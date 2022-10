Horror-Serien zum Fürchten: Das sind die Top 3 zu Halloween bei Netflix, Prime und Disney+

Binge Watching anstatt Filme schauen ist dein Ding. Und das auch an Halloween. Passend zum gruseligsten Tag des Jahres haben wir dir die Top 3 Horror-Serien herausgesucht, die du derzeit exklusiv bei Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ finden kannst.

Für den Fall der Fälle: Top 10 Horror-Filme

Guillermo del Toro’s Cabinet Of Curiosities

Guillermo del Toro hat nicht nur eine düstere Version von „Pinocchio“ in petto, sondern auch die achtteilige Serie „Guillermo del Toro’s Cabinet Of Curiosities“. Sie erzählt zehn, voneinander unabhängige Geschichten, die außerdem von verschiedenen Regisseuren bereichert wurde. Dazu zählen neben del Toro selbst etwa Guillermo Navarro („Sleepy Hollow“) oder auch Catherine Hardwicke („Red Riding Hood“). Dementsprechend vielfältig sind die einzelnen Episoden in ihrer Erzähl- und Machart.

Ein roter Faden zieht sich durch Kabinett der Kuriositäten nicht, außer ein Motiv: Horror. Fest steht, dass du dich in acht Horrorszenarien verlierst, die du dir noch nicht einmal in deinen schlimmsten Albträumen ausmalen kannst. Streamen kannst du „Guillermo del Toro’s Cabinet Of Curiosities“ auf Netflix.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Geister

Im Reichskrankenhaus von Kopenhagen in Dänemark gehen seltsame Dinge vor sich. Wie es scheint, gibt es in dem Krankenhaus übernatürliche Phänomene, die nur von zwei Anwesenden halbwegs erklärbar sind. Frau Drusse (Kirsten Rolffes) und ihr Sohn Bulder (Jens Okking), der dort als Pfleger arbeitet, meinen, mit den Geistern Kontakt aufnehmen zu können. Andere belächeln das Verhalten der Drusses – bis sich die Ereignisse zuspitzen und plötzlich die Wiedergeburt eines Arztes vor ihnen steht.

„Geister“ ist eine Mini-Serie von Lars von Trier, die keineswegs neu ist – im Gegenteil. Sie stammt aus den 1990ern, ist mit ihren klassisch skandinavischen Gruselelementen aber nicht weniger furchteinflößend. Allerdings solltest du schnell sein: Am 8. November verschwindet die erste Staffel von „Geister“ bei Amazon Prime Video.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Tipp: Amazon bietet erneut den „Home of Horror Channel„, in dem allerhand gruselige Filme unter einem Dach versammelt sind. Du kannst ihn für sieben Tage kostenlos testen. Danach zahlst du 3,99 Euro im Monat.

American Horror Story

Ähnlich wie „Guillermo del Toro’s Cabinet Of Curiosities“ erzählt auch die „American Horror Story“ jeweils in sich geschlossene Geschichten. Das aber nicht pro Folge, sondern Staffel. Somit variieren auch die Schauspieler, obwohl die einzelnen Schauspieler können immer wieder zwischen den Handlungen und Zeiten springen und in anderen Rollen zu sehen sein. Dabei beschäftigt sich die Anthologie-Serie mit verschiedenen Arten des Horrors und Orten des Grauens. Zu sehen ist „American Horror Story“ bei Disney+.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt