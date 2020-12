Weihnachtsfilme bei Disney+: Die Top-Filme zum Fest

Tolle Filme gibt es auf Disney+ zuhauf. Vor allem mit Kindern kann man sich viele besinnliche Stunden vor dem TV zusammentun und die stille Zeit entspannt genießen. Doch nicht nur plüschige Filme zur Weihnachtszeit sind im Angebot von Disney+. Wir haben deshalb auch etwas andere Filme herausgesucht.

Wenn du wegen Corona deine Familie oder Freunde nicht vor Ort hast, kannst du aber trotzdem einen Filmabend gemeinsam gestalten. Das geht über Disney+ Groupwatch. Mit der Funktion können du und andere zusammen den gleichen Film zur gleichen Zeit sehen. Und wenn ein Mitglied der Gruppe gerade Glühwein holt, pausiert er oder sie den Film direkt für alle mit. Haben deine Liebsten noch kein Disney+, kannst du ihnen ein solches Abo auch zu Weihnachten schenken. Das geht über das Jahres-Abo von Disney+.

Die besten Weihnachtsfilme auf Disney+: Der Klassiker

Disney Plus hat mit dem Film „Eine Weihnachtsgeschichte“ einen Klassiker geschaffen, der etwas weniger ausgelutscht ist als beispielsweise die ganze Kevin-Allein-Zuhaus-Serie oder „Das Wunder von Manhatten“. Wer also auf Nummer sicher gehen will und quasi alle zufriedenstellen mag, ist hier am rechten Fleck.

Ein Tipp für Paare und Romantiker ist der Film von James Hayman, der am Tag vor Weihnachten spielt. „Die 12 Weihnachts-Dates“ sind eine Abfolge des gleichen Treffens zweier Seelen auf ihrem Weg zur Liebe. Denn Kate, die Hauptdarstellerin, will nicht so recht an sie glauben, nachdem sie gerade eine Trennung hinter sich gebracht hat.

Fantastisch! Weihnachtsfilme bei Disney+ für Fantasy-Fans

Die „Chroniken von Narnia“ sind eine fantasievolle Verfilmung der Bücher, die von Clive Staples Lewis geschrieben worden sind. Sie entführen die ganze Familie weit weg aus der Realität und rein in die zauberhafte Welt von Narnia. Vor allem die Flucht aus der Tristesse rund um Corona, einem etwas stilleren Weihnachten und dem Verzicht auf Freunde und Familie ist hier der entscheidende Faktor. Also Realität aus und Film an.

Der beste alternative Weihnachtsfilm bei Disney+

Willst du Weihnachtsfeeling, aber hast keine Lust auf den ganzen Kitsch, Geknutsche und langweilige Disney-Blümchen-Optik? Dann empfehlen wir dir vor allem „Nightmare before Christmas“. Das als Film getarnte Musical strotzt vor schwarzem Humor, witzigen Charakteren und einem Helden, der das Beste will, aber Chaos produziert. Das Lexikon des internationalen Films beschreibt ihn als „ebenso düsterer und romantischer wie bewegender und komischer Atmosphäre angesiedelter Puppentrickfilm“. Dazu wird „Nightmare before Christmas“ als „kleines Meisterwerk des surrealen Kinos“ geadelt. Kein Wunder, basiert er doch auf einer Geschichte und wird Produziert von Tim Burton.

Die Simpsons an Weihnachten

Die Simpsons sind schon lange Teil der Disney+-Welt und mittlerweile in unzähligen Folgen zu sehen. Doch was hat das mit Weihnachten zu tun? In vielen Staffeln der Simpsons gab es spezielle Weihnachtsfolgen. Disney+ bündelt sie und heraus kommt eine 18-teilige Weihnachts-Simpsons-Flut, die nicht nur für Fans der gelben Familie sehenswert ist.

Schluss mit der Glotze: Disney+ bringt Feuer ins Wohnzimmer

Noch besser als all die Filme ist es, seine Zeit mit der Familie zu verbringen. Zu Weihnachten gibt es eben nicht nur Filme, sondern vielleicht auch interessante Gespräche, Telefonate oder Video-Chats. Und wer hier noch nach ein bisschen Wohligkeit sucht, dem kann Disney+ mit „Schloss Arendelle Weihnachtsscheit“ helfen. Hier brennt einfach ein Kaminfeuer. Das schmückt nicht nur das Wohnzimmer, sondern auch den Hintergrund bei der nächsten Video-Schalte mit der Familie und den Freunden.

Disney+ wird teurer

Kurz vor Weihnachten hat Disney angekündigt, seinen Dienst Disney+ teurer zu machen. Das schlägt sich zwar noch nicht auf Weihnachten durch, aber ist einen genauen Blick wert. Wenn du Disney+ nicht mehr in Anspruch nehmen willst, ist eine rechtzeitige Kündigung nötig. Alle Informationen dazu, wie du Disney+ einfach und unkompliziert kündigen kannst, haben wir in einem separaten Artikel zusammengefasst:

Jetzt weiterlesen Disney Plus kündigen: So kannst du das Disney+-Abo widerrufen

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.