Apps für Android + Geheimtipp

Diese Störungen und Ausfälle sind geplant

Ausfall der TV-Sender „Das Erste HD“, „One HD“, „Phoenix HD“, „arte HD, „tagesschau 24 HD“, „NDR MV HD“, „RBB HD“, „MDR HD“, „WDR HD“, „BR HD“, „ZDF HD“, „ZDF neo HD“, „ZDFinfo HD“, „3sat HD“, „Kika HD“ sowie aller Sender von „freenet TV“ (unter anderem „RTL HD“, „Sat.1 HD“, „RTL2 HD“, „ProSieben HD“, „Vox HD“ und „Kabel 1 HD“ am 4. September 2020, 7. September 2020, sowie 22., 23. und 24. September 2020 jeweils von 7:30 Uhr bis 16:30 Uhr. An allen anderen Tagen im Zeitraum zwischen dem 8. und 28. September senden die Fernsehsender mit weniger Leistung. Das kann zu Störungen in Randgebieten führen.

Auch beim Radio sind Ausfälle geplant. Am 1., 2. und 3. September sowie am 29. und 30. September und 29. September, 1. Oktober und 2. Oktober werden die folgenden Sender für bis zu 30 Minuten nicht zu empfangen sein: „NDR 1 Radio MV“ (92,8 MHz), „NDR 2“ (98,5 MHz), „NDR Kultur“ (89,2 MHz), „NDR Info“ (105,3 MHz), „N-Joy“ (99,5 MHz), „Deutschlandfunk“ (106,3 MHz), „Deutschlandfunk Kultur“ (95,3 MHz), „Antenne MV“ (101,3 MHz) sowie „Ostseewelle“ (107,3 MHz).