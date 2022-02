Valentinstag bei Disney+: Diese 5 Liebesfilme darfst du nicht verpassen

Heute ist Valentinstag – Der Tag der Liebe. Was spricht also gegen einen Liebesfilmmarathon auf Disney+? Das fehlende Abo könnte ein Grund sein. Doch auch das ist kein Problem. Denn auch für Amazon Prime Video, Netflix und Sky haben wir dir die besten zu Valentinstag herausgesucht.

Der Klassiker unter den Liebesfilmen auf Disney+

Während du schliefst

Der aus dem Jahr 1995 stammende Schnulzen-Klassiker „Während du schliefst“ zeigt Sandra Bullock, alias Lucy als verliebte Ticketkäuferin, die ihrem Herzblatt Peter das Leben rettet. Während Peter im Koma liegt, verstrickt sich ihr Leben mit der Großfamilie von Peter. Grund dafür: Alle denken, Peter und Sie sind ein Paar. Dabei kennt Peter seine vermeintliche Liebe gar nicht.

Pretty Woman

Richard Gere und Julia Roberts in zwei ihrer berühmtesten Rollen: er Geschäftsmann, sie Prostituierte. Doch ist es das Geld, das die beiden aneinander bindet? Oder sind es Werte und Moral, die am Ende aus einem Geschäft eine Beziehung machen? Die Antwort gibt es bei Disney+ zu Valentinstag.

Titanic

Dieser Filmtipp aus den romantischen 90er-Jahren hat es in sich. Denn mit Titanic bringt dir Disney+ nicht nur viel Romantik ins Wohnzimmer, sondern auch den lange Zeit erfolgreichsten Film der Welt. Dazu trug nicht nur eine bombastische Produktion, sondern auch eine ganze Armada an Superstars bei. Ob Regie durch James Cameron, die Hauptdarsteller Leonardo DiCaprio und Kate Winslet oder die Filmmusik, gesungen von Céline Dion, alles wurde in Superlativen erstellt. Was herauskam ist hinlänglich bekannt. Unter anderem 11 Oscars und ein Einspielergebnis von über 1,8 Mrd. US-Dollar.

Aimée und Jaguar

In den Horror des nationalsozialistischen Deutschlands in den 40er-Jahren eingebettet findet die tragische Liebesgeschichte von Aimée und Jaguar statt. Die beiden Frauen finden im Zweiten Weltkrieg zueinander, der jedoch auch ihr Schicksal besiegeln wird. Der Film aus dem Jahr 1999 hat unter anderem den deutschen Filmpreis und einen silbernen Bären gewonnen. Er war zudem nominiert als „Bester fremdsprachiger Film“ bei den Golden Globes im Jahr 2000.

Susi und Strolch – Mehr als Spaghetti

Die Spaghetti-Szene aus Susi und Strolch ist wohl jedem ein Begriff, doch hast du den Film tatsächlich schon einmal komplett gesehen? Wenn nicht, ist diesen Valentinstag der richtige Moment dafür. Denn trotz seines Alters von fast 70 Jahren hat der Liebesfilm um die beiden Hündchen aus so unterschiedlichen Welten nichts an seinem Zauber verloren.

Kurzfilm zum Verlieben an Valentinstag: Paperman auf Disney+

Der Kurzfilm, der im Deutschen Papiermann heißt, ist ein animierter Film über einen Mann, der sich an der Bahnstation in eine Fremde verliebt. Zufällig arbeitet die Angebetete in New York gegenüber seiner Arbeit. Eine urkomische Jagd nach Aufmerksamkeit beginnt. Und das, per Papierflieger. Mit lediglich 6 Minuten Laufzeit halten auch ausgesprochene Valentinstags- und Romantikmuffel den Liebesfilm aus. Eine Empfehlung also an alle Griesgrame und solche, die angeblich keine Zeit für Romantik haben. Hier geht es zum Trailer.

Edward mit den Scherenhänden: die Disney+-Alternative zum Valentinstag

Soll es außergewöhnlich sein und hast du Lust auf abgedrehte Figuren, ist Tim Burtons „Edward mit den Scherenhänden“ unser Tipp. Die Kunstfigur Edward hat darin, wie es der Titel schon verrät, statt Händen Scheren und verdingt sich damit als Gärtner. Doch die tragische Liebe zu einer Frau bringt ihn in Gefahr und ins Visier der Polizei. Starbesetzt mit Jonny Depp und Winona Ryder kommt der Liebesfilm mit Fantasy-Anleihen und im Look der schönen heilen Welt aus dem Jahr 1990 auf 1:45 Stunde Spielzeit. Wer nur mal reinschauen will, hier geht es zum Trailer.