Bahn Störung nach Orkan "Nadia": Verspätungen und Ausfälle

Das Sturmtief „Nadia“ hat vor allem in Norden und im Nordosten von Deutschland ins Chaos gestürzt. In Hamburg kam es zu einer schweren Sturmflut, in deren Folge die Elbe über die Ufer trat. In Berlin rief die Feuerwehr den Katastrophenfall aus. Und auch bei der Deutschen Bahn sorgt der Orkan, der in der Spitze mit bis zu 140 km/h über das Land fegt, aktuell für Einschränkungen.

Viele Bahn-Strecken aktuell blockiert

Die Bahn warnt ihre Kunden, dass es in den betroffenen Regionen aufgrund von Unwetterschäden zu Verspätungen und Zugausfällen im Bahnverkehr kommt. Vor allem umgestürzte Bäume dürften im Moment vielerorts für Schwierigkeiten im Bahnverkehr sorgen. Und wenn auch Oberleitungen zerstört sind, ist mit längerfristigen Problemen zu rechnen.

Betroffen sind nicht nur viele Verbindungen im Nah- und Regionalverkehr. Auch im Fernverkehr kommt es am Sonntag auf mehreren Linien zu Problemen. Und weil diese Züge in der Regel überregional unterwegs sind, können sich die Verspätungen auch auf Fahrten auswirken, die für Reisende erst im Süden oder in der Mitte Deutschlands beginnen.

Konkret warnt die Bahn aktuell vor Einschränkungen auf den folgenden Fernverkehrslinien:

Hamburg – Stralsund – Ostseebad Binz : ICE- & IC-Züge fallen auf diesem Streckenabschnitt aus

: ICE- & IC-Züge fallen auf diesem Streckenabschnitt aus Ostseebad Binz – Stralsund – Berlin : ICE-Züge fallen auf diesem Streckenabschnitt aus

: ICE-Züge fallen auf diesem Streckenabschnitt aus Bremen – Hamburg : ICE- und IC- sowie EC-Züge verspäten sich, da die Strecke nur eingleisig befahrbar ist

: ICE- und IC- sowie EC-Züge verspäten sich, da die Strecke nur eingleisig befahrbar ist Rostock – Hamburg / Berlin : Verkehr mit ICE- und IC-Zügen aktuell stark beeinträchtigt. Kurzfristige Verspätungen und Zugausfälle möglich.

: Verkehr mit ICE- und IC-Zügen aktuell stark beeinträchtigt. Kurzfristige Verspätungen und Zugausfälle möglich. Hamburg – Flensburg – Padborg (DK): IC-Züge nach Dänemark verkehren vorübergehend nicht mehr.

Zugbindung ab 20 Minuten Verspätung aufgehoben

Die Deutsche Bahn empfiehlt, die App „DB Navigator“ zu nutzen, um sich über aktuelle Reisealternativen zu informieren. Alternativ steht die Bahn-Hotline unter der Rufnummer 030/2970 zur Verfügung. Eine mögliche Zugbindung ist für alle Reisenden übrigens aufgehoben, sobald absehbar ist, dass am Zielort mit einer Verspätung von mindestens 20 Minuten zu rechnen ist. Nutzt du allerdings einen alternativen Zug, verlierst du den Anspruch auf deine ggf. getätigte Reservierung.

Über die Homepage der Deutschen Bahn ist es möglich, sich über die aktuellen Störungen im Detail zu informieren. Verspätungen musst du aber natürlich nicht nur bei der Deutschen Bahn einkalkulieren. Auch bei privaten Bahnunternehmen kommt es aufgrund des Orkans „Nadia“ zu Verspätungen. Zum Beispiel auch bei Flixtrain.

Für die kommenden Tage musst du im Bahnverkehr übrigens mit weiteren Einschränkungen rechnen. Mindestens bis Mittwoch sollen nämlich weitere Tiefdrucksysteme für die Entwicklung von weiteren Stürmen sorgen.