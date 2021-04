TV-Highlights zu Ostern 2021: Die besten Sendungen für Groß und Klein

Streaming-Dienste haben den Vorteil, dass sie eine riesige Vielfalt an thematisch passenden Filmen und Serien auf einem Schlag anbieten. Auch Osterfilme finden sich bei Netflix, Amazon Prime Video und Co. Im Fernsehen ist die Auswahl nicht immer genau auf Ostern zugeschnitten. Stattdessen sind viele Blockbuster und Kinofilme zu sehen. Willst du das lineare Fernsehen in die Digitalzeit holen oder hast du noch keine Möglichkeit auf die Privaten Sender zuzugreifen, kannst du das zurzeit günstig bei waipu.tv nachholen. Welche TV-Highlights an welchem Oster-Feiertag auf dich warten, haben wir für dich zusammengefasst.

TV-Highlights an Ostern für Erwachsene

Der Karfreitag beginnt mit vier gewichtigen Blockbustern: Nicht nur die Sissi-Triologie ist dabei, sondern auch ein Film aus dem Marvel-Universum. Thematisch passend sind indes „Die zehn Gebote“ und „Die größte Geschichte aller Zeiten

Osterfilme an Karfreitag

Die größte Geschichte aller Zeiten – SWR, 11 Uhr

Sissi-Triologie – WDR, ab 12:50 Uhr

Die zehn Gebote – ZDF, 13:50 Uhr

Ant-Man and The Wasp – ProSieben, 20:15 Uhr

Ben Hur – VOX, 20:15 Uhr

Krieg und Frieden – 3sat, 20.15 Uhr

Spartacus – Sat.1 Gold, 20:15 Uhr

An Karsamstag dreht sich in „Auferstanden“ alles um die Wiederauferstehung Jesu und die Zerschlagung seines Mythos. In „Gladiator“ steht indes der römische Feldherr Maximus Decimus Meridius im Mittelpunkt. Wer keine Lust auf historische Streifen hat, findet unter anderem bei ProSieben ebenfalls einen „Weihnachtsklassiker“.

Filme an Karsamstag im Fernsehen

Gladiator – ZDFneo, 20:15 Uhr

Stirb langsam: Ein guter Tag zum Sterben – ProSieben, 20:15 Uhr

A World Beyond – VOX, 20:15 Uhr

Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Heere – RTL2, 20:15 Uhr

Auferstanden – VOX, 22:45 Uhr

Türkisch für Anfänger – ARD, 23:55 Uhr

Am Höhepunkt des Osterfestes bleiben die Filme mit Schwerpunkt Religion außen vor. Stattdessen stellen sich die TV-Sender mit folgenden Blockbustern breit auf:

TV-Programm an Ostersonntag

Plan B für die Liebe – RTL, 10:15 Uhr

Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen – Sat.1, 20:15 Uhr

The Accountant – ProSieben, 20:15 Uhr

Das Leben des Brian – RTL2, 20:15 Uhr

Die Ritter der Kokosnuss – RTL2, 22:05

Avengers: Infinity War – ProSieben, 22:55 Uhr

Das große Oster-Finale erreicht seinen Höhepunkt an Ostermontag, wo vor allem die Verfilmung über das Leben von Elton John heraussticht.

Blockbuster an Ostermontag

Wedding Planer: Verliebt, verlobt, verplant – RTL, 6:45 Uhr

Loriots Ödipussi – ARD, 16:10 Uhr

Rocketman – ProSieben, 20:15 Uhr

Osterfilme für Kinder und Familien im Fernsehen

Auch Kinder und Jugendliche haben ihr eigenes Osterprogramm im Fernsehen. Das fängt mitunter schon in der Früh an und erleichtert so manchen Eltern den Morgen.

Kinderfilme an Karfreitag

Heidi: Kindheit in den Bergen – ZDF, 5:40 Uhr

Prinz Himmelblau und Fee Lupine – ARD, 7:35 Uhr

Eine zauberhafte Überraschung – Kika, 8:20 Uhr

Hanni und Nanni – ZDF, 10:40 Uhr

Die Biene Maja: der Kinofilm – Kika, 15:25 Uhr

An Ostersamstag kommen vor allem Jugendliche auf ihre Kosten, denn es dreht sich bei den TV-Highlights um Liebe. „Die Wilden Hühner“ müssen mit neuen Gefühlen für ihre Erzrivalen, die Pygmäen, klarkommen. Alfons sucht hingegen in „Alfons Zitterbacke“ nach dem Sinn des Lebens.

TV-Highlights für Kinder an Karsamstag

Die Wilden Hühner und die Liebe – ZDF, 8:40 Uhr

Alfons Zitterbacke – ARD, 10:30 Uhr

Anders als bei den „Erwachsenenfilmen“ geht es Ostersonntag im Kinderfilmbereich richtig bunt zu. Der freche „Peter Hase“ strapaziert die Nerven seiner Mitmenschen, Hasenjunge Max sucht nach neuen Abenteuern und „Shreck“ findet endlich zu sich.

Kinderprogramm an Ostersonntag

Die Häschenschule: Jagd nach dem goldenen Ei – ARD, 7:10 Uhr Uhr

Hanni und Nanni 2 – ZDF, 7:35 Uhr

Der kleine Rabe Socke – Kika, 9:25 Uhr

Wicke auf großer Fahrt – Sat.1, 9:35 Uhr

Shrek 2: Der tollkühne Held kehrt zurück – Sat.1, 13:05 Uhr

Shreck der Dritte – Sat.1, 16:35 Uhr

Shaun das Schaf: Die Lamas des Farmers – Kika, 17:20 Uhr

Am letzten Osterfeiertag können Kinder der elfjährigen Lotta bei ihrem turbulenten Leben zusehen, dem kleinen Rabe Socke bei seinem großen Rennen und dem Drachen Kokosnuss bei seiner Reise in den Dschungel.

TV-Highlights am Ostermontag für Kinder

Der kleine Rabe Socke 2: Das große Rennen – Kika, 9:00 Uhr

Mein Lotta-Leben: Alles Bingo mit Flamingo! – ZDF, 10:35 Uhr

Überflieger: Kleine Vögel, großes Geklapper – Kika, 11:15 Uhr

Vater hoch vier – Kika, 12:35 Uhr

Der kleine Drache Kokosnuss: Auf in den Dschungel! – Kika, 16:35 Uhr