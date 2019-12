Top 5 Weihnachtsfilme bei Amazon Prime Video

Die Geister, die ich rief

Frank Cross (gespielt von Bill Murray) ist der jüngste Fernsehchef Amerikas. Er ist Karriere-süchtig und gefühlskalt. Für Cross zählen nur die Einschaltquoten – und die will er Weihnachten auf die Spitze treiben. Er plant eine Blut- und Action-Horror-Show, wie sie noch keiner kennt. Doch bevor es dazu kommt, geschieht etwas Außergewöhnliches: Ein ehemaliger Bekannter, der vor sieben Jahren verstorben ist, taucht plötzlich in seinem Büro auf. Der Geist kündigt ihm Besuch von drei weiteren Geistern an. Und der wird ziemlich unangenehm für den Fernsehchef. Ein Klutfilm zu Weihnachten.

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

Der Märchen-Klassiker für kalte Wintertage: Aschenbrödel hat drei magische Haselnüsse bekommen. Für ihre Stiefmutter muss sie niedrige Dienste als Magd verrichten. Doch das magische Geschenk hilft ihr, das Herz des Prinzen zu erobern. Beim märchenhaften Ball, wo die zwei sich näher kommen, muss sie fliehen. Mithilfe ihres verlorenen Schuhs versucht der Prinz jedoch alles, um Aschenbrödel zu finden. Ein Kultfilm, der an Weihnachten nicht fehlen darf.

Das Wunder in der 8. Straße

Eine rücksichtslose Baugesellschaft macht an der Westside in Manhattan ein Haus nach dem anderen dem Erdboden gleich. Ein neues Geschäftsviertel soll hier entstehen. Und nun ist das alte Mietshaus mit dem kleinen Restaurant von Faye und Frank Riley dran. Die Hausgemeinschaft, unter ihnen der Maler Mason und seine schwangere Frau Marisa, geben nicht auf. Doch nur ein Wunder kann den verbliebenen fünf Mietern noch helfen. Eines Nachts erhalten sie auf märchenhafte Weise Hilfe von zwei fliegenden Untertassen. Die chaotischen Mini-Ufos, kaum größer als eine Hand, sind ein Raumschiff-Pärchen, das sich zur Geburt ihres Nachwuchses das Dach des alten Hauses ausgesucht hat. Sie verbünden sich mit den hilflosen Hausbewohnern. Und dann passiert „Das Wunder in der 8. Straße“.

Hüter des Lichts

„Die Hüter des Lichts“ ist ein fantastisches Abenteuer mit den Helden unserer Kindheit. Der böse Geist Pitch fordert sie zum Kampf auf, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. Mit vereinten Superkräften setzen die unsterblichen Hüter alles daran, die Träume, den Glauben und die Fantasie der Kinder auf der ganzen Welt zu beschützen. In dem 3D-Helden-Epos kämpft Gut gegen Böse: der Weihnachtsmann, der Osterhase, die Zahnfee, der Sandmann und Jack Frost gegen Pitch.

Tatsächlich Liebe

Von den Machern von „Notting Hill“ und „Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück“ kommt die romantische Liebeskomödie „Tatsächlich … Liebe“. Zehn außergewöhnliche Geschichten, die sich am Weihnachtsabend zu einer verweben: Ein Premierminister verliebt sich in das Mädchen, das den Tee serviert, ein Schriftsteller sucht Ruhe in Südfrankreich und findet dort eine Liebe ohne Worte, ein Rockstar erlebt ein privates Comeback mit seinem Manager … Jeder von ihnen ist auf der Suche nach Liebe.

Redaktionstipp: Nightmare Before Christmas

Jack Skellington ist der Star von Halloweentown. Hier bereiten sich Geister und Monster das ganze Jahr über auf das nächste Halloween vor. Aber Jack ist unglücklich: Bei einem Spaziergang entdeckt er zufällig den Weg in die Weihnachtsstadt, wo alles bunt und fröhlich ist. Jack beschließt, den Weihnachtsmann zu entführen, um dessen Platz einzunehmen und selbst die Kinder dieser Welt zu bescheren. Nur seine Freundin Sally ahnt das bevorstehende Desaster. Ein absoluter Kultfilm von Tim Burton mit einem kolossalen Soundtrack von Danny Elfman.