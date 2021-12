WhatsApp-Sprüche für Weihnachten: Die schönsten Grüße für Familie und Freunde Simone Warnke 6 Minuten

Wie sagt man so schön? Weihnachten ist das Fest der Liebe. Deswegen gehören Familie und Freunde an Weihnachten zur obersten Priorität. Wie du ihnen mit Sprüchen, Bildern, Gifs und Co. über WhatsApp eine Freude machst, zeigen wir dir.