DKB Störung: Banking nicht nutzbar – das ist der Grund

Für einige DKB-Kunden mögen Erinnerungen wach werden. Vor etwas mehr als einem Jahr hatte die Onlinebank DKB mit massiven Problemen zu kämpfen. Gleich mehrfach vielen die Banking-Systeme der Bank aus. Du konntest weder auf dein Konto zugreifen noch mit Wertpapieren handeln. Das war besonders bitter, da die DKB Störung an einem Mittwoch stattfand – also einem Börsentag. Schon in den Wochen vorher gab es immer wieder Probleme bei der Bank. Das Unternehmen war einem Cyberangriff ausgesetzt.

Jetzt aber handelt es sich nicht um eine Störung. Es sind geplante Wartungsarbeiten, die die DKB vornimmt. Doch diese dauern vergleichsweise lange: Von Samstag, dem 5. Juni um 19 Uhr bis zum Sonntag, dem 6. Juni gegen 15.30 Uhr, so die Ankündigung der DKB.

DKB Störung: Wartungsarbeiten bis Sonntagnachmittag

In einer Mitteilung, die Kunden der Bank seit einigen Tagen nach dem Login sehen, heißt es: „Aufgrund von regelmäßig notwendigen Wartungsarbeiten steht von Samstag (05.06.2021) ab ca. 19 Uhr bis Sonntag (06.06.2021) um 15:30 Uhr das Banking nicht zur Verfügung. Auch telefonische Auskünfte sind leider nur begrenzt möglich. Wir bitten um Verständnis!“ Was genau die Bank im Hintergrund macht, erklärt sie nicht.

Der Wartungstermin ist immerhin so gelegt, dass die DKB Störung zumindest im Wertpapierhandel keinen Schaden anrichten kann. Zu diesem Zeitpunkt kannst du keine Aktien handeln – nicht einmal außerbörslich. Willst du hingegen deine Rechnungen bezahlen und eine Überweisung eingeben, musst du bis Sonntagabend warten.

Kartenzahlung nicht betroffen, aber…

Das Bezahlen mit der Visa-Card der DKB oder der V-Pay/Girocard ist von den Wartungsarbeiten nicht betroffen. Du kannst also weiterhin Geld am Automaten abheben und auch mit den Karten oder über Google Pay und Apple Pay bezahlen.

Aufregung gab es zuletzt in Bezug auf die DKB an anderer Stelle. Das Unternehmen plant, sein Angebot umzugestalten. So ist geplant, die kostenlose Kreditkarte abzuschaffen und diese in eine Debitkarte zu wandeln. Außerdem denkt die DKB laut darüber nach, die Girocard-Funktion nur noch bei expliziter Nachfrage anzubieten. Diese brauchst du in Geschäften, die „Nur EC-Karten“ annehmen.