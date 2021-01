Wer schon einmal 50 Minuten durch Vinyasas geflogen ist, weiß, dass Yoga zwar viel mit innerer und äußerer Ruhe, Atemkontrolle und statischen Übungen zu tun hat. Es kann jedoch auch sehr anstrengend sein. Nicht nur deshalb sollten Anfänger wie auch Fortgeschrittene darauf achten, sich nicht zu überfordern. Das ist eine der größten Herausforderungen, wenn man kostenlos Yoga bei Youtube nutzt. Denn hier gibt es keinen Trainer, der dir sagt, was du falsch machst, wieviel du trainieren und was genau du an welchem Tag durchziehen sollst.

Starte im Zweifel also nicht mit langen und fordernden Videos. Alle drei Youtube-Channel, die wir dir hier empfehlen, haben zum Start viele Anfänger-Videos und Übungen, die dich in die Yoga-Welt einführen. Das Beste daran: Nicht nur die Yoga-Videos sind kostenlos, auch die Ausrüstung ist zum Start sehr kostengünstig. Im Zweifel startest du einfach auf einem Teppich oder dem blanken Boden. Mehr Komfort bringt dir eine Yogamatte, die es beispielsweise bei Amazon zuhauf gibt. Faustregel ist dabei: Je dynamischer dein Yoga ist, desto dünner sollte die Matte sein. Zum Start empfehlen wir dir eine etwas kräftigere Matte mit mindestens 6mm Dicke.

Auch den Rest der Ausstattung kannst du vorerst improvisieren. Bei manchen Übungen ist es ratsam, einen Yogaklotz zu benutzen. Doch den kannst du zum Start auch durch ein dickes Buch oder etwas ähnlichem ersetzen. Das Gleiche gilt für Yogabekleidung. Eine Jogginghose und ein normales Shirt genügen zum Start ganz sicher. Wenn du tiefer einsteigen willst, wirst du ebenfalls auf Amazon fündig. Klötze gibt es dort zumeist aus Kork oder EVA.

Mady Morrison mit deutscher Anleitung – Empfehlung für Anfänger

Der Kanal von Mady Morisson hat einen besonderen Vorteil: Die Anleitungen und Anweisungen sind in deutscher Sprache. Das ist gerade beim Yoga für Anfänger sehr wichtig. In vielen Positionen ist es nämlich nicht möglich auf den Fernseher, den Laptop, das Tablet oder das Handy zu schauen. Spätestens dann sollte man die Anweisungen der Yogi verstehen, was mit den vielen Fachbegriffen, die immer wieder benutzt werden, in einer fremden Sprache schwerer fällt. Mady Morrison hat noch zwei weitere Pluspunkte. Sie bietet von Anfänger bis zum sehr ambitionierten Yogi alles an. Dazu kommt, dass sie auch herkömmliche Workouts für zuhause bereitstellt. Damit bietet sie das beste Rundumpaket an.

Yoga with Adriene – Der Shootingstar

Adriene ist eine der bekanntesten Yoga-Youtuberinnen der Welt und führt dich mit ihrem Hund Benji durch vergleichsweise viele Videos. Diese sind aber zumeist gut strukturiert und so findet man sich leicht zurecht. Sie bietet Yoga-Serien, die du täglich verfolgen kannst und auch “Evergreen”-Videos, wie Yoga gegen Rückenschmerzen oder Yoga-Videos für bestimmte Berufsgruppen, zum Beispiel Lehrer und Schreibtisch-Täter. Dazu stellt sie Videos ins Netz, in denen sie einen Ausgleich für bestimmte Sportarten schafft. Bist du also gestern 10 Kilometer gelaufen, ist heute eine Session Yoga with Adriene zum Regenerieren angesagt.

Breath and Flow – Der Channel auch für Männer

Ja, die Überschrift ist etwas irreführend. Denn es spricht nichts dagegen, Mady Morrison oder Adrian auch als Mann zu folgen und mit ihnen Yoga zu betreiben. Wer aber lieber einem Mann zusehen will, ist bei Breath and Flow richtig. In diesem Channel kannst du es dir aussuchen, ob du mit einem Mann oder einer Frau durch die Vinyasas streifst. Der Youtube-Channel bietet sich also auch für Paare an und bringt den männlichen Couch-Potato in deiner Partnerschaft vielleicht auch dazu, mit dir Yoga zu machen. Weitere Stärken des Channels: Von Meditation bis zu dynamischen und kraftraubenden Übungen ist alles dabei und man findet sich gut zurecht. So kannst du Übungen nach Länge auswählen und beispielsweise einen 7-Tage-Anfängerkurs durchlaufen.

