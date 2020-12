Jeder, der Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video und Co. abonniert hat, kennt den Stress der oft entsteht, sobald man sich einen Film aus der Fülle des Angebots aussuchen muss. Meist verbringt man mehr Zeit mit der Suche als mit dem Film an sich. Das lineare Fernsehangebot hat den Vorteil, dass einem die Entscheidung durch feste Sendetermine ganz einfach abgenommen wird. Auch zur Weihnachtszeit, denn zwischen Ende November und Silvester läuft ein Weihnachtsklassiker nach dem anderen – beispielsweise Familie Heinz Becker oder Weihnachten bei den Hoppenstedts. Wir haben für dich gesucht und zeigen dir, welcher Weihnachtsfilm wann und wo im Dezember zu sehen ist.

Kevin – Allein zu Haus

Kevin McCallister, der Name ist Programm – und das nicht nur für die „Feuchten Banditen“ Marv und Harry. Die Komödie rund um den 8-Jährigen, der von seiner Familie in den Weihnachtsferien zuhause vergessen wird, gehört fest in das Filmprogramm der Weihnachtszeit.

Sendetermine: 24. Dezember, 20:15 Uhr auf Sat.1



Mit Sack und Pack in den Wagen, alle Kinder durchgezählt und ab zum Flughafen. Doch ist Kevin mit dabei? Familie MacCallister wagt den nächsten Weihnachtsurlaub im sonnigen Florida und dieses Mal ist Kevin nicht vergessen worden. Doch die nächste Katastrophe ist nicht weit entfernt: Zu viele Menschen, Hektik und Kevin geht im Flughafengewusel unter. Nächster Halt: New York. Und dort warten bereits zwei alte Freunde auf ihn. Laut der Zeitschrift TVSpielfilm läuft „Kevin – Allein in New York“ wie im vergangenen Jahr am 25. Dezember auf Sat.1 zur Primetime.

Santa Clause – Eine schöne Bescherung

„Es erhob sich ein Gepolter auf dem Dach der Familie Wolter…“ Scott Calvin bringt seinen Sohn Charlie am Weihnachtsabend zu Bett, eine Weihnachtsgeschichte auf den Lippen. Doch halt – da war doch was, ein Geräusch, ein Gemurmel – ein Gepolter? Niemand geringerer als der Weihnachtsmann höchstpersönlich landet auf dem Dach der Calvins und stürzt prompt vom Haus. Scott findet in dessen Jackentasche eine Visitenkarte mit der Aufschrift: „Santa Clause, Nordpol“. Auf dem Dach scharren die Rentiere mit den Hufen. Weihnachten steht auf dem Spiel – was nun?

„Santa Clause – Eine schöne Bescherung“ im Fernsehen: 16. Dezember, 20:15 Uhr auf VOX 23. Dezember, 20.15 Uhr auf Disney Channel 24. Dezember, 22:30 Uhr auf Disney Channel



Schöne Bescherung

Weihnachten mit den Griswolds ist – nervenaufreibend. Ein Eichhörnchen im Tannenbaum, schwerhörige Großeltern, ein Prolet als Cousin und Onkel, eine Explosion und zu allem übel auch noch eine ausbleibende Weihnachtsgratifikation. Doch Clark lässt sich nicht beirren und bringt erst einmal eine Weihnachtsbeleuchtung mit 25.000 Glühbirnen am Haus an. Eine Komödie, die man auf keinen Fall verpassen sollte.

Übrigens: Wer hat ihn erkannt? Der „Big Bang Theory“-Star Johnny Galecki (Dr. Leonard Hofstadter) spielte 1989 in der turbulenten Weihnachtskomödie den kleinen Russel Griswold.

Sendetermine 2020: 24. Dezember, 22:25 Uhr auf Sat.1 26. Dezember, 13:40 Uhr auf Sat.1



Der Polarexpress

Gibt es den Weihnachtsmann wirklich? Ein kleiner Junge ist sich nicht so sicher, klammert sich aber verzweifelt an die Hoffnung, ein bestimmtes Geräusch zu hören: ein Glöckchen. Und da hört er es: Es scheppert und rappelt – und ein Zug fährt in der Nacht vor Heiligabend vor. Der Schaffner lädt ihn ein, einzusteigen und mit zum Nordpol zu fahren. Eine abenteuerliche Reise beginnt mit Tom Hanks in der Hauptrolle.

„Der Polarexpress“ im Fernsehen: 6. Dezember, 11:50 Uhr auf Super RTL



Tatsächlich…Liebe

Romantisch darf es an Weihnachten auch werden. Ein absoluter Klassiker aus der Reihe der romantischen Komödien ist „Tatsächlich…Liebe“. Insgesamt neun Paare und Familien erleben in der Vorweihnachtszeits turbulente und überraschende Tage, in denen sie sich verlieben, streiten und wieder zueinander finden. Der Film überzeugt mit einer starken Besetzung, unter anderem mit Alan Rickman, Hugh Grant, Keira Knightley oder auch den deutschen Stars Heike Makatsch und Claudia Schiffer.

Sendetermine von „Tatsächlich…Liebe“: 20. Dezember, 20:15 Uhr auf ZDFneo 24. Dezember, 23:35 Uhr im ZDF



Der Grinch

Weihnachten? Pah! Der Grinch kann Weihnachten nicht leiden und macht deswegen den Bewohnern von Whoville jedes Jahr aufs neue die Feiertage zum Graus. Die grüne Kreatur hat dabei aber nicht mit der kleinen Cindy gerechnet, die erkennt, dass der ganze Ekel vor Weihnachten eigentlich auf schlimme Kindheitserlebnisse zurückzuführen ist. Sie versucht ihm zu helfen – und zeitgleich Weihnachten zu retten.

„Der Grinch“ ist vielfach verfilmt worden. Doch die Verfilmung mit Jim Carrey in der Hauptrolle ist die mittlerweile bekannteste. Alternativ kann man auch auf die Filme „A Christmas Carol – Die Nacht vor Weihnachten“ oder „Die drei Geister, die ich rief“ zurückgreifen. Ursprünglich eine Geschichte von Charles Dickens, erzählt sie die Geschichte von Ebenezer Scrooge, der Weihnachten genauso wenig leiden kann wie der Grinch.

Sendetermine von „Der Grinch“: 12. Dezember, 20:15 Uhr auf Super RTL 13. Dezember, 22:15 Uhr auf Super RTL 24. Dezember, 15:10 Uhr auf RTL



Sissi

Romy Schneider wurde mit ihrer Rolle der „Sissi“ über die Grenzen hinaus zum Schauspielstar. In ihrer Paraderolle verkörpert sie Sissi, die durch die Heirat mit Franz Joseph zur Kaiserin von Österreich wird. Drei Teile zeigen den Aufstieg Sissis sowie ihren Fall durch die Zwänge des Hofstaats und dem Konflikt ihrer Schwiegermutter. Ein prunkvoller Film aus den 1950er Jahren, der an keinem Weihnachtsfest fehlen darf.

„Sissi“ im Fernsehen: 25. Dezember, 14:55 Uhr in der ARD (erster Teil) 25. Dezember, 16:40 Uhr in der ARD (zweiter Teil) 26. Dezember, 16:45 Uhr in der ARD (dritter Teil)



Der kleine Lord

Von einfachen Verhältnissen in New York hin zur Aristokratie in England. Der 8-jährige Ceddie Errol lebt mit seiner Mutter in den USA, sein Vater ist bereits verstorben. Seinen Großvater, Earl von Dorincourt, hat er bis dahin nie kennengelernt. Der Grund: Die Familien sind zerstritten. Doch es kommt, wie es kommen muss: Ceddie wird eines Tages den Besitz des Großvaters erben und Lord Fauntleroy – der kleine Lord – werden. Die Einladung nach England lässt nicht lang auf sich warten.

Dann läuft „Der kleine Lord“ im Fernsehen: 18. Dezember, 20:15 Uhr in der ARD 26. Dezember, 11:10 Uhr in der ARD



Ist das Leben nicht schön

Was passiert, wenn ein Mensch gar nicht geboren worden wäre? George Bailey hat es satt und vor allem mit finanziellen Engpässen zu kämpfen. Zuhause wartet seine Frau mit den vier gemeinsamen Kindern. George beschließt, dass das Leben der anderen ohne ihn besser ist und stürzt sich von einer Brücke. Doch er wird gerettet – von niemand geringerem als dem Engel Clarence. Der zeigt ihm, wie das Leben seiner Mitmenschen ohne ihn verlaufen wäre – und wie schön das Leben tatsächlich ist.

Sendetermine an Weihnachten 2020: 24. Dezember, 21:50 Uhr auf ServusTV 29. Dezember, 20:15 Uhr auf arte 31. Dezember, 15:10 Uhr auf arte



Single Bells

Wer auf deutschsprachige Filme Wert legt, sollte sich mit der österreichischen Produktion „Single Bells“ bekannt machen. Luise und ihr Mann Jo wollen eigentlich einfach nur ein gemütliches Weihnachtsfest mit ihren Kindern verbringen. Die Rechnung haben sie ohne ihre Mütter gemacht: Die aufgedrehte Lilibet und die Omama Mitzerl, die sich nicht ausstehen können. Zu allem Überfluss schneit auch noch Luises Schwester Kati herein, die das chaotische Weihnachtsfest mit ihrem Beziehungs-Aus auf die Spitze treibt. Eine Fortsetzung gibt es übrigens im zweiten Teil „O Palmenbaum“.

„Single Bells“ im Fernsehen: 4. Dezember, 20:15 auf ORF1 7. Dezember, 10:30 Uhr auf ORF1